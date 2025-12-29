Hindustan Hindi News
हो जाइए तैयार, टाटा सिएरा को टक्कर देने आ रहीं ये 5 धांसू SUV; लॉन्च डेट भी है कंफर्म

संक्षेप:

टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारत में नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लॉन्च किया है। सिएरा 11.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ऐसे सेगमेंट में उतरी है जहां पहले से ही जबरदस्त मुकाबला है।

Dec 29, 2025 02:31 pm IST
टाटा मोटर्स ने हाल ही में भारत में नई टाटा सिएरा (Tata Sierra) को लॉन्च किया है। सिएरा 11.49 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ ऐसे सेगमेंट में उतरी है जहां पहले से ही जबरदस्त मुकाबला है। आने वाले समय में यह और भी तेज होने वाला है। वजह है कि अगले कुछ महीनों में कई नई और फेसलिफ्टेड एसयूवी भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली हैं। इनमें रेनॉल्ट, निसान, महिंद्रा, किआ और स्कोडा जैसे बड़े ब्रांड्स के दमदार मॉडल शामिल हैं जो सिएरा के लिए सीधी चुनौती बन सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से।

रेनॉल्ट डस्टर की वापसी

रेनॉल्ट ने ऑफिशियली नई जनरेशन डस्टर की वापसी को कंफर्म कर दिया है। इसे 26 जनवरी को पेश किया जाएगा। साल 2012 में लॉन्च हुई डस्टर कभी भारतीय ग्राहकों की फेवरेट SUV रही है। नई डस्टर में कई पावरट्रेन ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड, 1.6-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और पेट्रोल-LPG इंजन शामिल हैं।

निसान टेक्टन की एग्रेसिव एंट्री

निसान टेक्टन के 2026 की शुरुआत में भारत आने की उम्मीद है। डिजाइन की बात करें तो फ्लैट बोनट, बोल्ड बंपर और हॉरिजॉन्टल लाइट बार इसे दमदार रोड प्रेजेंस देंगे। बोनट पर दिया गया ‘TEKTON’ बैज इसे प्रीमियम SUV का लुक देता है जो सीधे सिएरा जैसे नए मॉडल्स को टक्कर देगा।

महिंद्रा Vision S

महिंद्रा की Vision S को टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। यह SUV बॉक्सी डिजाइन, अपराइट फ्रंट और फ्लैट बोनट के साथ आएगी। राउंड हेडलैंप्स, Thar Roxx से प्रेरित ग्रिल और ADAS के लिए रडार मॉड्यूल इसकी खास पहचान है। महिंद्रा इसे सेफ्टी और टेक्नोलॉजी के मामले में काफी एडवांस बनाने की तैयारी में है।

सेल्टोस और कुशाक फेसलिफ्ट

नई किआ सेल्टोस का खुलासा पहले ही हो चुका है। इसकी कीमतों का ऐलान 2 जनवरी, 2026 को होगा। नया डिजाइन, अपडेटेड डिजिटल टाइगर फेस और नए फीचर्स इसे और अट्रैक्टिव बनाते हैं। वहीं स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट जनवरी में लॉन्च हो सकती है जिसमें पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS और लग्जरी फीचर्स शामिल होंगे।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
