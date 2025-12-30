फौरन लपक लें! 1 दिन बाद महंगी हो जाएंगी ये 7 धाकड़ SUVs, जनवरी 2026 से कितना ज्यादा लगेगा? यहां जानें सबकुछ
जनवरी 2026 से कार निर्माता कंपनियां अपने बेस्ट सेलिंग मॉडलों की कीमतों में इजाफा करने वाली हैं। इस प्राइस हाइक का शिकार नीचे दी गई 7 गजब SUVs भी हैं, जो 1 जनवरी 2026 से महंगी हो जाएंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप नए साल में SUV खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। जनवरी 2026 की शुरुआत से कई बड़ी कार कंपनियां अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं। इसकी बड़ी वजह बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग लागत, महंगा लॉजिस्टिक्स और करेंसी प्रेशर है। हालांकि, हाल ही में GST में कटौती के चलते कीमतें पहले काफी नीचे आई थीं, लेकिन अब कंपनियां सालाना प्राइस रिवीजन के तहत थोड़ी बढ़ोतरी करने जा रही हैं। यह बढ़ोतरी किफायती कॉम्पैक्ट SUVs से लेकर लग्जरी सेगमेंट तक देखने को मिलेगी। आइए उन 7 SUVs के बारे में जानते हैं, जो जनवरी 2026 से महंगी हो सकती हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mercedes-Benz GLA
₹ 49.72 - 52.73 लाख
Nissan Magnite
₹ 5.62 - 10.76 लाख
Mercedes-Benz AMG GLA35
₹ 63.5 लाख
Renault Kiger
₹ 5.76 - 10.34 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.29 - 19.49 लाख
Honda Elevate
₹ 11 - 16.67 लाख
1- होंडा एलिवेट (Honda Elevate)
होंडा (Honda) ने कन्फर्म कर दिया है कि जनवरी 2026 से उसके सभी मॉडल्स की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसमें होंडा एलिवेट (Honda Elevate) भी शामिल है। हालांकि, कंपनी ने अभी यह साफ नहीं किया है कि कीमत कितनी बढ़ेगी, लेकिन माना जा रहा है कि यह बढ़ोतरी मामूली होगी। हाल के महीनों में एलिवेट (Elevate) की अच्छी बिक्री को देखते हुए, इस पर भी कॉस्ट प्रेशर का असर पड़ेगा।
2- MG हेक्टर (MG Hector)
MG मोटर (MG Motor) अपनी पूरी रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। MG की सबसे पॉपुलर SUV हेक्टर (Hector) भी इससे अछूती नहीं रहेगी। पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक तीनों वर्जन की कीमतें बढ़ेंगी। कंपनी के मुताबिक, इसके पीछे इनपुट कॉस्ट और मैक्रो-इकोनॉमिक फैक्टर्स जिम्मेदार हैं।
3- मर्सिडीज-बेंज GLA (Mercedes-Benz GLA)
लग्जरी कार ब्रांड मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) भी जनवरी 2026 से अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% तक बढ़ाएगा। इसका असर कंपनी की एंट्री-लेवल SUV GLA पर भी पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और यूरो-रुपया एक्सचेंज रेट इसकी बड़ी वजह हैं। हालांकि, मर्सिडीज (Mercedes) यह भी दावा कर रही है कि GST सुधार के बाद कीमतें अब भी पहले से कम हैं।
4- BMW X1
BMW पहले ही सितंबर 2025 में कीमतें बढ़ा चुका है और अब जनवरी 2026 से एक और रिवीजन आने वाला है। इसका असर BMW X1 पर पड़ेगा, जो कंपनी की सबसे पॉपुलर कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV है। बढ़ती कच्चे माल की लागत और करेंसी प्रेशर को इसकी वजह बताया गया है।
5- निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite)
निसान (Nissan) ने साफ कर दिया है कि जनवरी 2026 से कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी होगी। मैग्नाइट (Magnite) को इस साल GST बदलाव के बाद सस्ता किया गया था, अब ये आंशिक तौर पर फिर महंगी हो सकती है। फिर भी उम्मीद है कि यह SUV अपने सेगमेंट में काफी किफायती बनी रहेगी।
6- रेनो काइगर (Renault Kiger)
रेनो (Renault) भी जनवरी 2026 से अपनी पूरी रेंज की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगा।इसमें रेनो काइगर (Renault Kiger) भी शामिल है। कीमतें वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होंगी। खास बात यह है कि रेनो (Renault) अगले साल भारत में नए SUVs लाने की तैयारी में है, जिसमें डस्टर (Duster) की वापसी भी शामिल है।
7- BYD Sealion 7
इलेक्ट्रिक SUV BYD Sealion 7 की कीमतें भी जनवरी 2026 से बढ़ेंगी। कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, लेकिन एक राहत की खबर जरूर है। 31 दिसंबर 2025 से पहले बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को पुरानी कीमत का फायदा मिलेगा।
खरीदने से पहले क्या करें?
जनवरी 2026 की ये कीमत बढ़ोतरी बहुत ज्यादा नहीं है और GST कटौती के बाद भी ज्यादातर SUVs अपनी पुरानी कीमतों से नीचे ही रहेंगी। लेकिन, अगर आप पहले से किसी SUV को खरीदने का मन बना रहे हैं, तो साल खत्म होने से पहले बुकिंग करना समझदारी हो सकती है, खासकर उन मॉडल्स के लिए जिनकी कीमत बढ़ना तय है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।