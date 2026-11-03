दिवाली पर बंपर डिस्काउंट के साथ मिल रही ये 6 धांसू 7-सीटर SUV, ₹1.65 लाख तक की होगी बचत

दिवाली के मौके पर अगर आप 7-सीटर SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश की कई कार कंपनियां अपनी तीन-रो वाली SUV पर शानदार डिस्काउंट दे रही हैं।

दिवाली के मौके पर अगर आप 7-सीटर SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश की कई कार कंपनियां अपनी तीन-रो वाली SUV पर शानदार डिस्काउंट दे रही हैं। इनमें जीप, सिट्रॉएन, महिंद्रा, हुंडई और टाटा की गाड़ियां शामिल हैं। इन SUV पर ग्राहकों को कैश डिस्काउंट के साथ एक्सचेंज और स्क्रैपेज बोनस का फायदा भी मिल रहा है। ऑटोकार इंडिया के अनुसार, कुछ मॉडल पर फ्री एक्सेसरीज और कॉर्पोरेट ऑफर भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं किस SUV पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है।

1. जीप मेरिडियन जीप मेरिडियन पर इस दिवाली 1.65 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। यह छूट चुनिंदा वैरिएंट पर है। वहीं, MY2024 स्टॉक खरीदने वाले ग्राहकों को 1.30 लाख रुपये तक के कॉर्पोरेट ऑफर का फायदा भी मिल सकता है। डॉक्टरों और लीजिंग कंपनियों के लिए 30,000 रुपये तक के एडिशनल फायदे हैं। इसमें 170bhp की पावर वाला 2.0-लीटर डीजल इंजन मिलता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन है।

2. सिट्रॉएन एयरक्रॉस X सिट्रॉएन एयरक्रॉस X पर ग्राहकों को 1.55 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। यह SUV 5-सीटर और 7-सीटर दोनों ऑप्शन में आती है। ऐसे में कम बजट में तीन-रो वाली SUV खरीदने वालों के लिए यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। इसकी शुरुआती कीमत 8.89 लाख रुपये है। जबकि टॉप मॉडल की कीमत 14.52 लाख रुपये तक जाती है।

3. महिंद्रा स्कॉर्पियो-N महिंद्रा स्कॉर्पियो-N पर 1.50 लाख रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा छूट डीजल ऑटोमैटिक के Z8L और Z8T 4WD वैरिएंट पर है। इसमें 1.25 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट और 25,000 रुपये का एक्सचेंज ऑफर शामिल है। वहीं, Z2, Z4 और Z6 वैरिएंट पर 25,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। जबकि कुछ पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट पर 20,000 से 25,000 रुपये तक की फ्री एक्सेसरीज दी जा रही हैं। इस तरह दूसरे वैरिएंट्स पर भी 50,000 से 75,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं।

4. हुंडई अल्काजार हुंडई अल्काजार के पेट्रोल वैरिएंट पर 90,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। वहीं, इसके डीजल मॉडल पर 45,000 रुपये तक की बचत की जा सकती है। अल्काजार का मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO, टाटा सफारी और MG हेक्टर प्लस जैसी SUV से होता है। इसमें तीन रो वाली सीटिंग मिलती है, जिससे यह बड़े परिवारों के लिए एक अच्छा ऑप्शन बनती है।

5. टाटा सफारी टाटा सफारी के डीजल मॉडल पर 53,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसमें 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट शामिल है, जो 15 नवंबर तक मिलेगा। इसके अलावा, 35,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस और चुनिंदा कॉर्पोरेट ग्राहकों को 8,000 रुपये की छूट दी जा रही है। सफारी उन ग्राहकों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जो दमदार लुक और तीन रो वाली SUV चाहते हैं।

6. महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक पर 40,000 रुपये तक के फायदे मिल रहे हैं। इसके साथ 25,000 रुपये तक की फ्री एक्सेसरीज भी दी जा रही हैं। बता दें कि S वैरिएंट पर 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस मिलाकर कुल 30,000 रुपये का फायदा है। वहीं, S11 वैरिएंट पर 20,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस दिया जा रहा है। इस तरह इस वैरिएंट पर कुल 40,000 रुपये की छूट मिलती है।