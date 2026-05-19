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सड़कों पर मचेगा तहलका! रफ्तार के शौकीनों के लिए शानदार हैं ये 5 स्पोर्ट्स बाइक्स, देखें पूरी लिस्ट

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगले कुछ दिनों में दमदार स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लानिंग है तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारतीय मार्केट में कई ऐसी स्पोर्ट्स बाइक हैं जो लुक और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में बेहद लाजवाब हैं।

सड़कों पर मचेगा तहलका! रफ्तार के शौकीनों के लिए शानदार हैं ये 5 स्पोर्ट्स बाइक्स, देखें पूरी लिस्ट

अगले कुछ दिनों में दमदार स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की प्लानिंग है तो यह खबर आपके काम की है। एक बेसिक बाइक से ऊपर उठकर बड़ी गाड़ी पर शिफ्ट होने का मतलब है ज्यादा रफ्तार, बेहतर कंट्रोल और दो या तीन सिलेंडर वाले दमदार इंजन का मजा। भारतीय मार्केट में कुछ ऐसी धांसू स्पोर्ट्स बाइक आ चुकी हैं जो लुक और परफॉर्मेंस दोनों के मामले में बेहद लाजवाब हैं। ये मोटरसाइकिलें न सिर्फ आपको सड़कों पर रफ्तार का असली रोमांच देंगी, बल्कि लंबी दूरी के सफर को भी बेहद मजेदार बना देंगी। ऐसे में आइए इन 5 शानदार ऑप्शन्स पर एक नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
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Hero XPulse 200 4V
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अप्रिलिया RS 457

अगर आपका बजट ठीक-ठाक है और आपको एक प्योर रेसिंग लुक वाली बाइक खरीदनी है तो अप्रिलिया आरएस 457 आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इस बाइक में दो सिलेंडर वाला दमदार इंजन मिलता है। इसका 457cc का इंजन 47bhp की जबरदस्त पावर देता है। खास बात यह है कि यह हाईवे और मोड़ों पर जितनी स्टेबल रहती है, शहर के ट्रैफिक में भी इसे संभालना उतना ही आसान है। इसकी आवाज और इसका स्पोर्टी अंदाज किसी भी बाइक प्रेमी को दीवाना बनाने के लिए काफी है।

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कावासाकी निंजा 500

कावासाकी की 'निंजा' सीरीज हमेशा से रफ्तार के शौकीनों की पहली पसंद रही है। अगर आप एक भरोसेमंद और इंटरनेशनल ब्रांड की स्पोर्ट्स बाइक खरीदना चाहते हैं, तो निंजा 500 एक बहुत ही समझदारी भरा फैसला होगा। इसमें 451cc का पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है जो 44bhp की पावर जनरेट करता है। इस बाइक का वजन काफी कम और डिजाइन बहुत फुर्तीला है, जिससे खाली सड़कों या तीखे मोड़ों पर इसे संभालना बेहद आसान हो जाता है।

कावासाकी निंजा 650

अगर आप लंबी दूरी की टूरिंग के शौकीन हैं तो निंजा 650 आपके लिए सबसे कम्फर्टेबल ऑप्शन है। यह कोई आक्रामक रेसिंग बाइक नहीं है, बल्कि यह आपको एक कम्फर्टेबल सिटिंग पोजीशन के साथ मिडलवेट सेगमेंट की शानदार पावर देती है। इसका 649cc का बड़ा इंजन हाईवे पर लंबी राइड्स के लिए बहुत स्मूथ और रिलैक्स्ड फील कराता है। वीकेंड पर लंबी सैर पर निकलने वाले राइडर्स के लिए यह एक परफेक्ट बाइक है।

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सुजुकी GSX-8R

बेहिसाब ताकत वाली बाइक खरीदने की प्लानिंग है तो सुजुकी GSX-8R एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 776cc का बड़ा पैरेलल-ट्विन इंजन मिलता है। यह सीधे 82bhp की भारी-भरकम पावर देता है। इसमें कई मॉडर्न फीचर्स जैसे अलग-अलग राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और क्विकशिफ्टर मिलते हैं। इसका डिजाइन और सीटिंग पोजीशन इतनी कम्फर्टेबल है कि आप इसे रोज के काम के लिए भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं।

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ट्रायम्फ डेटोना 660

यदि आप एक बेहद प्रीमियम, क्लासिक और वर्ल्ड-क्लास ब्रांड की स्पोर्ट्स बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो ट्रायम्फ डेटोना 660 एक शानदार ऑप्शन है। इसका 3-सिलेंडर वाला ट्रिपल इंजन अपनी स्मूथनेस और बेहतरीन गूंजने वाली आवाज के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह बाइक न सिर्फ दिखने में बेहद खूबसूरत और आक्रामक लगती है, बल्कि इसकी टॉप-स्पीड और राइडिंग डायनेमिक्स कमाल के हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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