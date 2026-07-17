खरीदनी है नई कार? बारिश में आपकी सेफ्टी बढ़ाएंगे ये 7 जरूरी फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

बारिश के मौसम में ड्राइविंग करना आसान नहीं होता। दरअसल, तेज बारिश, फिसलन भरी सड़कें, कम विजिबिलिटी और कई जगह सड़कों पर जलजमाव से हादसों का जोखिम बढ़ा देती हैं।

₹ 7,832 / माह

EMI केवल ₹ 7,832 / माह

बारिश के मौसम में ड्राइविंग करना आसान नहीं होता। दरअसल, तेज बारिश, फिसलन भरी सड़कें, कम विजिबिलिटी और कई जगह सड़कों पर जलजमाव से हादसों का जोखिम बढ़ा देती हैं। ऐसे में अगर आप नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिर्फ इंजन, माइलेज या लुक्स पर ध्यान देना काफी नहीं है। कार में मौजूद कुछ सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स भी आपकी यात्रा को आसान और सुरक्षित बना सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही 7 जरूरी फीचर्स के बारे में जो बारिश के मौसम में आपके खूब काम आएंगे।

ABS के साथ EBD बारिश में सड़कें फिसलन भरी हो जाती हैं और अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ सकती है। ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) पहियों को लॉक होने से बचाता है। जबकि EBD (इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन) सभी पहियों पर जरूरत के मुताबिक ब्रेकिंग फोर्स बांटता है। इससे कार का संतुलन बेहतर बना रहता है।

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) अगर तेज बारिश में कार स्किड होने लगे या अचानक दिशा बदलनी पड़े, तो ESC सिस्टम गाड़ी को दोबारा कंट्रोल में लाने में मदद करता है। यह फीचर हाईवे और घुमावदार सड़कों पर खास तौर पर काफी उपयोगी साबित होता है।

रेन सेंसिंग वाइपर बारिश शुरू होते ही यह वाइपर अपने आप चलने लगते हैं। बारिश के अनुसार, उनकी स्पीड भी बदल जाती है। इससे ड्राइवर को बार-बार वाइपर कंट्रोल नहीं करना पड़ता और उसका पूरा ध्यान सड़क पर बना रहता है।

रियर डिफॉगर बारिश के दौरान कार के अंदर और बाहर के तापमान में अंतर होने से पीछे का शीशा धुंधला हो सकता है। रियर डिफॉगर शीशे पर जमी नमी को हटाकर पीछे का दृश्य साफ रखता है। इससे लेन बदलना और रिवर्स करना आसान हो जाता है।

टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) बरसात में सही टायर प्रेशर सुरक्षित ड्राइविंग के लिए बेहद जरूरी होता है। TPMS लगातार टायरों का प्रेशर मॉनिटर करता है और प्रेशर कम होने पर ड्राइवर को तुरंत अलर्ट देता है। इससे स्किडिंग और टायर खराब होने का खतरा कम होता है।

360-डिग्री कैमरा बारिश में शीशों पर पानी और कम विजिबिलिटी के कारण पार्किंग करना मुश्किल हो सकता है। 360-डिग्री कैमरा या रियर पार्किंग कैमरा आसपास की क्लियर तस्वीर दिखाता है। इससे तंग जगहों पर भी कार पार्क करना आसान हो जाता है।