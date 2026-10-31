अगले 6 महीनों में एंट्री की तैयारी कर रही ये 5 सब-4 मीटर SUV, EV से CNG तक के मॉडल शामिल

भारतीय मार्केट में तेजी से बढ़ रहे सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अगले छह महीनों में 5 नई गाड़ियों की एंट्री हो सकती है। इनमें पेट्रोल-डीजल से चलने वाली एसयूवी के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल होंगे।

भारतीय मार्केट में तेजी से बढ़ रहे सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अगले छह महीनों में 5 नई गाड़ियों की एंट्री हो सकती है। इनमें पेट्रोल-डीजल से चलने वाली एसयूवी के साथ इलेक्ट्रिक मॉडल भी शामिल होंगे। विनफास्ट अपनी VF5 का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी में है, तो हुंडई भी एक नई छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश कर सकती है। वहीं, महिंद्रा विजन एस का प्रोडक्शन मॉडल और मारुति फ्रोंक्स का फेसलिफ्ट भी आने वाला है। रेनॉल्ट अपनी काइगर को नए प्लेटफॉर्म और अंडरबॉडी CNG टैंक के साथ अपडेट कर सकती है। आइए इन पांचों एसयूवी के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. विनफास्ट VF5 फेसलिफ्ट विनफास्ट अपनी इलेक्ट्रिक कार VF5 का फेसलिफ्ट लाने की तैयारी कर रही है। नए मॉडल का डिजाइन पहले से ज्यादा SUV जैसा हो सकता है। इसमें पतले हेडलैंप, ऊंचा बोनट, 16-इंच के नए अलॉय व्हील और पीछे कनेक्टेड LED टेललैंप मिल सकते हैं। केबिन में बड़ा टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है, जो ड्राइवर डिस्प्ले का काम भी कर सकता है। भारत में इसके बैटरी पैक की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि, इसमें 29.6kWh बैटरी मिलने की उम्मीद है।

2. हुंडई आयोनिक P हुंडई अगले 6 महीनों में एक नई छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च कर सकती है। इसे अभी HE1i कोडनेम से जाना जा रहा है। इसका नाम आयोनिक P हो सकता है। यह कंपनी की पहली ऐसी इलेक्ट्रिक कार होगी, जिसे खास तौर पर भारतीय मार्केट को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। इसकी लंबाई 4 मीटर से कम होगी और डिजाइन बॉक्सी रखा जा सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, लेवल-2 ADAS और नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसमें 42kWh और 51.4kWh के दो बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है।

3. महिंद्रा विजन एस महिंद्रा विजन एस के प्रोडक्शन मॉडल को इस साल दिसंबर में पेश किया जा सकता है। इसकी लॉन्चिंग अगले छह महीनों में होने की उम्मीद है। यह कंपनी के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर तैयार होगी। इसका बॉक्सी डिजाइन कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा ही रह सकता है। पीछे टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील भी दिया जा सकता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ADAS, बड़ा टचस्क्रीन और वेंटिलेटेड सीटें मिल सकती हैं। शुरुआत में 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है।

4. मारुति सुजुकी फ्रोंक्स फेसलिफ्ट मारुति सुजुकी फ्रोंक्स के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग कई बार देखी जा चुकी है। नए मॉडल में बदली हुई ग्रिल, नया फ्रंट बंपर और बड़ा स्किड प्लेट मिल सकता है। पीछे के डिजाइन में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। केबिन में वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इंजन की बात करें तो कंपनी मौजूदा 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन की जगह नया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर Z-सीरीज इंजन दे सकती है। 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। आगे चलकर इसमें सीरीज हाइब्रिड इंजन भी मिल सकता है।