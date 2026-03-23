अरे वाह! कावासाकी की ये 6 बाइक्स पलक झपकते ही पकड़ लेती हैं 300 की रफ्तार, जान लीजिए कीमत
जापानी दिग्गज कावासाकी अपनी 'निंजा' सीरीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत में भी सुपरबाइक का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। अब यहां भी ऐसी बाइक उपलब्ध हैं जो पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगती हैं।
जापानी दिग्गज कावासाकी अपनी 'निंजा' सीरीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। भारत में भी सुपरबाइक का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। अब यहां भी ऐसी बाइक उपलब्ध हैं जो पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगती हैं। बता दें कि साल 2026 में कावासाकी के पास भारतीय मार्केट में एक से बढ़कर एक धाकड़ मॉडल मौजूद हैं। इनमें रोजाना सड़क पर चलने वाली स्पोर्ट्स बाइक से लेकर ट्रैक पर धूम मचाने वाली हाइपरबाइक तक शामिल हैं। आइए जानते हैं कावासाकी की ऐसी ही 6 सबसे तेज मोटरसाइकिलों के बारे में विस्तार से।
कावासाकी निंजा H2 SX SE
यह भारत में कावासाकी की सबसे तेज और सबसे पावरफुल बाइक है। इसमें 998cc का सुपरचार्ज्ड इंजन लगा है, जो इसे किसी रॉकेट जैसी ताकत देता है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 330 किमी/घंटा है जो इसे एक 'हाइपर-टूरर' बनाती है। यह बाइक न केवल तेज है, बल्कि इसमें रडार सिस्टम और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे हाई-टेक फीचर्स भी मिलते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 36.28 लाख रुपये है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kawasaki Ninja H2 SX
₹ 35.18 - 36.28 लाख
Kawasaki Ninja ZX-10R
₹ 20.79 लाख
Kawasaki Ninja ZX 6R
₹ 12.49 लाख
Kawasaki Ninja ZX-4R
₹ 9.4 लाख
Kawasaki Ninja ZX-4RR
₹ 9.42 लाख
Kawasaki Ninja 1100SX
₹ 14.42 लाख
कावासाकी निंजा ZX-10R
रेसिंग ट्रैक की दुनिया में इस बाइक का कोई मुकाबला नहीं है। इसमें 998cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 197.26bhp की जबरदस्त पावर पैदा करता है। इसकी टॉप स्पीड 299 किमी/घंटा तक जाती है और इसे चलाने का अनुभव बिल्कुल वर्ल्ड सुपरबाइक चैंपियनशिप जैसा होता है। भारत में इसकी कीमत लगभग 20.79 लाख रुपये है। यह रफ्तार के शौकीनों की पहली पसंद बनी हुई है।
कावासाकी Z H2 SE
अगर आपको बिना फेयरिंग वाली 'नेकेड' बाइक पसंद है, तो Z H2 SE आपके लिए एक मॉन्स्टर है। इसमें निंजा H2 वाला सुपरचार्ज्ड इंजन ही इस्तेमाल किया गया है जो 200bhp की पावर देता है। हवा के सीधे थपेड़ों के बावजूद यह बाइक बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ती है। इसकी टॉप स्पीड भी 290 किमी/घंटा के करीब है।
कावासाकी निंजा ZX-6R
मिडल-वेट सुपरस्पोर्ट्स सेगमेंट में यह बाइक एक लेजेंड है। इसमें 636cc का इनलाइन-फोर इंजन लगा है जो हाई-आरपीएम पर शानदार आवाज और परफॉर्मेंस देता है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 260 किमी/घंटा से ज्यादा है। ट्रैक और सड़क दोनों पर यह बाइक कमाल का बैलेंस और कंट्रोल देती है। इसकी कीमत करीब 12.49 लाख रुपये के आसपास है।
कावासाकी निंजा 1100SX
यह बाइक उन लोगों के लिए है जो रफ्तार के साथ-साथ आरामदेह सफर भी चाहते हैं। इसमें 1,099cc का बड़ा इंजन दिया गया है, जो बहुत ही स्मूथ पावर डिलीवरी देता है। इसकी टॉप स्पीड लगभग 250 किमी/घंटा तक जा सकती है, जो लंबी दूरी के सफर को भी रोमांचक बना देती है। इसमें सामान रखने के लिए पनियर बैग्स लगाने की सुविधा भी मिलती है, जिससे यह एक परफेक्ट स्पोर्ट्स-टूरर बन जाती है।
कावासाकी Z1100
दूसरी ओर Z1100, कावासाकी की लेटेस्ट बड़ी नेकेड बाइक है जो भारत में धूम मचा रही है। इसमें भी 1,099cc का दमदार इंजन लगा है, जो शहर के ट्रैफिक और हाईवे दोनों पर जबरदस्त परफॉर्मेंस देता है। इसकी रफ्तार 240 किमी/घंटा के पार आसानी से पहुँच जाती है। यह उन राइडर्स के लिए बेस्ट है जो एक मस्कुलर लुक वाली बाइक चाहते हैं जिसमें रफ्तार की कोई कमी न हो। इसकी कीमत करीब 12.79 लाख रुपये है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।