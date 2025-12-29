हो जाइए तैयार, टाटा सिएरा को टक्कर देने आ रहीं ये 5 धांसू SUV; लॉन्च डेट भी है कंफर्म

संक्षेप: टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारत में नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लॉन्च किया है। सिएरा 11.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ऐसे सेगमेंट में उतरी है जहां पहले से ही जबरदस्त मुकाबला है।

Dec 29, 2025 02:31 pm IST

टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारत में नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लॉन्च किया है। सिएरा 11.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ऐसे सेगमेंट में उतरी है जहां पहले से ही जबरदस्त मुकाबला है। आने वाले समय में यह और भी तेज होने वाला है। वजह है कि अगले कुछ महीनों में कई नई और फेसलिफ्टेड एसयूवी भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली हैं। इनमें रेनॉल्ट, निसान, महिंद्रा, किआ और स्कोडा जैसे बड़े ब्रांड्स के दमदार मॉडल शामिल हैं जो सिएरा के लिए सीधी चुनौती बन सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

रेनॉल्ट डस्टर की वापसी रेनॉल्ट ने ऑफिशियली नई जनरेशन डस्टर की वापसी को कंफर्म कर दिया है। इसे 26 जनवरी को पेश किया जाएगा। साल 2012 में लॉन्च हुई डस्टर कभी भारतीय ग्राहकों की फेवरेट SUV रही है। नई डस्टर में कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड, 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पेट्रोल-LPG इंजन शामिल हैं।

निसान टेक्टन की एग्रेसिव एंट्री निसान टेक्टन के 2026 की शुरुआत में भारत आने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें तो फ्लैट बोनट, बोल्ड बंपर और हॉरिजॉन्टल लाइट बार इसे दमदार रोड प्रेजेंस देंगे। बोनट पर दिया गया ‘TEKTON’ बैज इसे प्रीमियम SUV का लुक देता है जो सीधे सिएरा जैसे नए मॉडल्स को टक्कर देगा।

महिंद्रा Vision S महिंद्रा की Vision S को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। यह SUV बॉक्सी डिजाइन, अपराइट फ्रंट और फ्लैट बोनट के साथ आएगी। राउंड हेडलैंप्स, Thar Roxx से प्रेरित ग्रिल और ADAS के लिए रडार मॉड्यूल इसकी खास पहचान है। महिंद्रा इसे सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस बनाने की तैयारी में है।