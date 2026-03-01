Hindustan Hindi News
SUV लवर्स की मौज! 2027 तक लॉन्च होंगी ये 5 दमदार कॉम्पैक्ट कारें; जान लीजिए पूरी डिटेल्स

Mar 01, 2026 09:39 am IST
भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। कम बजट में बेहतर फीचर्स की चाहत ने इस सेगमेंट को बाजार का 'ग्रोथ इंजन' बना दिया है। आने वाले टाइम में यह प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होने वाली है।

भारतीय ग्राहकों के बीच कॉम्पैक्ट एसयूवी की डिमांड हमेशा से रही है। बिक्री के आंकड़ों और कम बजट में बेहतर फीचर्स की चाहत ने इस सेगमेंट को बाजार का 'ग्रोथ इंजन' बना दिया है। आने वाले टाइम में यह प्रतिस्पर्धा और भी कड़ी होने वाली है। दरअसल, साल 2027 तक भारत में कम से कम 6 नई कॉम्पैक्ट एसयूवी लॉन्च होने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी से लेकर टाटा और महिंद्रा जैसे दिग्गज ब्रांड इस सेगमेंट में कई मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आने वाले टाइम में भारत में लॉन्च होने जा रहीं ऐसी ही 5 एसयूवी के संभावित फीचर्स के बारे में विस्तार से।

नई मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर ब्रेजा का फेसलिफ्ट मॉडल इसी साल की तीसरी तिमाही में लॉन्च कर सकती है। इसमें नई ग्रिल, रिस्टाइल किए गए बंपर और नए 16-इंच अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। इंटीरियर में 10.1-इंच टचस्क्रीन और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे मॉडर्न फीचर्स के साथ सेफ्टी के लिए Level 2 ADAS दिया जा सकता है। सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में होगा। अब इसमें फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है।

नेक्स्ट-जेन हुंडई बेयोन

हुंडई अपनी ग्लोबल एसयूवी 'बेयोन' की दूसरी पीढ़ी को भारत लाने की तैयारी में है। i20 के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड यह कार वेन्यू के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम होगी। इसमें हुंडई का नया 1.2-लीटर फोर-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन डेब्यू कर सकता है, जो इसे चलाने में और भी दमदार बनाएगा।

नेक्स्ट-जेन टाटा नेक्सन

देश की सबसे सेफेस्ट कारों में शुमार टाटा नेक्सन का सेकंड-जेनरेशन मॉडल 2027 में दस्तक देगा। नए 'X1' प्लेटफॉर्म पर बेस्ड इस कार में डीजल इंजन की छुट्टी हो सकती है। जबकि इसका इलेक्ट्रिक अवतार (Nexon.ev) कुछ महीनों बाद लॉन्च किया जाएगा।

नई मारुति फ्रोंक्स हाइब्रिड

मारुति फ्रोंक्स के फेसलिफ्ट वर्जन में सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका 'सीरीज-हाइब्रिड' सिस्टम होगा। बता दें कि Z12E इंजन पर बेस्ड यह टेक्नोलॉजी 35 किमी/लीटर तक का शानदार माइलेज दे सकती है। इसके लुक में भी स्प्लिट हेड लैंप्स और नए बंपर के साथ बदलाव किए जाएंगे।

महिंद्रा विजन.S

महिंद्रा अपनी नई 'Vision.S' कॉन्सेप्ट के प्रोडक्शन वर्जन को 2027 में उतारेगी। यह XUV 3XO से ऊपर के सेगमेंट में होगी और अपने चौकोर (Squarish) मस्कुलर डिजाइन के लिए जानी जाएगी। नए 'NU_IQ' प्लेटफॉर्म पर बनी यह एसयूवी पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन में उपलब्ध होगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

