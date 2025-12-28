Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़these 5 tips are must for motorcycle riders on dense fog and slippery roads
घना कोहरा और फिसलन भरी सड़कें! बाइक राइडर्स के लिए ये 5 टिप्स जानना बेहद जरूरी

घना कोहरा और फिसलन भरी सड़कें! बाइक राइडर्स के लिए ये 5 टिप्स जानना बेहद जरूरी

संक्षेप:

सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे में सड़कों पर चलना बेहद कठिन हो जाता है। कार चालकों के मुकाबले बाइक और स्कूटर चलाने वाले राइडर्स इस मौसम में सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं।

Dec 28, 2025 12:54 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम आते ही देश के कई हिस्सों में घना कोहरा छा जाता है। ऐसे में सड़कों पर चलना बेहद कठिन हो जाता है। कार चालकों के मुकाबले बाइक और स्कूटर चलाने वाले राइडर्स इस मौसम में सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं। दरअसल, उनके पास न तो चार पहियों जैसी स्टेबिलिटी होती है और न ही बॉडी प्रोटेक्शन। ऊपर से फिसलन भरी सड़कें, सामने से तेज रफ्तार में आते वाहन और अचानक ब्रेक लगाने की नौबत हालात को और खतरनाक बना देती है। ऐसे में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं इन पांच जरूरी टिप्स के बारे में हमारी राइडिंग को आसान बना सकते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda Hness CB350
Honda Hness CB350
₹ 1.92 - 1.97 लाख
अभी ऑफर पाएं

धीमी और कंट्रोल्ड स्पीड में चलाएं बाइक

कोहरे में सबसे बड़ा खतरा होता है सामने का सही अंदाजा न लग पाना। इस मौसम में दूरी और रफ्तार का अनुमान बिगड़ जाता है जिससे कई बार राइडर को लगता है कि वह धीरे चल रहा है, जबकि असल में स्पीड ज्यादा होती है। ऐसे में हमेशा धीमी और स्थिर रफ्तार में बाइक चलाएं। तेज रफ्तार में चलने से इमरजेंसी ब्रेकिंग के समय प्रतिक्रिया देने का समय भी कम हो जाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 86,378 - 94,069

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.81 - 2.16 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.6 - 2.02 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hero Splendor Plus

Hero Splendor Plus

₹ 73,902 - 76,437

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Yamaha MT 15 Version 2.0

Yamaha MT 15 Version 2.0

₹ 1.55 - 1.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

हमेशा लो बीम लाइट का करें इस्तेमाल

कई राइडर्स को लगता है कि हाई बीम लाइट जलाने से विजिबिलिटी बेहतर होगी लेकिन कोहरे में ऐसा करना उल्टा नुकसानदायक साबित होता है। हाई बीम की रोशनी कोहरे की पानी की बूंदों से टकराकर वापस आंखों में आ जाती है जिससे सामने सफेद दीवार जैसा असर पैदा होता है। इससे आपको भी कम दिखता है और सामने से आने वाले वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। इसलिए कोहरे में हमेशा लो बीम लाइट का ही इस्तेमाल करें।

आगे चल रहे वाहन से रखें ज्यादा दूरी

कोहरे में बाइक चलाते समय आगे चल रही गाड़ी से कम से कम तीन गुना ज्यादा दूरी बनाकर रखें। इससे अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में आपको प्रतिक्रिया देने और बाइक को सुरक्षित रोकने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

पूरा राइडिंग गियर पहनकर ही निकलें

चाहे मौसम कोई भी हो, हेलमेट, ग्लव्स, राइडिंग जैकेट, नी गार्ड, एल्बो गार्ड और राइडिंग बूट्स पहनना बेहद जरूरी है। कोहरे में हादसे का खतरा ज्यादा होता है, ऐसे में सही गियर जान बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है।

दूसरे रोड यूजर्स से करें कम्युनिकेशन

कोहरे में अपनी मौजूदगी दूसरों को बताना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए इंडिकेटर्स, हॉर्न और जरूरत पड़ने पर हैजार्ड लाइट्स का सही तरीके से इस्तेमाल करें। समय रहते दिया गया सिग्नल कई बार बड़े हादसे को टाल सकता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।