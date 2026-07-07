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इंतजार! भारतीय मार्केट में जल्द आ रही हैं ये 7 धाकड़ 7-सीटर SUV; बिना रुके 1000 km चलेगी

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अपनी फैमिली के लिए नई थ्री-रो एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है।  दरअसल, भारतीय मार्केट में कई कंपनियां जल्द 7 नए दमदार 6/7-सीटर एसयूवी लाने जा रही हैं।

इंतजार! भारतीय मार्केट में जल्द आ रही हैं ये 7 धाकड़ 7-सीटर SUV; बिना रुके 1000 km चलेगी
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अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी थ्री-रो एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय मार्केट में मारुति सुजुकी, टोयोटा, टाटा, महिंद्रा, किआ और एमजी मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियां जल्द ही करीब 7 नए दमदार 6/7-सीटर एसयूवी मॉडल पेश करने जा रही हैं। ये सभी गाड़ियां मॉडर्न फीचर्स, नए डिजाइन और मल्टीपल पावरट्रेन के साथ साल 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत तक मार्केट में दस्तक देंगी। आइए जानते हैं इन अपकमिंग मॉडलों के बारे में विस्तार से।

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Kia Seltos
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मारुति और टोयोटा 7-सीटर एसयूवी

मारुति सुजुकी और टोयोटा अपनी बेहद पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा और हाईराइडर के 7-सीटर वर्जन की टेस्टिंग कर रही हैं। इन दोनों नए मॉडलों को साल 2026 के अंत तक भारतीय मार्केट में उतारा जा सकता है। ये गाड़ियां अपने मौजूदा 5-सीटर वर्जन के मुकाबले लंबाई और व्हीलबेस के मामले में काफी बड़ी होंगी। इसमें ग्राहकों को पहले की तरह ही पावरफुल और माइल्ड हाइब्रिड इंजन के ऑप्शन मिलते रहेंगे।

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Toyota Fortuner

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टाटा सफारी ईवी

टाटा मोटर्स अपनी इस फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक एसयूवी को 2026 के दिवाली सीजन में लॉन्च करने जा रही है। इसमें टाटा सिएरा ईवी वाले 63kWh और 75kWh के दो दमदार बैटरी पैक ऑप्शन मिल सकते हैं। यह एसयूवी सिंगल चार्ज में 500 किमी से ज्यादा की बेहतरीन ड्राइविंग रेंज दे सकती है। इसके प्रीमियम और महंगे वैरिएंट्स में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) सिस्टम भी दिया जा सकता है।

महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट

महिंद्रा अपनी पॉपुलर स्कॉर्पियो एन का नया फेसलिफ्ट मॉडल इसी साल दिवाली के आसपास पेश कर सकती है। इसके बाहरी लुक में नई ग्रिल, नए डिज़ाइन के अलॉय व्हील्स और नया रियर बम्पर देखने को मिलेगा। कार के अंदर अब ग्राहकों को एक बड़ी टचस्क्रीन और नया डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जाएगा। हालांकि, इसके मैकेनिकल पार्ट्स और मौजूदा पेट्रोल व डीजल इंजन में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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किआ सोरेंटो

किआ इंडिया सितंबर या अक्टूबर, 2026 तक देश में अपनी पहली हाइब्रिड एसयूवी सोरेंटो को लॉन्च कर सकती है। मार्केट में आते ही इसका सीधा मुकाबला स्कोडा कोडियाक, जीप मेरिडियन और टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से होगा। ग्लोबल मार्केट में इसमें 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। भारत में इसे 1.5-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन मिल सकता है। यह प्रीमियम एसयूवी बेहतरीन माइलेज के साथ कई मॉडर्न और लग्जरी फीचर्स से लैस होगी।

एमजी स्टारलाइट 560

एमजी मोटर्स भारत में एक नया प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) मॉडल लाने की पूरी तैयारी में जुटी है। यह नई एसयूवी चीन में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 मॉडल पर बेस्ड होगी। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh का बैटरी पैक मिलेगा, जो सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर 125 किमी चलेगी। पेट्रोल और बैटरी मिलाकर इसकी कुल रेंज 1,000 किमी से अधिक होगी।

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नेक्स्ट-जेन टोयोटा फॉर्च्यूनर

नई जनरेशन की टोयोटा फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू इस साल 2026 के अंत तक होने की उम्मीद है। भारतीय मार्केट में इस एसयूवी को साल 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। नए मॉडल में बड़े कॉस्मेटिक बदलाव, नया बोल्ड लुक और बेहद प्रीमियम इंटीरियर के अपडेट मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा सेफ्टी अपग्रेड 'एडीएएस' सुइट के रूप में जोड़ा जाएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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