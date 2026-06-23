हो जाइए तैयार! भारतीय मार्केट में दस्तक देने आ रहीं ये 9 धांसू 7-सीटर SUV; जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में इन दिनों 7-सीटर एसयूवी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।

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भारतीय मार्केट में इन दिनों 3-रो 7-सीटर एसयूवी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल इस सेगमेंट में महिंद्रा का दबदबा है। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी और आरामदायक एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, साल 2026 और 2027 के दौरान बाजार में कई शानदार 7-सीटर गाड़ियां दस्तक देने वाली हैं। दिलचस्प बात यह है कि आने वाली ये कारें पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड जैसे मल्टीपल पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड 9 अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

Maruti Suzuki 7-Seater SUV मारुति सुजुकी इस साल के अंत तक एक नई प्रीमियम 3-रो एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। यह कार कंपनी की पॉपुलर 'ग्रैंड विटारा' पर होगी। साथ ही यह उसी का डिजाइन, फीचर्स और प्लेटफॉर्म शेयर करेगी। इसमें ग्राहकों को 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलेगा।

Toyota Hyryder 7-Seater टोयोटा कंपनी अपनी मौजूदा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के 7-सीटर वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। इसे 2026 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। यह कार अपने 5-सीटर मॉडल के मुकाबले ज्यादा लंबी और केबिन में काफी हवादार व स्पेसियस होगी। इसमें भी मारुति की तरह ही 1.5-लीटर के माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे।

MG Starlight 560 जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इस साल दिवाली के आस-पास भारत में एक नई प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एसयूवी लॉन्च करने वाली है। यह चीन में बिकने वाली 'वुलिंग स्टारलाइट 560' पर बेस्ड हो सकती है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh का बैटरी पैक मिलेगा। चर्चा है कि कंपनी इसका एक ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन भी ला सकती है जिसमें 56.7kWh की बड़ी बैटरी होगी।

Hyundai Ni1i हुंडई मोटर्स एक नए प्रीमियम 7-सीटर मॉडल पर काम कर रही है। इसका कोडनेम 'Ni1i' है। यह पोर्टफोलियो में अल्कजार और टक्सन के बीच जगह बनाएगी। यह एसयूवी चीन में बिकने वाली ट्यूसॉन के लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें नई जनरेशन क्रेटा वाले पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है।

Kia Sorento किआ सोरेंटो भारत में इस ब्रांड की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार के रूप में एंट्री ले सकती है। ग्लोबल मार्केट में तो इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है। जबकि भारतीय मार्केट के लिए कंपनी मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड एक नया हाइब्रिड सिस्टम तैयार कर सकती है। यह प्रीमियम फीचर्स और शानदार लुक से लैस होगी।

Tata Safari EV 'टायरोना' कोडनेम वाली टाटा सफारी ईवी का प्रोडक्शन अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाला है। इसे 2026 की दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी के साथ अपना पावरट्रेन शेयर करेगी, जिसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके टॉप वेरिएंट्स में डुअल-मोटर के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी दिया जाएगा।

New-Gen Toyota Fortuner टोयोटा की सबसे पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर का नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल 2026 के अंत तक ग्लोबल डेब्यू कर सकता है। इसके बाद यह भारत आएगी। नई फॉर्च्यूनर का डिजाइन टोयोटा हिलक्स से प्रेरित होगा और इसमें ADAS सेफ्टी, बड़ी टचस्क्रीन व डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल इंजन जारी रह सकते हैं।

Renault 7-Seater Duster रेनॉल्ट इंडिया साल 2027 में अपनी नई डस्टर का 7-सीटर वर्जन बाजार में उतारेगी। इसका लुक और स्टाइल 'डेसिया बिगस्टर' से प्रेरित होगा। यह कार 5-सीटर डस्टर से लंबाई में काफी बड़ी होगी ताकि तीसरी पंक्ति में अच्छा स्पेस मिल सके। इसमें 1.0-लीटर टर्बो, 1.3-लीटर टर्बो और 1.8-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की संभावना है।