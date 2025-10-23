पूरे ₹6,600 सस्ता हुआ ये धाकड़ स्कूटर, लेकिन खरीदने से पहले जान लें ये 7 बातें, नहीं तो…

संक्षेप: TVS जुपिटर (Jupiter) 110cc स्कूटर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा (Honda Activa) को टक्कर देने के लिए लाया गया था। लेकिन, अब ये स्कूटर पूरे 6,600 रुपये सस्ता हो गया है। अगर आप एक नया स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो आपको TVS जुपिटर के बारे में 7 जरूरी बातें जरूर जान लेना चाहिए। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

TVS जुपिटर (Jupiter) 110cc स्कूटर सेगमेंट में होंडा एक्टिवा (Honda Activa) को टक्कर देने के इरादे से लॉन्च किया गया था। यह भले ही लीडर न बन पाया हो, लेकिन TVS के लिए यह लगातार सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडलों में से एक है। अगर आप एक नया स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो टीवीएस जुपिटर (TVS Jupiter) के बारे में ये 7 जरूरी बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1- GST कटौती के बाद अब कितनी है कीमत?

यह सबसे बड़ी खबर है। GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में बदलाव के बाद TVS जुपिटर (Jupiter) की कीमतों में भारी गिरावट आई है। इसका मतलब है कि अब आप अपनी पसंद के वैरिएंट के आधार पर 6,600 रुपये से ज्यादा की बचत कर सकते हैं। यह फैमिली स्कूटर खरीदने का शानदार मौका है।

मॉडल नई एक्स-शोरूम कीमत (लगभग) कीमत में कमी (लगभग) TVS जुपिटर 110 ₹74,600 से शुरू ₹6,611 से ₹7,761 तक की कमी TVS जुपिटर 125 ₹75,600 से शुरू ₹7,000 से ₹8,500 तक की कमी

2- क्या इसमें मिलता है इंजन ऑटो स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम?

हां, TVS जुपिटर में iGo असिस्ट नामक ऑटो स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम मिलता है। यह टेक्नोलॉजी रेड लाइट या ट्रैफिक में रुकने पर इंजन को अपने आप बंद कर देती है, जिससे फ्यूल की बचत होती है। जब आप एक्सीलरेटर घुमाते हैं, तो यह तुरंत और साइलेंटली स्टार्ट हो जाता है। साथ ही यह सिस्टम चलते समय हल्की बैटरी-असिस्टेड बूस्ट भी देता है, जिससे परफॉर्मेंस बेहतर होती है।

3- TVS जुपिटर की बूट क्षमता कितनी?

TVS जुपिटर की बूट क्षमता स्कूटर सेगमेंट में सबसे बड़ी में से एक है। इसमें बूट क्षमता 33 लीटर का है। इतनी जगह में आप आमतौर पर दो हाफ-फेस हेलमेट या ढेर सारा ग्रॉसरी का सामान आसानी से रख सकते हैं। यह इसे डेली के इस्तेमाल के लिए बेहद व्यावहारिक बनाता है। कई वैरिएंट में सामने की तरफ 2 लीटर का ओपन ग्लव बॉक्स (सामान रखने की जगह) भी मिलता है।

4- क्या इसमें TFT डैशबोर्ड दिया गया?

नहीं, TVS जुपिटर में TFT (थिन-फ़िल्म ट्रांज़िस्टर) डैश नहीं मिलता है। इसके बजाय इसमें LCD डैशबोर्ड मिलता है। हालांकि, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसके कुछ टॉप वैरिएंट्स में ब्लूटूथ के जरिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिलती है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन (रास्ता दिखाने) की सुविधा देता है। यह फीचर आपकी राइड को काफी आसान बना देता है।

5- क्या इसमें ट्यूबलेस टायर मिलते हैं?

हां, TVS जुपिटर के सभी वैरिएंट में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। यह सेफ्टी के लिहाज से एक बड़ा फायदा है, क्योंकि पंक्चर होने पर हवा धीरे-धीरे निकलती है, जिससे आपको खुद को या स्कूटर को नुकसान पहुंचाए बिना रुकने का समय मिल जाता है। दोनों तरफ 12 इंच के व्हील्स दिए गए हैं।

6- इंजन आउटपुट और पावर ?

TVS जुपिटर में एक भरोसेमंद 113cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो 8hp की पावर और 9.2Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें iGo असिस्ट के साथ टॉर्क 9.8Nm (इससे पिक-अप बेहतर होता है) का मिलता है। यह इंजन शहर की ट्रैफिक में स्मूद और कुशल राइड के लिए डिजाइन किया गया है।

7- TVS जुपिटर में कौन से वैरिएंट और कलर?

TVS जुपिटर (Jupiter) को कई वैरिएंट और कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, ताकि हर ग्राहक अपनी पसंद का मॉडल चुन सके। इसमें कुल 6 वैरिएंट्स उपलब्ध हैं। इसमें लगभग 7 कलर विकल्प रेड, ब्रॉन्ज, ग्रे, व्हाइट, डार्क ब्लू, ब्लू और मैट ब्लैक मिलते हैं।