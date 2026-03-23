भारतीय मार्केट में जल्द दस्तक देने जा रही 28 km तक माइलेज देने वाली ये 5 SUV, जानिए पूरी डिटेल्स

Mar 23, 2026 09:37 am IST

भारतीय कार मार्केट बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल, मारुति और टोयोटा के बाद अब रेनॉल्ट, निसान, होंडा और एमजी जैसी कंपनियां अपनी किफायती हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं।

भारतीय कार मार्केट में इन दिनों एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। एक ओर डीजल इंजनों का दौर धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है। वहीं, दूसरी ओर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ-साथ 'स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड' टेक्नोलॉजी ग्राहकों की पहली पसंद बनती जा रही है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ियां बेहतरीन माइलेज देती हैं। बता दें कि 2025-26 का साल भारत के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल, मारुति और टोयोटा के बाद अब रेनॉल्ट, निसान, होंडा और एमजी जैसी कंपनियां अपनी किफायती हाइब्रिड SUV लॉन्च करने की तैयारी में हैं। आइए जानते हैं इन 5 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग धाकड़ हाइब्रिड एसयूवी के बारे में विस्तार से।

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड रेनॉल्ट अपनी आइकॉनिक SUV डस्टर को नए अवतार में वापस ला रहा है। नई डस्टर में 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक पॉवरफुल बैटरी पैक दिया जाएगा। यह टेक्नोलॉजी न केवल कार को दमदार पावर देगी, बल्कि कंपनी का दावा है कि इसका 2026 का स्टॉक अभी से बुक हो चुका है। इसकी कीमत 19 से 23 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।

निसान टेक्टन हाइब्रिड निसान की अपकमिंग SUV 'टेक्टन' उसी CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी जिस पर नई डस्टर बनी है। इसमें भी 1.8-लीटर पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा जो 160bhp की पावर पैदा करेगा। इस SUV में रीजेनरेटिव ब्रेकिंग और तीन ड्राइविंग मोड्स (EV, ICE और हाइब्रिड) मिलेंगे। सबसे खास बात यह है कि यह कार 25 किमी/लीटर से ज्यादा का माइलेज देने में सक्षम होगी।

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर (7-सीटर) टोयोटा अपनी बेहद पॉपुलर हाइराइडर का अब 7-सीटर वर्जन लाने की तैयारी में है। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान देखा गया है, जिसमें इसका प्रोफाइल पहले से लंबा नजर आ रहा है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन ही मिलेगा जो लगभग 28 किमी/लीटर का शानदार माइलेज दे सकता है। यह कार महिंद्रा XUV 7X0 और टाटा सफारी जैसे बड़े मॉडल्स को कड़ी टक्कर देगी।

होंडा एलिवेट हाइब्रिड होंडा अपनी मिड-साइज SUV 'एलीवेट' का हाइब्रिड वर्जन इस साल के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च कर सकती है। इसमें वही 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल इंजन इस्तेमाल होगा जो होंडा सिटी हाइब्रिड में देखने को मिलता है। यह e-CVT गियरबॉक्स के साथ आएगी और 25 किमी/लीटर से अधिक माइलेज का वादा करती है। शहर में चलाने के लिए यह एक बेहद किफायती और आरामदायक ऑप्शन साबित होगी।