हो जाइए तैयार! जनवरी 2026 में तहलका मचाने आ रही ये 7 मोस्ट-अवेटेड कार; लॉन्च डेट भी कंफर्म

संक्षेप: किआ, मारुति सुजुकी से लेकर महिंद्रा, टाटा मोटर्स और निसान जैसी कंपनियां जनवरी, 2026 में अपने कई नए मॉडलों को लॉन्च करने जा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा मिड-लाइफ फेसलिफ्टेड मॉडल भी शामिल होंगी।

निकट भविष्य में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, किआ, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट और निसान जैसी कंपनियां अगले साल की शुरुआत यानी जनवरी, 2026 में अपने कई नए मॉडलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा मिड-लाइफ फेसलिफ्टेड मॉडल शामिल होंगी। इन अपकमिंग लॉन्च में SUV से लेकर EV और MPV तक शामिल हैं जो अलग-अलग सेगमेंट के ग्राहकों को टारगेट करेंगी। आइए जानते हैं साल 2026 की शुरुआत को ऑटो लवर्स के लिए बेहद खास बनाने वाली ऐसी ही अपकमिंग 7 कारों के बारे में विस्तार से।

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट सबसे पहले बात नई जनरेशन किआ सेल्टोस की जो जनवरी, 2026 की सबसे बड़ी लॉन्च में से एक मानी जा रही है। यह SUV नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा लंबी और चौड़ी होगी। डिजाइन पूरी तरह नया होगा। जबकि केबिन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल शामिल रहेंगे। इसकी कीमतों का ऐलान 2 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। जबकि डिलीवरी मिड-जेनवरी से शुरू होने की उम्मीद है।

मारुति सुजुकी ई विटारा इसी महीने मारुति सुजुकी ई विटारा भी सुर्खियों में रहेगी। यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जो 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक के साथ आएगी। कंपनी का दावा है कि यह EV एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। मारुति e Vitara को Delta, Zeta और Alpha ट्रिम्स में पेश किया जाएगा। इसकी कीमतों का खुलासा जनवरी, 2026 में होने की संभावना है।

रेनॉल्ट डस्टर की वापसी तय एसयूवी सेगमेंट में नई रेनॉल्ट डस्टर की वापसी भी तय मानी जा रही है। इसे 26 जनवरी, 2026 को भारत में पेश किया जाएगा। नई डस्टर CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसके लिए हाइब्रिड पावरट्रेन के ऑप्शन पर भी काम कर रही है। इसके अलावा, जनवरी में स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट भी लॉन्च होगी जिसमें नया फ्रंट लुक, बदले हुए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड इंटीरियर के साथ पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है।