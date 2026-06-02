बंपर माइलेज और नो चार्जिंग टेंशन! मार्केट में जल्द आ रही हैं ये 5 कॉम्पैक्ट हाइब्रिड SUVs, जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय ग्राहकों के बीच हाइब्रिड कारों की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल, इन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह अलग से चार्ज करने का कोई झंझट नहीं होता। ये कारें चलते-चलते खुद ही चार्ज हो जाती हैं।

भारतीय ग्राहकों के बीच हाइब्रिड कारों की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही है। दरअसल, इन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरह अलग से चार्ज करने का कोई झंझट नहीं होता। ये कारें चलते-चलते खुद ही चार्ज हो जाती हैं और शानदार माइलेज देती हैं। अगर आप भी आने वाले समय में अपने लिए एक बजट-फ्रेंडली यानी किफायती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि भारतीय मार्केट में जल्द ही 5 शानदार सब-4 मीटर हाइब्रिड SUV की एंट्री होने जा रही है। यह आपके बजट में भी फिट बैठेंगी और पेट्रोल का खर्च भी आधा कर देंगी। आइए जानते हैं इन अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

महिंद्रा विजन S हाइब्रिड महिंद्रा अपनी पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड SUV के रूप में 'विजन एस' कांसेप्ट का प्रोडक्शन मॉडल लाने की तैयारी में है। यह सब-4 मीटर SUV कंपनी के नए NU_IQ प्लेटफॉर्म पर बनेगी। यह पेट्रोल, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड तीनों को सपोर्ट करता है। इसमें 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी, जो इसे इस सेगमेंट की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार बनाएगी। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसे साल 2026 के अंत तक लॉन्च किया जा सकता है।

रेनॉल्ट ब्रिजर हाइब्रिड रेनॉल्ट भारत में अपनी नई कॉम्पैक्ट SUV 'ब्रिजर' को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अवतार में लाने जा रही है। इसका लुक काफी मस्कुलर और बॉक्सी होगा। यह डस्टर वाले RGMP स्मॉल प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इस कार में हॉर्स पावरट्रेन का 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मिलकर करीब 30 किमी प्रति लीटर का बंपर माइलेज देगा। इसकी संभावित कीमत 18 लाख से 22 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है। कंपनी इसे साल 2027 में लॉन्च कर सकती है।

हुंडई बेयॉन हाइब्रिड हुंडई इस साल के अंत तक भारतीय बाजार में अपनी नई SUV 'बेयॉन' का सेकंड-जनरेशन मॉडल उतारने का प्लान बना रही है। इसमें कंपनी का नया तैयार किया जा रहा 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन और e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा। इसके कई पार्ट्स अगली जनरेशन की i20 से लिए जाएंगे। इससे इसकी लागत कम रहेगी। इसकी कीमत 14 लाख से 17 लाख रुपये के बीच होने की उम्मीद है।

निसान की नई हाइब्रिड SUV रेनॉल्ट ब्रिजर के प्लेटफॉर्म पर ही उसकी पार्टनर कंपनी निसान भी भारत में अपनी एक नई हाइब्रिड SUV लाने की तैयारी में है। इस SUV में भी रेनॉल्ट की तरह ही हॉर्स पावरट्रेन का 1.2-लीटर मिलर-साइकिल टर्बोचार्ज्ड इंजन और एडवांस हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल किया जाएगा। यह गाड़ी भी ग्राहकों को लगभग 30 किमी प्रति लीटर का शानदार माइलेज देगी। इसकी कीमत भी 18 लाख से 22 लाख रुपये के आसपास हो सकती है।