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चलाते ही मिलेगा 'राजसी' अहसास! मिडिल क्लास के बजट में फिट बैठती हैं ये 5 दमदार SUV; जानिए खासियत

Mar 22, 2026 11:18 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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किआ सेल्टोस अपने मॉडर्न लुक और प्रीमियम कैबिन के लिए जानी जाती है। इस बजट के आसपास इसका 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन वाला बेस और मिड वैरिएंट मिल जाता है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूथ चलता है।

चलाते ही मिलेगा 'राजसी' अहसास! मिडिल क्लास के बजट में फिट बैठती हैं ये 5 दमदार SUV; जानिए खासियत

आज के दौर में हर कोई ऐसी गाड़ी चाहता है जो चलते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाए। साथ ही चलाने वाले को वह खास 'रॉयल फीलिंग' दे। ऊंची सीटिंग, मस्कुलर बॉडी और दमदार इंजन वाली SUV की डिमांड भारत में आसमान छू रही है। लेकिन जब बजट 12 लाख रुपये तक का हो, तो चुनाव थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि वे स्टाइल चुनें, मजबूती चुनें या फिर लेटेस्ट फीचर्स। अच्छी खबर यह है कि भारतीय बाजार में कुछ ऐसी गाड़ियां मौजूद हैं जो किफायती होने के साथ-साथ सड़क पर अपनी धाक भी जमाती हैं। एचटी ऑटो के अनुसार, आइए जानते हैं ऐसी ही 5 बेहतरीन SUV के बारे में विस्तार से।

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किआ सेल्टोस

किआ सेल्टोस अपने मॉडर्न लुक और प्रीमियम कैबिन के लिए जानी जाती है। इस बजट के आसपास इसका 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन वाला बेस और मिड वैरिएंट मिल जाता है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह स्मूथ चलता है। इसकी बड़ी ग्रिल और शार्प हेडलाइट्स इसे सड़क पर एक रॉकस्टार जैसा लुक देती हैं। अंदर की तरफ आपको बेहतरीन टचस्क्रीन और आरामदायक वेंटिलेटेड सीटें मिलती हैं, जो ड्राइविंग को थकाने वाला नहीं, बल्कि मजेदार बनाती हैं।

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रेनॉल्ट डस्टर

नई रेनॉल्ट डस्टर की वापसी ने फिर से हलचल मचा दी है। यह गाड़ी हमेशा से अपनी मजबूती और उबड़-खाबड़ रास्तों पर चलने की कैपिसिटी के लिए जानी जाती रही है। इसके नए अवतार में हाई ग्राउंड क्लीयरेंस और मस्कुलर डिजाइन इसे असली 'रोड किंग' बनाता है। 1.0-लीटर टर्बो इंजन के साथ यह काफी फुर्तीली महसूस होती है। इसका पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स सफर को शानदार बना देते हैं। जो लोग रफ-एंड-टफ ड्राइविंग के शौकीन हैं, उनके लिए डस्टर से बेहतर कुछ नहीं।

टाटा कर्व

टाटा कर्व ने अपने कूपे-SUV डिजाइन से बाजार में एक नया ट्रेंड सेट किया है। इसकी ढलान वाली छत और यूनिक पीछे का हिस्सा इसे भीड़ से बिल्कुल अलग दिखाता है। 1.2-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ आने वाली यह गाड़ी फीचर्स के मामले में भी किसी से कम नहीं है। इसमें आपको रिक्लाइनिंग रियर सीट्स और बेहतरीन साउंड सिस्टम मिलता है, जो लंबी यात्रा को आसान बनाता है।

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महिंद्रा थार

जब बात 'किंग ऑफ द रोड' की हो और थार का नाम न आए ऐसा हो ही नहीं सकता। बता दें कि 12 लाख के आसपास इसका रियर-व्हील ड्राइव (RWD) वैरिएंट आसानी से मिल जाता है। इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन आपको सड़क पर मौजूद बाकी कारों से काफी ऊपर रखती है। यह सिर्फ एक गाड़ी नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है जो युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर है।

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स्कोडा कुशाक

यूरोपियन मजबूती और क्लासिक डिजाइन पसंद करने वालों के लिए स्कोडा कुशाक एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसका फेसलिफ्ट मॉडल अब और भी ज्यादा स्टाइलिश हो गया है। इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको सुरक्षा का पूरा भरोसा देती है। बता दें कि 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ यह कार चलाने में बेहद रिफाइंड और पावरफुल महसूस होती है। इसके इंटीरियर की फिनिशिंग और सिंपल लेकिन प्रीमियम लुक इसे एक मैच्योर 'रोड किंग' बनाता है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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