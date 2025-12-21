Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़these 7 most-awaited cars are set to launch in january 2026
हो जाइए तैयार! जनवरी 2026 में तहलका मचाने आ रही ये 7 मोस्ट-अवेटेड कार; लॉन्च डेट भी कंफर्म

संक्षेप:

किआ, मारुति सुजुकी से लेकर महिंद्रा, टाटा मोटर्स और निसान जैसी कंपनियां जनवरी, 2026 में अपने कई नए मॉडलों को लॉन्च करने जा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा मिड-लाइफ फेसलिफ्टेड मॉडल भी शामिल होंगी।

Dec 21, 2025 01:08 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
निकट भविष्य में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, किआ, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, रेनॉल्ट और निसान जैसी कंपनियां अगले साल की शुरुआत यानी जनवरी, 2026 में अपने कई नए मॉडलों को लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं। इनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अलावा मिड-लाइफ फेसलिफ्टेड मॉडल शामिल होंगी। इन अपकमिंग लॉन्च में SUV से लेकर EV और MPV तक शामिल हैं जो अलग-अलग सेगमेंट के ग्राहकों को टारगेट करेंगी। आइए जानते हैं साल 2026 की शुरुआत को ऑटो लवर्स के लिए बेहद खास बनाने वाली ऐसी ही अपकमिंग 7 कारों के बारे में विस्तार से।

किआ सेल्टोस फेसलिफ्ट

सबसे पहले बात नई जनरेशन किआ सेल्टोस की जो जनवरी, 2026 की सबसे बड़ी लॉन्च में से एक मानी जा रही है। यह SUV नए K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा लंबी और चौड़ी होगी। डिजाइन पूरी तरह नया होगा। जबकि केबिन में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इंजन ऑप्शंस में 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल शामिल रहेंगे। इसकी कीमतों का ऐलान 2 जनवरी, 2026 को किया जाएगा। जबकि डिलीवरी मिड-जेनवरी से शुरू होने की उम्मीद है।

मारुति सुजुकी ई विटारा

इसी महीने मारुति सुजुकी ई विटारा भी सुर्खियों में रहेगी। यह मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार होगी जो 49 kWh और 61 kWh बैटरी पैक के साथ आएगी। कंपनी का दावा है कि यह EV एक बार चार्ज करने पर 543 किलोमीटर तक की रेंज दे सकती है। मारुति e Vitara को Delta, Zeta और Alpha ट्रिम्स में पेश किया जाएगा। इसकी कीमतों का खुलासा जनवरी, 2026 में होने की संभावना है।

रेनॉल्ट डस्टर की वापसी तय

एसयूवी सेगमेंट में नई रेनॉल्ट डस्टर की वापसी भी तय मानी जा रही है। इसे 26 जनवरी, 2026 को भारत में पेश किया जाएगा। नई डस्टर CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। कंपनी इसके लिए हाइब्रिड पावरट्रेन के ऑप्शन पर भी काम कर रही है। इसके अलावा, जनवरी में स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट भी लॉन्च होगी जिसमें नया फ्रंट लुक, बदले हुए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड इंटीरियर के साथ पैनोरमिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है।

पंच फेसलिफ्ट भी करेगी एंट्री

दूसरी ओर महिंद्रा भी जनवरी, 2026 में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। महिंद्रा XUV7XO, यानी XUV700 का फेसलिफ्ट वर्जन 5 जनवरी, 2026 को डेब्यू करेगा। इसमें नया एक्सटीरियर, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप और कई प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलेंगे। जबकि इंजन ऑप्शन पहले जैसे ही रहेंगे। इसके अलावा, MPV सेगमेंट में Nissan Gravite जनवरी में एंट्री करेगी जो रेनॉल्ट ट्राइबर पर बेस्ड 7-सीटर होगी। वहीं, टाटा पंच फेसलिफ्ट भी इसी महीने लॉन्च हो सकती है। कुल मिलाकर, जनवरी 2026 कार खरीदारों के लिए बेहद खास रहने वाला है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

