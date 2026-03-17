500 KM की ड्राइव और थकान का नामोनिशान नहीं! लंबी दूरी के सफर के लिए ये 5 SUV हैं शानदार ऑप्शन

Mar 17, 2026 09:44 am IST

स्कोडा कोडियाक अपने लग्जरी अहसास और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। लंबी दूरी के लिए इसमें फ्रंट रो में मसाज और वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है जो पीठ की थकान को कम करती है।

दोस्तों या फैमिली के साथ गाड़ी लेकर निकल जाना किसी थेरेपी से कम नहीं है। हालांकि, असली दिक्कत तब शुरू होती है जब सफर 400-500 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाए। घंटों एक ही जगह बैठे-बैठे कमर अकड़ जाती है और पैर सुन्न होने लगते हैं। ऐसे में लंबी दूरी के लिए सबसे जरूरी है आरामदायक सीटें और बढ़िया सस्पेंशन। अब मार्केट में ऐसी प्रीमियम SUV आ गई हैं जिनमें 'मसाज' और 'वेंटिलेटेड' सीटें मिलती हैं। इससे आप थके-हारे नहीं बल्कि एकदम फ्रेश महसूस करते हैं। अगर आप भी किसी लंबे सफर का प्लान बना रहे हैं तो ये 5 कारें आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती हैं।

स्कोडा कोडियाक स्कोडा की यह 7-सीटर SUV अपने लग्जरी अहसास और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है। लंबी दूरी के लिए इसमें फ्रंट रो में मसाज और वेंटिलेशन की सुविधा दी गई है जो पीठ की थकान को कम करती है। इसमें 2.0-लीटर का TSI टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है जो 201bhp की पावर जेनरेट करता है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 39.99 लाख रुपये है।

एमजी ग्लॉस्टर एमजी ग्लॉस्टर उन चुनिंदा गाड़ियों में से है जिसमें खासतौर पर ड्राइवर के लिए मसाज सीट की सुविधा दी गई है। यह फीचर लंबी ड्राइव के दौरान चालक को बार-बार ब्रेक लेने की जरूरत महसूस नहीं होने देता। इसके अलावा इसमें 12-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट और मेमोरी फंक्शन के साथ वेंटिलेटेड सीटें भी मिलती हैं। दमदार 2.0-लीटर ट्विन-टर्बो डीजल इंजन के साथ इसकी शुरुआती कीमत 38.33 लाख रुपये है।

फॉक्सवैगन टाइरॉन R-लाइन यह स्कोडा कोडियाक का ही एक प्रीमियम वर्जन माना जाता है। इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए मसाज और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। बता दें कि 500 किमी के सफर के लिए इसका आरामदायक केबिन और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ड्राइविंग को बेहद आसान बना देते हैं। इस शानदार SUV की एक्स-शोरूम कीमत 46.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन टाइरॉन की तरह टिगुआन आर-लाइन भी लंबी दूरी तय करने के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें फ्रंट रो के लिए मसाज फंक्शन दिया गया है, जो थकी हुई मांसपेशियों को राहत पहुंचाता है। यह कार भी उसी 2.0-लीटर TSI इंजन के साथ आती है जो स्मूथ और रिफाइंड परफॉरमेंस देती है। इसकी बाजार में शुरुआती कीमत लगभग 45.73 लाख रुपये है।