लॉन्च होने वाली हैं ये 6 धाकड़ डीजल SUV, लिस्ट में महिंद्रा, टोयोटा और स्कोडा भी

Mar 26, 2026 03:27 pm IST

मार्केट में कुछ बेहतरीन डीजल एसयूवी आने वाली हैं, जो दमदार डीजन इंजन ऑफर करेंगी। हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ स्कोडा कोडिएक डीजल और महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के साथ कई और एसयूवी शामिल हैं।

डीजल इंजन वाली एसयूवी की जबर्दस्त फैन फॉलोइंग है। मांग के बावजूद भी मार्केट में डीजल एसयूवी और कारें धीरे-धीरे कम होती जा रही हैं। हालांकि, अभी भी मार्केट में कुछ बेहतरीन डीजल एसयूवी आने वाली हैं, जो दमदार डीजन इंजन ऑफर करेंगी। हमारी इस लिस्ट में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर के साथ स्कोडा कोडिएक डीजल और महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के साथ कई और एसयूवी शामिल हैं। तो आइए जानते हैं भारत आ रही टॉप 6 डीजल एसयूवी के बारे में।

Skoda Kodiaq Diesel कई सारे ब्रैंड्स की तरह, स्कोडा ने भी डीजल इंजन बंद कर दिए थे। हालांकि, कंपनी ने कन्फर्म किया है कि वह कुछ मॉडल्स में डीजल इंजन को फिर से ऑफर करने का सोच रहा है। स्कोडा कोडियाक एसयूवी उन्हीं मॉडलों में से एक होगी। इसे भारत में CBU के रूप में लाया जाएगा, जिसका मतलब है कि यह महंगी होगी। स्कोडा ने यह भी बताया है कि स्कोडा कोडिएक डीजल को भारत में सीमित संख्या में ऑफर किया जाएगा।

Mahindra Thar Facelift महिंद्रा आजकल 3-डोर थार फेसलिफ्ट की टेस्टिंग कर रहा है। टेस्ट मॉडल की फोटोज से ऐसा लगता है कि महिंद्रा इस एसयूवी के हेडलाइट सेटअप और ग्रिल को अपग्रेड करने वाला है। इसमें रॉक्स जैसे प्रोजेक्टर एलईडी सेटअप और इंटीग्रेटेड एलईडी डीआरएल्स भी मिल सकते हैं। फेसलिफ्ट के इंजन ऑप्शन में कंपनी कोई बदलाव नहीं करने वाली।

New Toyota Hilux टोयोटा की हाइलक्स पहले से ही भारत में सेल हो रही है। उम्मीद की जा रही है कंपनी इसके 9th जेनरेशन को भी भारत में लॉन्च करेगी। यह टोयोटा के IMV प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इसके फ्रंट डिजाइन को टोयोटा 'साइबर सूमो फेस' नाम दिया है। इसमें फॉर्च्यूनर की तरह ही 201 हॉर्सपावर और 500 एनएम का 2.8 लीटर टर्बोचार्ज्ड चार-सिलेंडर डीजल इंजन मिलेगा।

रॉक्स के लॉन्च के समय महिंद्रा ने हिंट दिया था कि वे 3-डोर थार जैसी स्ट्रैटिजी अपना सकते हैं। कंपनी ने कहा था कि वह थार रॉक्स का एक अधिक अफोर्डेबल वर्जन लाएंगे, जिसमें छोटा 1.5-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन होगा। यह इंजन 115 बीएचपी की ताकत और 300 एनएम का मैक्सिमम टॉर्क जेनरेट करेगा।

Mahindra Scorpio-N Facelift महिंद्रा पिछले कुछ समय से स्कॉर्पियो-N फेसलिफ्ट की टेस्टिंग कर रहा है। अपकमिंग फेसलिफ्ट में नया फ्रंट ग्रिल, बंपर, नए अलॉय वील्स और रॉक्स वाला बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इसमें कंपनी पहले की तरह ही 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 2.2-लीटर टर्बो डीजल इंजन ऑप्शन देगी, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होंगे।