लोहे जैसी बॉडी! 10 लाख रुपये से कम में आती हैं ये 5 सुरक्षित कारें; सबको मिली हैं 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग

आज के समय में कार खरीदारों का सबसे ज्यादा ध्यान कार की बिल्ड क्वालिटी और मजबूती पर होता है। भारतीय सड़कों को देखते हुए एक मजबूत ढांचे वाली कार होना बेहद जरूरी हो गया है।

आज के समय में कार खरीदारों का सबसे ज्यादा ध्यान कार की बिल्ड क्वालिटी और मजबूती पर होता है। भारतीय सड़कों को देखते हुए एक मजबूत ढांचे वाली कार होना बेहद जरूरी हो गया है। अच्छी खबर यह है कि अब ग्राहकों को मजबूती के लिए लग्जरी सेगमेंट तक जाने की जरूरत नहीं है। बता दें कि 10 लाख रुपये से कम के बजट में भी ऐसी कई कारें मौजूद हैं जिनकी बॉडी और प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत हैं। ये कारें न केवल क्रैश टेस्ट में सफल रही हैं, बल्कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में भी अपनी मजबूती का लोहा मनवा चुकी हैं। आइए जानते हैं इन 5-कारों के बारे में जो अपनी 'सुपीरियर बिल्ड क्वालिटी' के लिए जानी जाती हैं।

टाटा नेक्सन टाटा नेक्सन भारत में 'मजबूत कारों' के दौर की शुरुआत करने वाली पहली कार मानी जाती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी शानदार है कि यह ग्लोबल NCAP और BNCAP दोनों में 5-स्टार रेटिंग हासिल कर चुकी है। इसकी भारी डोर-शेल और मजबूत स्टील फ्रेम आपको सड़क पर एक सुरक्षित और स्थिर अहसास कराते हैं। भारी ट्रैफिक हो या खराब रास्ते, नेक्सन अपनी मजबूती के कारण हर जगह भरोसेमंद साबित होती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 7.32 लाख रुपये से शुरू होती है।

महिंद्रा XUV 3XO महिंद्रा अपनी दमदार गाड़ियों के लिए मशहूर है। महिंद्रा XUV 3XO का चेसिस और बॉडी स्ट्रक्चर इतना ठोस है कि इसे अपने सेगमेंट की सबसे भारी और सुरक्षित कारों में गिना जाता है। इसमें सुरक्षा के लिए बेहतरीन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। महिंद्रा XUV 3XO को भी सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। हाई-स्पीड ड्राइविंग के दौरान भी इसकी स्थिरता बेजोड़ रहती है। इसकी शुरुआती कीमत 7.37 लाख रुपये से शुरू होती है।

टाटा पंच अगर आप कम बजट में एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो 'टैंक' जैसी मजबूती दे, तो टाटा पंच एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह माइक्रो-एसयूवी अपने कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद बिल्ड क्वालिटी के मामले में बड़ी कारों को टक्कर देती है। इसे भी सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। इसके दरवाजे बंद करते समय आने वाली 'धप' की आवाज ही इसकी सॉलिडिटी की गवाही देती है। इसकी शुरुआती कीमत केवल 5.60 लाख रुपये से शुरू होती है।

स्कोडा कायलाक यूरोपियन कारों की बिल्ड क्वालिटी हमेशा से ही दुनिया में सबसे अच्छी मानी जाती रही है। स्कोडा कायलाक को भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली हुई है। स्कोडा की इस नई एसयूवी में इस्तेमाल किया गया प्लेटफॉर्म काफी एडवांस और मजबूत है। यह कार खराब रास्तों पर चलते समय बिल्कुल भी नहीं डगमगाती और यात्रियों को एक 'प्रीमियम सॉलिड' फील देती है। इसकी कीमत 7.59 लाख रुपये से शुरू होती है।