बार-बार गियर बदलने से छुटकारा दिला देगी ये 5 सबसे सस्ती ऑटोमैटिक कार, कीमत ₹4.95 लाख से शुरू

Dec 23, 2025 01:45 pm IST

शहरों में बढ़ती ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के बीच हैचबैक कारें आज भी आम ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई हैं। आसान ड्राइविंग, किफायती कीमत और कम मेंटेनेंस कॉस्ट के कारण ये कारें रोजमर्रा के कामकाज के लिए सबसे बेहतर मानी जाती हैं। जब हैचबैक ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है तो ड्राइविंग और भी आरामदायक हो जाती है। बार-बार क्लच दबाने और गियर बदलने की झंझट से राहत मिलती है जो शहरों की भीड़भाड़ में एक बड़ा फायदा साबित होती है। ऐसे में आइए जानते हैं 10 लाख रुपये से कम कीमत वाली ऐसी ही 5 हैचबैक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स कारों के बारे में विस्तार से।

मारुति ऑल्टो K10 इस लिस्ट में सबसे किफायती नाम मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 का है। इसे लोग प्यार से ‘लॉर्ड ऑल्टो’ भी कहते हैं। छोटा साइज होने के बावजूद यह कार शहर की ट्रैफिक, लंबी हाईवे ड्राइव और पहाड़ी रास्तों पर भी अच्छा प्रदर्शन करती है। ऑल्टो के VXi (O) और VXi+ (O) वैरिएंट्स में AMT का ऑप्शन मिलता है जिनकी एक्स-शोरूम कीमत 4.95 लाख और 5.45 लाख रुपये है।

टाटा टियागो इस सेगमेंट में टाटा टियागो भी एक शानदार ऑप्शन है। टाटा टियागो में पेट्रोल के साथ-साथ CNG में भी AMT का विकल्प मिलता है। 4-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग और 6.31 लाख से 8.10 लाख रुपये की कीमत इसे सेफ और फ्यूल-एफिशिएंट कार बनाती है।

मारुति सुजुकी स्विफ्ट मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारतीय बाजार की सबसे सफल हैचबैक में से एक रही है। मौजूदा जनरेशन में यह 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है और फीचर्स के मामले में भी काफी प्रीमियम हो चुकी है। स्विफ्ट के AMT वैरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 7.04 लाख से 8.65 लाख रुपये के बीच है।

हुंडई i20 दूसरी ओर हुंडई i20 इस लिस्ट की सबसे स्टाइलिश और अपमार्केट हैचबैक मानी जाती है। सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़े टचस्क्रीन जैसे फीचर्स के साथ i20 लोगों को खूप पसंद आती है। इस ऑटोमैटिक वैरिएंट्स की एक्स-शोरूम कीमत 8.13 लाख से 10.52 लाख रुपये तक जाते हैं।