ब्रेक फेल का डर खत्म! ये हैं भारत की 5 सस्ती कारें जिनमें मिलते हैं 'ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स'; देखें पूरी लिस्ट
अक्सर हम नई कार खरीदते समय माइलेज, लुक और फीचर्स पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेज रफ्तार में गाड़ी को सुरक्षित तरीके से रोकना कितना जरूरी है? कार की सेफ्टी में ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हाथ होता है।
अक्सर हम नई कार खरीदते समय माइलेज, लुक और फीचर्स पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तेज रफ्तार में गाड़ी को सुरक्षित तरीके से रोकना कितना जरूरी है? कार की सेफ्टी में ब्रेकिंग सिस्टम का सबसे बड़ा हाथ होता है। आमतौर पर बजट कारों के सिर्फ अगले पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और पीछे ड्रम ब्रेक दिए जाते हैं। हालांकि, अगर आप अपनी फैमिली की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते, तो आपको ऐसी कार चुननी चाहिए जिसमें चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स हों। एचटी ऑटो के अनुसार, 20 लाख रुपये से कम के बजट में ऐसी 5 शानदार गाड़ियां मौजूद हैं, जो न सिर्फ शानदार ब्रेकिंग देती हैं बल्कि फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में।
महिंद्रा XUV 3XO
महिंद्रा की यह नई कॉम्पैक्ट SUV इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें शुरुआती मॉडल से ही चारों पहियों में डिस्क ब्रेक 'स्टैंडर्ड' मिलते हैं। यानी आप कोई भी वैरिएंट चुनें, सेफ्टी से समझौता नहीं होगा। बता दें कि 7.36 लाख रुपये से शुरू होने वाली इस कार में 6-एयरबैग्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं जो इसे वैल्यू-फॉर-मनी पैक बनाते हैं।
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Mahindra XUV 3XO
₹ 7.37 - 14.55 लाख
Hyundai i20 N Line
₹ 9.14 - 11.6 लाख
Hyundai i20
₹ 5.99 - 10.57 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
हुंडई i20 N लाइन
अगर आपको हैचबैक गाड़ियां पसंद हैं और आप थोड़ी रफ्तार के शौकीन हैं, तो हुंडई i20 N लाइन आपके लिए बेस्ट है। इसकी स्पोर्टी पहचान को बनाए रखने के लिए कंपनी ने इसके सभी पहियों में डिस्क ब्रेक दिए हैं। बता दें कि 9.21 लाख की शुरुआती कीमत वाली इस कार में हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और 6 एयरबैग्स जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।
हुंडई क्रेटा
भारत की सबसे चहेती SUV हुंडई क्रेटा में भी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। क्रेटा के सभी वैरिएंट्स में अब चारों पहियों में डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड फिटमेंट के तौर पर आते हैं। बता दें कि 11.10 लाख से शुरू होने वाली इस SUV में 6-एयरबैग्स के साथ-साथ ADAS टेक्नोलॉजी और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जैसे हाई-टेक फीचर्स भी मिलते हैं। यह कार न सिर्फ आरामदायक है, बल्कि हाईवे पर इसकी ब्रेकिंग भी बेहद भरोसेमंद है।
किआ सोनेट
प्रीमियम फीचर्स और टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर किआ सोनेट के HTX ट्रिम और उससे ऊपर के मॉडल्स में ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। बता दें कि 11.24 लाख की शुरुआती कीमत वाले इस मॉडल में सेफ्टी के लिए 360-डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स भी जोड़े गए हैं। सोनेट उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो एक छोटी SUV में बड़ी कार वाली सेफ्टी और हाई-टेक फीचर्स की तलाश में हैं।
टाटा कर्व
टाटा की नई कूपे-SUV 'कर्व' अपने बोल्ड लुक के कारण चर्चा में है, लेकिन इसकी सेफ्टी भी उतनी ही दमदार है। इसके 'Accomplished S' और ऊंचे ट्रिम्स में चारों पहियों में डिस्क ब्रेक्स दिए गए हैं। बता दें कि 15.71 लाख से शुरू होने वाले इस मॉडल में टाटा ने 6-एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स दिए हैं। इसका भारी-भरकम लुक और सॉलिड ब्रेकिंग इसे लंबी यात्राओं के लिए एक परफेक्ट पार्टनर बनाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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