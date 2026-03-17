500 KM की ड्राइव और थकान का नामोनिशान नहीं! लंबी दूरी के सफर के लिए ये 5 SUV हैं शानदार ऑप्शन
स्कोडा कोडियाक अपने लग्जरी अहसास और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। लंबी दूरी के लिए इसमें फ्रंट रो में मसाज और वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है जो पीठ की थकान को कम करती है।
दोस्तों या फैमिली के साथ गाड़ी लेकर निकल जाना किसी थेरेपी से कम नहीं है। हालांकि, असली दिक्कत तब शुरू होती है जब सफर 400-500 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाए। घंटों एक ही जगह बैठे-बैठे कमर अकड़ जाती है और पैर सुन्न होने लगते हैं। ऐसे में लंबी दूरी के लिए सबसे जरूरी है आरामदायक सीटें और बढ़िया सस्पेंशन। अब मार्केट में ऐसी प्रीमियम SUV आ गई हैं जिनमें 'मसाज' और 'वेंटिलेटेड' सीटें मिलती हैं। इससे आप थके-हारे नहीं बल्कि एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। अगर आप भी किसी लंबे सफर का प्लान बना रहे हैं तो ये 5 कारें आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती हैं।
स्कोडा कोडियाक
स्कोडा की यह 7-सीटर SUV अपने लग्जरी अहसास और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। लंबी दूरी के लिए इसमें फ्रंट रो में मसाज और वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है जो पीठ की थकान को कम करती है। इसमें 2.0-लीटर का TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 201bhp की पावर जेनरेट करता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 39.99 लाख रुपये है।
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Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
Volkswagen Tayron R-Line
₹ 46.99 लाख
Maruti Suzuki Wagon R
₹ 4.99 - 6.95 लाख
एमजी ग्लॉस्टर
एमजी ग्लॉस्टर उन चुनिंदा गाड़ियों में से है जिसमें खासतौर पर ड्राइवर के लिए मसाज सीट की सुविधा दी गई है। यह फीचर लंबी ड्राइव के दौरान चालक को बार-बार ब्रेक लेने की जरूरत महसूस नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें 12-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड सीटें भी मिलती हैं। दमदार 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन के साथ इसकी शुरुआती कीमत 38.33 लाख रुपये है।
फॉक्सवैगन टाइरॉन R-लाइन
यह स्कोडा कोडियाक का ही एक प्रीमियम वर्जन माना जाता है। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए मसाज और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। बता दें कि 500 किमी के सफर के लिए इसका आरामदायक केबिन और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ड्राइविंग को बेहद आसान बना देते हैं। इस शानदार SUV की एक्स-शोरूम कीमत 46.99 लाख रुपये से शुरू होती है।
फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन
टाइरॉन की तरह टिगुआन आर-लाइन भी लंबी दूरी तय करने के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें फ्रंट रो के लिए मसाज फंक्शन दिया गया है, जो थकी हुई मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। यह कार भी उसी 2.0-लीटर TSI इंजन के साथ आती है जो स्मूथ और रिफाइंड परफॉरमेंस देती है। इसकी बाजार में शुरुआती कीमत लगभग 45.73 लाख रुपये है।
एमजी मैजेस्टर
एमजी की नई पेशकश 'मैजेस्टर' फीचर्स के मामले में बेहद एडवांस है। इसमें फ्रंट मसाज व वेंटिलेशन सीट्स को शामिल किया गया है। यह SUV 212.55bhp की भारी-भरकम पावर और 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। उम्मीद है कि इसकी शुरुआती कीमत करीब 45 लाख रुपये के आसपास होगी।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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