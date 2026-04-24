हुंडई का मास्टरस्ट्रोक! जल्द हाइब्रिड अवतार में आ रही हैं क्रेटा समेत ये 5 दमदार SUV; जानिए कब होंगी लॉन्च

Apr 24, 2026 06:02 pm IST

मारुति और टोयोटा जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए हुंडई अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर तगड़ा फोकस कर रही है। अभी तक हुंडई का फोकस पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर था।

भारतीय मार्केट में बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए हुंडई भी अब अपनी स्ट्रैटजी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मारुति और टोयोटा जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए हुंडई अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर तगड़ा फोकस कर रही है। अभी तक हुंडई का फोकस पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर था। हालांकि, अब कंपनी एक नया हाइब्रिड सिस्टम तैयार कर रही है। कंपनी का मकसद ग्राहकों को बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ-साथ शानदार माइलेज देना है। आइए जानते हैं कंपनी की ऐसी ही 5 अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

नेक्स्ट जनरेशन हुंडई क्रेटा हुंडई की सबसे पॉपुलर एसयूवी क्रेटा जल्द ही बिल्कुल नए अवतार में आने वाली है। कंपनी अगली जनरेशन वाली क्रेटा पर काम कर रही है। इसे साल 2027 के आसपास हाइब्रिड इंजन के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप मिलेगा। इसे खास तौर पर भारत के हिसाब से तैयार किया जा रहा है।

हुंडई Ni1i एसयूवी हुंडई एक नई 7-सीटर एसयूवी पर भी काम कर रही है। इसका कोडनेम 'Ni1i' रखा गया है। यह एसयूवी सीधे तौर पर महिंद्रा XUV700 को टक्कर देगी। इसमें 1.5-लीटर का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम होगा, जो बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से कम स्पीड पर बिना पेट्रोल के भी चल सकेगी। यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी जो एक बड़ा केबिन और हाई-टेक फीचर्स चाहते हैं।

हुंडई अल्काजार हाइब्रिड हुंडई अपनी 7-सीटर एसयूवी अल्काजार को भी अब और ज्यादा दमदार बनाने की तैयारी में है। ग्राहकों के बीच इसकी पकड़ मजबूत करने के लिए कंपनी इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जोड़ने वाली है। उम्मीद है कि इसमें भी वही 1.5-लीटर वाला हाइब्रिड सिस्टम इस्तेमाल होगा। हाइब्रिड इंजन मिलने के बाद इस गाड़ी का माइलेज पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाएगा।

बेयोन बेस्ड कॉम्पैक्ट एसयूवी हुंडई एक नई कॉम्पैक्ट एसयूवी भी लाने वाली है जिसे 'BC4i' कोडनेम दिया गया है। यह गाड़ी ग्लोबल मार्केट में बिकने वाली हुंडई बेयोन के प्लेटफॉर्म पर बनेगी। इसका लुक पूरी तरह एक मस्कुलर एसयूवी जैसा होगा। इसमें कंपनी का नया 1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो हाइब्रिड तकनीक से लैस होगा। शहर में चलाने के लिए यह एक बहुत ही किफायती और स्टाइलिश ऑप्शन साबित हो सकती है।