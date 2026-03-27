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डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी! इन 5 SUV में आपके 'पेट' को मिलेगा घर जैसा सुकून, 600 लीटर तक है बूट स्पेस

Mar 27, 2026 09:41 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आपके घर में कोई प्यारा-सा पालतू जानवर है तो आप जानते होंगे कि उन्हें किसी ट्रिप पर साथ ले जाना कितना मुश्किल काम होता है। हैचबैक या सेडान कारों में अक्सर जगह की कमी के कारण वे परेशान हो जाते हैं।

डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी! इन 5 SUV में आपके 'पेट' को मिलेगा घर जैसा सुकून, 600 लीटर तक है बूट स्पेस

अगर आपके घर में कोई प्यारा-सा पालतू जानवर है तो आप जानते होंगे कि उन्हें किसी ट्रिप पर साथ ले जाना कितना मुश्किल काम होता है। हैचबैक या सेडान कारों में अक्सर जगह की कमी के कारण वे परेशान हो जाते हैं। ऐसे में डिजिटल न्यूज रीडर्स और पेट ओनर्स के लिए बाजार में कुछ ऐसी SUV मौजूद हैं, जिनका 'बूट स्पेस' यानी डिग्गी इतनी बड़ी है कि आपका डॉगी या बिल्ली वहां मजे से घूम सकते हैं। आज हम आपको ऐसी ही 5 गाड़ियों के बारे में बताएंगे जो स्पेशियस होने के साथ-साथ आपके पालतू साथियों के लिए भी कंफर्टेबल हैं।

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होंडा एलिवेट

होंडा एलिवेट में आपको 458 लीटर का काफी बड़ा बूट स्पेस मिलता है। यह आपके पेट के लिए एक आरामदायक कमरा बन सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसकी पिछली सीटों को 60:40 के अनुपात में फोल्ड किया जा सकता है। गर्मी के दिनों में जब आप पीछे की सीट झुका देते हैं, तो केबिन की ठंडी हवा सीधे बूट एरिया तक पहुंचती है, जिससे आपके पेट को घबराहट नहीं होती। बता दें कि 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन वाली यह कार 11.59 लाख की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है।

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टाटा सिएरा

टाटा सिएरा इस लिस्ट में सबसे ऊपर है क्योंकि इसमें लगभग 600 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। इतना बड़ा स्पेस होने की वजह से बड़े नस्ल के डॉग्स (जैसे लैब्राडोर या गोल्डन रिट्रीवर) भी इसमें आसानी से घूम सकते हैं और सो सकते हैं। सिएरा में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों के कई इंजन ऑप्शन मिलते हैं जो इसे लंबी ट्रिप के लिए दमदार बनाते हैं। बता दें कि 11.49 लाख की शुरुआती कीमत वाली यह कार पेट्स के लिए एक चलता-फिरता घर है।

रेनॉल्ट डस्टर

नई रेनॉल्ट डस्टर अपने 518 लीटर के विशाल बूट स्पेस के साथ वापसी कर चुकी है। इसकी बनावट ऐसी है कि इसका पिछला हिस्सा काफी चौड़ा है, जिससे पेट्स को अंदर-बाहर आने में काफी आसानी होती है। डस्टर में भी 60:40 सीट स्प्लिट का ऑप्शन मिलता है। इससे आप जरूरत के हिसाब से सामान और पेट के लिए जगह मैनेज कर सकते हैं। बता दें कि इसकी कीमत 10.29 लाख रुपये से शुरू होती है।

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हुंडई क्रेटा

हुंडई क्रेटा का बूट स्पेस 433 लीटर का है। अक्सर कॉम्पैक्ट SUV में बूट के अंदर एक गहरा गड्ढा जैसा होता है। इसमें पेट को रखने के लिए आपको उसे गोद में उठाना पड़ता है, लेकिन क्रेटा में फर्श बिल्कुल बराबर है। सपाट फर्श होने की वजह से पेट्स वहां खड़े होने या बैठने में ज्यादा स्थिर महसूस करते हैं। बता दें कि 10.79 लाख की शुरुआती कीमत वाली क्रेटा मिड-साइज परिवारों और उनके पेट्स की पहली पसंद बनी हुई है।

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किआ सेल्टोस

किआ सेल्टोस में 447 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो क्रेटा से लगभग 14 लीटर ज्यादा है। क्रेटा की तरह ही इसमें भी आपको बिल्कुल सपाट फ्लोर मिलता है, जो पालतू जानवरों के जोड़ों के लिए आरामदायक होता है क्योंकि उन्हें उबड़-खाबड़ सतह पर नहीं बैठना पड़ता। सेल्टोस का इंटीरियर काफी प्रीमियम है और इसमें वेंटिलेशन के अच्छे इंतजाम हैं। बता दें कि 10.99 लाख की कीमत वाली यह कार स्टाइल और कंफर्ट का बेहतरीन मेल है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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