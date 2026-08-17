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पैसा रखिए तैयार! अगस्त और सितंबर में इन 7 धाकड़ कारों की होने जा रही एंट्री; लॉन्च डेट कंफर्म

By Ashutosh Kumar
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फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही भारतीय मार्केट में नई गाड़ियों की बहार आने वाली है। देश की बड़ी कार कंपनियां अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान कई नए मॉडल्स उतारने की तैयारी कर चुकी हैं।

these 7 powerful cars are set to launch in august and september
किआ सोरेन्टो हाइब्रिड
Tata Tigor EV
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फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही भारतीय मार्केट में नई गाड़ियों की बहार आने वाली है। देश की बड़ी कार कंपनियां अगस्त और सितंबर 2026 के दौरान अपनी कई नई कारें, फेसलिफ्ट मॉडल और नए इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड वैरिएंट्स मार्केट में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। इनमें पेट्रोल-डीजल कारों से लेकर शानदार इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मॉडल शामिल हैं। कार कंपनियों का मकसद त्योहारों के इस मौके पर ग्राहकों को नए और अपडेटेड विकल्प देना है। आइए जानते हैं अगस्त और सितंबर के महीने में लॉन्च होने वाली इन सभी 10 कारों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Tigor
Tata Tigor
₹ 5.55 - 8.84 लाख
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Skoda Slavia
Skoda Slavia
₹ 10 - 18.19 लाख
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Hyundai Aura
Hyundai Aura
₹ 6 - 8.54 लाख
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Maruti Suzuki Dzire
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₹ 6.26 - 9.36 लाख
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Volkswagen Virtus
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₹ 10.5 - 19 लाख
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Hyundai Verna
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₹ 10.98 - 18.4 लाख
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2026 स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट

स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया का फेसलिफ्ट मॉडल 18 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। नई स्लाविया में नया फ्रंट और रियर डिजाइन, नए अलॉय व्हील्स और बड़ा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इसके इंजन विकल्प पुराने ही रहेंगे, लेकिन 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल मॉडल में नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिल सकता है।

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Tata Tigor EV

Tata Tigor EV

₹ 12.49 - 13.75 लाख

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MG Hector Plus

MG Hector Plus

₹ 17.49 - 19.69 लाख

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Tata Tigor facelift

Tata Tigor facelift

₹ 5.49 - 8.83 लाख

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MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 19.5 लाख

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2026 मारुति बलेनो फेसलिफ्ट

मारुति सुजुकी 5 सितंबर को अपनी हैचबैक बलेनो का नया फेसलिफ्ट अवतार पेश करेगी। इस कार के एक्सटीरियर में बदलाव के साथ केबिन में नई अपहोल्स्ट्री और बड़ा 10.1-इंच का इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि बलेनो मारुति की पहली ऐसी कार हो सकती है जिसमें सस्ती हाइब्रिड तकनीक मिलेगी।

2026 टाटा टिगोर फेसलिफ्ट

टाटा मोटर्स अपनी कॉम्पैक्ट सेडान टिगोर का फेसलिफ्ट मॉडल आने वाले हफ्तों में लॉन्च करने की तैयारी में है। इसमें हाल ही में लॉन्च हुई टियागो फेसलिफ्ट की तरह 360-डिग्री कैमरा, 10.25-इंच टचस्क्रीन और वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे आधुनिक फीचर्स मिलेंगे। इसके इंजन ऑप्शन्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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रेनॉल्ट ट्राइबर टर्बो

रेनॉल्ट अपनी पॉपुलर एमपीवी ट्राइबर को अब पावरफुल 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ पेश करने जा रही है। यह वही इंजन है जो रेनॉल्ट काइगर में इस्तेमाल होता है। यह 100bhp की पावर और 160Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे मैनुअल गियरबॉक्स के साथ मार्केट में उतारे जाने की उम्मीद है।

एमजी हेक्टर हॉक/टोमाहाॉक

एमजी मोटर अपनी नई 'ADAPT' आर्किटेक्चर पर बेस्ड पहली प्योर इलेक्ट्रिक कार एमजी हेक्टर हॉक (या टोमाहाॉक) लाने जा रही है। इसमें 69.2 kWh की LFP बैटरी पैक मिल सकती है। यह एक बार चार्ज करने पर करीब 530 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसका लुक और डिजाइन काफी मॉडर्न और स्पोर्टी रखा गया है। इसे 26 अगस्त को पेश किया जाएगा।

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टाटा टिगोर EV फेसलिफ्ट

टाटा अपनी इलेक्ट्रिक सेडान टिगोर EV का नया फेसलिफ्ट मॉडल भी जल्द लॉन्च करने वाली है। इसके बाहरी और अंदरूनी बदलाव पेट्रोल टिगोर फेसलिफ्ट की तरह ही होंगे। इसमें टियागो EV की तरह 26 kWh का बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो बेहतरीन रेंज और शानदार परफॉर्मेंस देगा।

किआ सोरेंटो हाइब्रिड

किआ इंडिया 4 सितंबर को अपनी पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी सोरेंटो हाइब्रिड पेश करेगी। बता दें कि 3-रो वाली इस एसयूवी में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम और AI-पावर्ड फीचर्स मिलेंगे। इसमें 1.6-लीटर टर्बो पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया जाएगा। जबकि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह 2.2-लीटर डीजल इंजन के साथ भी आ सकती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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