बढ़ने वाली है क्रेटा की टेंशन! मार्केट में तहलका मचाने आ रही ये 5 धांसू मिड-साइज SUV; लॉन्च डेट भी कंफर्म

Mar 08, 2026 03:40 pm IST

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का दबदबा सालों से बरकरार है। इस सेगमेंट में साल की शुरुआत में टाटा सिएरा, मारुति e-Vitara और नई किआ सेल्टोस जैसी दमदार कारों की एंट्री पहले ही हो चुकी है। हालांकि, अगले कुछ महीनों में हुंडई क्रेटा के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए 5 नई धाकड़ SUV मार्केट में उतरने को तैयार हैं। इनमें टोयोटा की लग्जरी इलेक्ट्रिक अवतार से लेकर रेनॉल्ट डस्टर की वापसी तक शामिल है। आइए जानते हैं इन 5 अपकमिंग SUV के बारे में जो बहुत जल्द आपके शोरूम में दस्तक देने वाली हैं।

टोयोटा अर्बन क्रूजर इबेला टोयोटा अपनी नई इलेक्ट्रिक SUV 'एबेला' के साथ धमाका करने जा रही है। असल में यह मारुति की e-Vitara का ही टोयोटा अवतार है। हालांकि, इसका लुक काफी प्रीमियम और यूरोपियन स्टाइल वाला होगा। इसमें आपको 18-इंच के शानदार अलॉय व्हील्स और स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह ईवी फुल चार्ज पर 543 किमी तक की रेंज ऑफर कर सकती है।

ऑल-न्यू रेनॉल्ट डस्टर रेनॉल्ट एस समय देश की नंबर-1 एसयूवी रही डस्टर को वापस 17 मार्च को लॉन्च करने जा रही है। थर्ड-जेनरेशन रेनॉल्ट डस्टर पूरी तरह से बदल चुकी है। इसमें 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर, गूगल मैप्स के साथ इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 17 एडवांस ADAS फीचर्स मिलेंगे। शुरुआत में यह 1.0 और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। हालांकि, साल के अंत तक इसमें तगड़ा हाइब्रिड इंजन भी देखने को मिलेगा।

नई स्कोडा कुशाक स्कोडा अपनी सबसे पॉपुलर SUV कुशाक को 'फेसलिफ्ट' अवतार में ला रही है। इस बार इसमें कुछ ऐसे फीचर्स दिए जा रहे हैं जो इस सेगमेंट में पहली बार होंगे। इसके अलावा, इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलेंगे। मार्च के महीने में ही इसे लॉन्च किया जा सकता है।

निसान टेक्टॉन निसान अपनी नई SUV 'टेक्टॉन' के जरिए मार्केट में दबदबा बनाने की तैयारी में है। यह रेनॉल्ट डस्टर की ही पार्टनर कार होगी। हालांकि, इसका लुक काफी हद तक मशहूर 'निसान पेट्रोल' जैसा मस्कुलर और बॉक्सी होगा। इसकी खास बात इसका दमदार रोड प्रजेंस होगा जो इसे डस्टर से अलग और ज्यादा 'रफ-एंड-टफ' दिखाएगा। अप्रैल तक इसके बाजार में आने की उम्मीद है।