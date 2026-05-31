खरीदनी है स्पोर्टी SUV तो आ रहे हैं ये 5 धाकड़ ऑप्शन, इनमें इलेक्ट्रिक भी शामिल; जानिए कब होंगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में इन दिनों एसयूवी (SUV) का जलवा देखने को मिल रहा है। अगर आप भी एक ऐसी दमदार गाड़ी की तलाश में हैं जो लुक्स के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी कड़क हो तो आपके लिए अच्छी खबर है।

भारतीय मार्केट में इन दिनों एसयूवी (SUV) का जलवा देखने को मिल रहा है। एसयूवी के बढ़ते क्रेज ने हैचबैक और सेडान कारों की बिक्री में एक बड़ी सेंध लगा दी है। इसी वजह से देश की हर छोटी-बड़ी कंपनी अब केवल एसयूवी सेगमेंट पर ही अपना पूरा ध्यान लगा रही है। अगर आप भी एक ऐसी दमदार गाड़ी की तलाश में हैं जो लुक्स के साथ-साथ परफॉर्मेंस में भी कड़क हो तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि मार्केट में जल्द ही ऐसी 5 स्पोर्टी एसयूवी दस्तक देने जा रही हैं, जो आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को एकदम मजेदार बना देंगी। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।

स्कोडा कायलाक स्पोर्टलाइन स्कोडा की सब-4 मीटर एसयूवी 'कायलाक' भारतीय मार्केट में पहले से ही काफी धूम मचा रही है। बेहतरीन लुक, आराम और दमदार परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी ने लॉन्च के महज एक साल के अंदर ही इसकी 50,000 से ज्यादा गाड़ियां बेच दी हैं। अब कंपनी इसका 'स्पोर्टलाइन' वैरिएंट लाने की तैयारी में है। इस नए मॉडल में आपको चारों तरफ ब्लैक-आउट एलीमेंट्स देखने को मिलेंगे जो इसे रेगुलर मॉडल से ज्यादा स्पोर्टी लुक देंगे। इसमें वही पुराना और भरोसेमंद 1.0-लीटर का 3-सिलेंडर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा।

स्कोडा कोडियाक RS अगर आपको बड़ी और सुपर-फास्ट गाड़ियां पसंद हैं तो स्कोडा इस साल के अंत तक अपनी प्रीमियम एसयूवी कोडियाक का 'RS' वैरिएंट भारत में उतारने जा रही है। इस गाड़ी में क्रोम की जगह ग्रिल और बाकी हिस्सों पर ग्लॉस-ब्लैक फिनिश दी जाएगी, जो इसे बेहद मस्कुलर लुक देती है। अंदर की तरफ आपको रेड एक्सेंट, आरएस बैजिंग और खास स्पोर्टी सीटें मिलेंगी। साथ ही, पैनोरमिक सनरूफ जैसे सभी प्रीमियम फीचर्स भी होंगे। इस एसयूवी में 2.0-लीटर का दमदार टीएसआई टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा होगा।

निसान टेक्टॉन 1.3 निसान आगामी 9 जुलाई, 2026 को अपनी नई एसयूवी 'टेक्टॉन' से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठाने जा रही है। इस गाड़ी का बाहरी डिजाइन रेनॉल्ट डस्टर से काफी अलग होगा। यह देखने में निसान की मशहूर बड़ी एसयूवी 'पैट्रोल' (Nissan Patrol) जैसी लगेगी। हालांकि, इसके केबिन का लेआउट और फीचर्स लगभग डस्टर जैसे ही रहने वाले हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें 1.3-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी बाद में इसके हाइब्रिड मॉडल भी मार्केट में उतारेगी।

टाटा सिएरा ईवी टाटा मोटर्स अपनी बेहद आइकॉनिक कार 'सिएरा' को नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है। आने वाले कुछ ही महीनों में लॉन्च होने वाली यह सिएरा ईवी पूरी तरह से एक नए इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इलेक्ट्रिक होने की वजह से यह इतनी फास्ट होगी कि महज 10 सेकंड से भी कम समय में 0 से 100 किमी/घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। इसमें 65 kWh और 75 kWh के बड़े बैटरी पैक देखने को मिल सकते हैं। माना जा रहा है कि यह एसयूवी 500 किमी के आसपास की रेंज ऑफर करेगी।