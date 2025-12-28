घना कोहरा और फिसलन भरी सड़कें! बाइक राइडर्स के लिए ये 5 टिप्स जानना बेहद जरूरी
सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे में सड़कों पर चलना बेहद कठिन हो जाता है। कार चालकों के मुकाबले बाइक और स्कूटर चलाने वाले राइडर्स इस मौसम में सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं।
सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे में सड़कों पर चलना बेहद कठिन हो जाता है। कार चालकों के मुकाबले बाइक और स्कूटर चलाने वाले राइडर्स इस मौसम में सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं। दरअसल, उनके पास न तो चार पहियों जैसी स्टेबिलिटी होती है और न ही बॉडी प्रोटेक्शन। ऊपर से फिसलन भरी सड़कें, सामने से तेज रफ्तार में आते वाहन और अचानक ब्रेक लगाने की नौबत हालात को और खतरनाक बना देती है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इन पांच जरूरी टिप्स के बारे में हमारी राइडिंग को आसान बना सकते हैं।
धीमी और कंट्रोल्ड स्पीड में चलाएं बाइक
कोहरे में सबसे बड़ा खतरा होता है सामने का सही अंदाजा न लग पाना। इस मौसम में दूरी और रफ्तार का अनुमान बिगड़ जाता है जिससे कई बार राइडर को लगता है कि वह धीरे चल रहा है, जबकि असल में स्पीड ज्यादा होती है। ऐसे में हमेशा धीमी और स्थिर रफ्तार में बाइक चलाएं। तेज रफ्तार में चलने से इमरजेंसी ब्रेकिंग के समय प्रतिक्रिया देने का समय भी कम हो जाता है।
हमेशा लो बीम लाइट का करें इस्तेमाल
कई राइडर्स को लगता है कि हाई बीम लाइट जलाने से विजिबिलिटी बेहतर होगी लेकिन कोहरे में ऐसा करना उल्टा नुकसानदायक साबित होता है। हाई बीम की रोशनी कोहरे की पानी की बूंदों से टकराकर वापस आंखों में आ जाती है जिससे सामने सफेद दीवार जैसा असर पैदा होता है। इससे आपको भी कम दिखता है और सामने से आने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। इसलिए कोहरे में हमेशा लो बीम लाइट का ही इस्तेमाल करें।
आगे चल रहे वाहन से रखें ज्यादा दूरी
कोहरे में बाइक चलाते समय आगे चल रही गाड़ी से कम से कम तीन गुना ज्यादा दूरी बनाकर रखें। इससे अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में आपको प्रतिक्रिया देने और बाइक को सुरक्षित रोकने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।
पूरा राइडिंग गियर पहनकर ही निकलें
चाहे मौसम कोई भी हो, हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड और राइडिंग बूट्स पहनना बेहद जरूरी है। कोहरे में हादसे का खतरा ज्यादा होता है, ऐसे में सही गियर जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
दूसरे रोड यूजर्स से करें कम्युनिकेशन
कोहरे में अपनी मौजूदगी दूसरों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए इंडिकेटर्स, हॉर्न और जरूरत पड़ने पर हैजार्ड लाइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें। समय रहते दिया गया सिग्नल कई बार बड़े हादसे को टाल सकता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
