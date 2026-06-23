Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हो जाइए तैयार! भारतीय मार्केट में दस्तक देने आ रहीं ये 9 धांसू 7-सीटर SUV; जानिए कब होंगी लॉन्च

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारतीय मार्केट में इन दिनों 7-सीटर एसयूवी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी  एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।

हो जाइए तैयार! भारतीय मार्केट में दस्तक देने आ रहीं ये 9 धांसू 7-सीटर SUV; जानिए कब होंगी लॉन्च
Toyota Fortuner
EMI केवल45,449/ माह

भारतीय मार्केट में इन दिनों 3-रो 7-सीटर एसयूवी गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल इस सेगमेंट में महिंद्रा का दबदबा है। अगर आप भी अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी और आरामदायक एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, साल 2026 और 2027 के दौरान बाजार में कई शानदार 7-सीटर गाड़ियां दस्तक देने वाली हैं। दिलचस्प बात यह है कि आने वाली ये कारें पेट्रोल, डीजल के साथ-साथ इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड जैसे मल्टीपल पावरट्रेन ऑप्शन के साथ उपलब्ध होंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही मोस्ट-अवेटेड 9 अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें

Maruti Suzuki 7-Seater SUV

मारुति सुजुकी इस साल के अंत तक एक नई प्रीमियम 3-रो एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। यह कार कंपनी की पॉपुलर 'ग्रैंड विटारा' पर होगी। साथ ही यह उसी का डिजाइन, फीचर्स और प्लेटफॉर्म शेयर करेगी। इसमें ग्राहकों को 1.5-लीटर पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन मिलेगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 34.76 - 50.46 लाख

EMI केवल45,449/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Fortuner Legender

Toyota Fortuner Legender

₹ 41.54 - 46.75 लाख

EMI केवल54,314/ माह
पात्रता जांचें
Wuling Starlight 560

Wuling Starlight 560

₹ 30 - 40 लाख

EMI केवल39,226/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 10.99 - 20.19 लाख

EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें
Tata Safari EV

Tata Safari EV

₹ 26 - 30 लाख

EMI केवल33,995/ माह
पात्रता जांचें
Kia Sorento

Kia Sorento

₹ 25 - 30 लाख

EMI केवल32,688/ माह
पात्रता जांचें

Toyota Hyryder 7-Seater

टोयोटा कंपनी अपनी मौजूदा अर्बन क्रूजर हाइराइडर के 7-सीटर वर्जन की टेस्टिंग कर रही है। इसे 2026 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है। यह कार अपने 5-सीटर मॉडल के मुकाबले ज्यादा लंबी और केबिन में काफी हवादार व स्पेसियस होगी। इसमें भी मारुति की तरह ही 1.5-लीटर के माइल्ड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस दिए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:यशस्वी जायसवाल ने अपने पिता को गिफ्ट में दी मर्सिडीज की धांसू SUV, गजब हैं फीचर

MG Starlight 560

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इस साल दिवाली के आस-पास भारत में एक नई प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एसयूवी लॉन्च करने वाली है। यह चीन में बिकने वाली 'वुलिंग स्टारलाइट 560' पर बेस्ड हो सकती है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh का बैटरी पैक मिलेगा। चर्चा है कि कंपनी इसका एक ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन भी ला सकती है जिसमें 56.7kWh की बड़ी बैटरी होगी।

Hyundai Ni1i

हुंडई मोटर्स एक नए प्रीमियम 7-सीटर मॉडल पर काम कर रही है। इसका कोडनेम 'Ni1i' है। यह पोर्टफोलियो में अल्कजार और टक्सन के बीच जगह बनाएगी। यह एसयूवी चीन में बिकने वाली ट्यूसॉन के लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन पर बेस्ड हो सकती है। इसमें नई जनरेशन क्रेटा वाले पेट्रोल, डीजल और हाइब्रिड इंजन विकल्प मिलने की उम्मीद है।

Kia Sorento

किआ सोरेंटो भारत में इस ब्रांड की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार के रूप में एंट्री ले सकती है। ग्लोबल मार्केट में तो इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलता है। जबकि भारतीय मार्केट के लिए कंपनी मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन पर बेस्ड एक नया हाइब्रिड सिस्टम तैयार कर सकती है। यह प्रीमियम फीचर्स और शानदार लुक से लैस होगी।

ये भी पढ़ें:टाटा की छोटी सिएरा, 10 लाख रुपये से कम हो सकती है शुरुआती कीमत, फीचर भी तगड़े

Tata Safari EV

'टायरोना' कोडनेम वाली टाटा सफारी ईवी का प्रोडक्शन अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाला है। इसे 2026 की दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक एसयूवी हैरियर ईवी के साथ अपना पावरट्रेन शेयर करेगी, जिसमें 65kWh और 75kWh बैटरी पैक के ऑप्शन मिल सकते हैं। इसके टॉप वेरिएंट्स में डुअल-मोटर के साथ ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी दिया जाएगा।

New-Gen Toyota Fortuner

टोयोटा की सबसे पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर का नेक्स्ट-जनरेशन मॉडल 2026 के अंत तक ग्लोबल डेब्यू कर सकता है। इसके बाद यह भारत आएगी। नई फॉर्च्यूनर का डिजाइन टोयोटा हिलक्स से प्रेरित होगा और इसमें ADAS सेफ्टी, बड़ी टचस्क्रीन व डिजिटल क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल इंजन जारी रह सकते हैं।

Renault 7-Seater Duster

रेनॉल्ट इंडिया साल 2027 में अपनी नई डस्टर का 7-सीटर वर्जन बाजार में उतारेगी। इसका लुक और स्टाइल 'डेसिया बिगस्टर' से प्रेरित होगा। यह कार 5-सीटर डस्टर से लंबाई में काफी बड़ी होगी ताकि तीसरी पंक्ति में अच्छा स्पेस मिल सके। इसमें 1.0-लीटर टर्बो, 1.3-लीटर टर्बो और 1.8-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिलने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:मारुति की दो नई MPV, मिलेंगे कमाल के फीचर, एक में स्टायलिश स्लाइडिंग डोर

Nissan 7-Seater SUV

रेनॉल्ट डस्टर के 7-सीटर मॉडल की तरह ही निसान भी इसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड अपना री-बैज्ड मॉडल 2027 में लेकर आएगी। हालांकि, इसका डिजाइन रेनॉ से बिल्कुल अलग होगा और यह कंपनी की आइकॉनिक 'निसान पेट्रोल' एसयूवी से प्रेरित मस्कुलर लुक में नजर आएगी। इंजन और गियरबॉक्स के मामले में यह रेनॉल्ट डस्टर जैसी ही होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Maruti Suzuki Car Tata Motors Car

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।