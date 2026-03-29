भयंकर गर्मी में कार दे सकती है दगा! जेब ढीली होने से पहले अपनाएं ये 5 टिप्स, बचेंगे हजारों रुपये

Mar 29, 2026 03:58 pm IST

चिलचिलाती धूप में कार का इंजन, टायर और यहां तक कि उसकी पेंट की चमक भी खतरे में रहती है। अगर आप इस समर सीजन में लंबी ट्रिप पर निकलने वाले हैं या शहर की ट्रैफिक में फंसने वाले हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है।

भारत में भीषण गर्मी का मौसम दस्तक दे चुका है। इस तपती धूप का असर हमारे साथ हमारी कार पर भी पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कार तो लोहे की बनी है, इसे भला गर्मी से क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन यहीं हम गलती कर बैठते हैं। चिलचिलाती धूप में कार का इंजन, टायर और यहां तक कि उसकी पेंट की चमक भी खतरे में रहती है। अगर आप इस समर सीजन में अपनी गाड़ी के साथ किसी लंबी ट्रिप पर निकलने वाले हैं या शहर की ट्रैफिक में फंसने वाले हैं, तो यह खबर खास आपके लिए है। हम आपको बताने जा रहे हैं 5 ऐसे आसान 'कार केयर टिप्स' जो आपके सफर को भी सुरक्षित और आरामदायक बनाएंगे।

कूलिंग सिस्टम की जांच गर्मी में सबसे ज्यादा खतरा इंजन के ओवरहीट होने का रहता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपनी कार के कूलेंट लेवल को नियमित रूप से चेक करें। अगर कूलेंट कम है, तो उसे तुरंत टॉप-अप करें। साथ ही, रेडिएटर के होसेस और बेल्ट्स को भी देख लें कि कहीं उनमें कोई दरार तो नहीं आ गई है। याद रखें, एक छोटा सा लीकेज भी बीच रास्ते में इंजन को जाम कर सकता है।

टायर प्रेशर पर नजर सूरज की तपिश से सड़कें गर्म हो जाती हैं, जिससे टायरों के अंदर की हवा फैलती है। अगर टायर में प्रेशर ज्यादा है या टायर बहुत पुराने और घिसे हुए हैं, तो उनके फटने (Blow-out) का डर बना रहता है। गर्मियों में हमेशा ठंडे टायरों का प्रेशर चेक करें और मैन्युफैक्चरर द्वारा बताए गए लेवल पर ही रखें। इससे न सिर्फ आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि कार का माइलेज भी बेहतर होगा।

एयर कंडीशनिंग की सर्विसिंग बिना AC के गर्मियों में ड्राइविंग करना किसी सजा से कम नहीं है। समर पीक पर आने से पहले अपनी कार के AC सिस्टम की सर्विस जरूर करवा लें। कभी-कभी गैस कम होने या फिल्टर में धूल जमने की वजह से कूलिंग कम हो जाती है। केबिन एयर फिल्टर को साफ करना या बदलना एक छोटा सा काम है, लेकिन यह केबिन को जल्दी ठंडा करने में बड़ी मदद करता है।

बैटरी की हेल्थ का ख्याल ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बैटरी सिर्फ सर्दियों में धोखा देती है, लेकिन सच यह है कि भीषण गर्मी बैटरी के अंदर मौजूद लिक्विड को जल्दी सुखा देती है। इससे बैटरी के टर्मिनल्स पर जंग लग सकता है और वह जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है। अगर आपकी बैटरी 3 साल से पुरानी है, तो एक बार मैकेनिक से उसका वोल्टेज चेक करवा लें ताकि आपको अचानक धक्का न मारना पड़े।