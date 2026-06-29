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कल से शुरू हो रहा कारों का महाकुंभ! जुलाई तक लॉन्च होंगी ये 6 धांसू गाड़ियां, देखें पूरी लिस्ट

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय कार मार्केट के लिए आने वाले कुछ हफ्ते एक्शन से भरपूर होने वाले हैं। दरअसल, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, एमजी मोटर्स, रेनॉल्ट और निसान जैसी दिग्गज कंपनियां कई बड़े लॉन्च के लिए तैयार हैं।

कल से शुरू हो रहा कारों का महाकुंभ! जुलाई तक लॉन्च होंगी ये 6 धांसू गाड़ियां, देखें पूरी लिस्ट
Renault Kwid Facelift
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भारतीय कार मार्केट के लिए आने वाले कुछ हफ्ते एक्शन से भरपूर होने वाले हैं। दरअसल, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स, रेनॉल्ट और निसान जैसी दिग्गज कंपनियां कई बड़े लॉन्च और अनवीलिंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस धमाकेदार सिलसिले की शुरुआत कल यानी 30 जून से होने जा रही है। कल यानी मंगलवार को टाटा मोटर्स अपनी सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक कार मार्केट में उतारेगी। इसके बाद जुलाई के शुरुआती दो हफ्तों में ही एक के बाद एक कई शानदार गाड़ियां एंट्री मारेंगी। आइए एक नजर डालते हैं इन अपकमिंग मॉडलों पर विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
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Mahindra Thar ROXX
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₹ 12.39 - 22.82 लाख
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Volvo XC90
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₹ 97.8 लाख
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Mahindra Bolero Neo
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₹ 8.85 - 10.49 लाख
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Volvo XC60
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₹ 68.9 लाख
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Mahindra Scorpio N
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₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
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Tata Sierra EV

टाटा मोटर्स की यह आइकॉनिक एसयूवी अब नए इलेक्ट्रिक अवतार में कल लॉन्च होने जा रही है। इसमें 65kWh और 75kWh के दो दमदार बैटरी विकल्प मिलेंगे। इन्हें हैरियर ईवी से लिया गया है। माना जा रहा है कि यह कार सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा की शानदार रेंज देगी। इसके टॉप वैरिएंट्स में ग्राहकों को टाटा का एडवांस्ड QWD डुअल-मोटर सेटअप भी मिलेगा।

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Renault Kwid Facelift

Renault Kwid Facelift

₹ 4.8 - 5.5 लाख

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Honda ZR-V

Honda ZR-V

₹ 40 लाख से शुरू

EMI केवल52,301/ माह
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Renault Kwid EV

Renault Kwid EV

₹ 5 लाख से शुरू

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Nissan Tekton

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₹ 11 - 18 लाख

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Tata Sierra EV

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₹ 25 - 30 लाख

EMI केवल32,688/ माह
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MG Gloster Facelift

MG Gloster Facelift

₹ 40 - 45 लाख

EMI केवल52,301/ माह
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Tata Sierra EV

Renault Kwid Facelift

रेनॉल्ट अपनी सबसे पॉपुलरु बजट हैचबैक क्विड का नया फेसलिफ्ट मॉडल 3 जुलाई को पेश करने जा रही है। इस कार का नया लुक और फीचर्स काफी हद तक ग्लोबल मार्केट की डासिया स्प्रिंग से प्रेरित होंगे। हालांकि, कंपनी इसके परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं कर रही है। इसमें पहले की तरह ही मौजूदा 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते रहेंगे।

Renault Kwid Facelift

Nissan Tekton

निसान मोटर्स 9 जुलाई को अपनी बिल्कुल नई मिड-साइज एसयूवी 'टेक्टॉन' से पर्दा उठाने वाली है। इस एसयूवी का धांसू डिजाइन कंपनी की प्रीमियम कार 'निसान पेट्रोल' जैसा होगा। इंजन की बात करें तो इसमें नई रेनॉल्ट डस्टर वाले 1.0 लीटर और 1.3 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेंगे। इसका प्लेटफॉर्म, इंटीरियर और कई फीचर्स भी डस्टर के साथ शेयर किए जाएंगे।

Nissan tekton

MG Plug-in Hybrid SUV

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर्स भी 9 जुलाई को भारतीय मार्केट में अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) एसयूवी पेश करेगी। यह कार चीन में बिकने वाली वूलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 20.5kWh का बैटरी पैक मिलेगा। यह 197bhp की जबरदस्त पावर देगा।

Maruti Brezza Facelift

मारुति सुजुकी अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी ब्रेजा का नया फेसलिफ्ट मॉडल इसी जुलाई में ला रही है। इस बार कार में सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में होगा। अब इसमें फ्रोंक्स वाला 1.0 लीटर टर्बो बूस्टरजेट पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इसके साथ ही एक नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स भी मिलेगा। हालांकि, इसका पुराना 1.5 लीटर इंजन भी ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा।

Maruti Brezza Facelift

Honda ZR-V

होंडा मोटर्स भी जुलाई के महीने में अपनी नई प्रीमियम हाइब्रिड एसयूवी ZR-V को भारत में उतारने की तैयारी में है। इस एसयूवी में 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो डुअल-मोटर स्ट्रांग हाइब्रिड सिस्टम से लैस होगा। यह पूरा सेटअप मिलकर 184bhp की दमदार पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करेगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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