अगले 1 साल के अंदर मार्केट में तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 धांसू मिड-साइज SUV, इनमें नई क्रेटा भी शामिल

भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट इन दिनों सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में हमने टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस और मारुति ई-विटारा जैसी कई नई गाड़ियों की एंट्री देखी है।

भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट इन दिनों सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में हमने टाटा सिएरा, किआ सेल्टोस और मारुति ई-विटारा जैसी कई नई गाड़ियों की एंट्री देखी है। वहीं, स्कोडा कुशाक और फॉक्सवैगन टाइगुन जैसी पॉपुलर कारों के भी नए फेसलिफ्ट वर्जन आ चुके हैं। हालांकि, यह तो बस शुरुआत है। दरअसल, आने वाले सिर्फ एक साल के अंदर भारतीय सड़कों पर 5 बिल्कुल नई और धांसू मिड-साइज एसयूवी दस्तक देने वाली हैं। इन अपकमिंग कारों में आपको पेट्रोल और डीजल के साथ-साथ कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे।

टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला यह टोयोटा की तरफ से भारत में आने वाली पहली पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार (EV) होगी। इसे कंपनी आने वाले कुछ ही हफ्तों में लॉन्च कर सकती है। इसे मारुति की ई-विटारा के साथ ही बनाया जा रहा है। इसका फ्रंट लुक काफी फ्यूचरिस्टिक और साफ-सुथरा होगा। यह एसयूवी दो ऑप्शन में आएगी। इसमें एक बार फुल चार्ज करने पर 440 किलोमीटर और दूसरे में पूरे 543 किलोमीटर तक की लंबी रेंज मिलेगी।

निसान टेक्टॉन पुरानी निसान टेरानो की याद दिलाने आ रही यह नई एसयूवी इस साल 9 जून को दस्तक देने के लिए तैयार है। यह कार रेनॉल्ट डस्टर के नए मॉडल जैसी ही होगी। हालांकि, इसका डिजाइन काफी स्पोर्टी, शार्प लाइट्स और खूबसूरत 18-इंच के अलॉय व्हील्स के साथ आएगा। शुरुआती समय में कंपनी इसे सिर्फ 1.0-लीटर और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ उतारेगी। जबकि इसके हाइब्रिड मॉडल को साल के अंत तक लाया जाएगा।

हुंडई बेयॉन हुंडई अपनी इस पॉपुलर ग्लोबल एसयूवी को अब बिल्कुल नए अवतार में भारत लाने की तैयारी कर रही है। इसका मुकाबला मारुति सुजुकी विक्टोरिस से होगा। इसका लुक आज की क्रेटा के मुकाबले कहीं ज्यादा स्टाइलिश और डायनेमिक नजर आएगा। कंपनी इसमें एक बिल्कुल नया 1.2-लीटर का टर्बो-पेट्रोल इंजन दे सकती है। इस कार को साल की तीसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।

जैकू J5 जेएसडब्ल्यू (JSW) मोटर्स भारत में चीनी कंपनी चेरी (Chery) के साथ मिलकर अपनी इस दूसरी एसयूवी को अगले साल जनवरी, 2027 तक लॉन्च कर सकती है। इसका डिजाइन काफी हद तक लग्जरी रेंज रोवर कार जैसा मस्कुलर और प्रीमियम दिखाई देता है। भारत में इसे एक नए नाम के साथ सिर्फ इलेक्ट्रिक (EV) अवतार में ही पेश किए जाने की उम्मीद है। यह एक बार फुल चार्ज होने पर करीब 461 किलोमीटर चलेगी।