बढ़ने वाली है क्रेटा की टेंशन! मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रहीं ये 5 धांसू मिड-साइज SUV; जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का एकतरफा राज चल रहा है। हालांकि, क्रेटा को टक्कर देने जल्द कई नए मॉडलों की एंट्री होने जा रही है।

नई मिड-साइज एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारत में मिड-साइज एसयूवी गाड़ियों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का एकतरफा राज चल रहा है। हालांकि, क्रेटा की इस बादशाहत को चुनौती देने के लिए इस साल कई बड़ी कार कंपनियां अपने नए और अपडेटेड मॉडल्स मार्केट में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। इनमें पेट्रोल-डीजल कारों से लेकर शानदार माइलेज देने वाली हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग मिड-साइज एसयूवी के बारे में विस्तार से।

निसान टेक्टॉन निसान आगामी 9 जुलाई, 2026 को मार्केट में अपनी नई एसयूवी 'टेक्टॉन' लॉन्च करने जा रही है। यह गाड़ी रेनॉल्ट की मशहूर डस्टर का ही निसान वर्जन होगी। हालांकि, इसका लुक और डिजाइन निसान की ग्लोबल एसयूवी जैसा बिल्कुल अलग और नया होगा। कार के अंदर का केबिन और फीचर्स काफी हद तक डस्टर से मिलते-जुलते होंगे। शुरुआत में यह एसयूवी 1.0 लीटर और 1.3 लीटर के दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी। कंपनी आने वाले समय में इसका एक 1.8 लीटर वाला जबरदस्त हाइब्रिड वैरिएंट भी मार्केट में उतारेगी।

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड रेनॉल्ट ने इसी साल मार्च में अपनी नई तीसरी जनरेशन वाली डस्टर को भारत में उतारा है। अब कंपनी इस दिवाली के आसपास इस एसयूवी का एक नया 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल लाने जा रही है। यह नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी करीब 160bhp की पावर देगी। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटी बैटरी जोड़ी जाएगी। यह नया हाइब्रिड मॉडल मौजूदा मॉडल से थोड़ा महंगा हो सकता है।

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी 'एलिवेट' को इस साल के अंत तक एक नए और अपडेटेड अवतार में पेश करने वाली है। इस नई गाड़ी के आगे और पीछे के हिस्से में कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही, इसमें ग्राहकों की सुविधा के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। कंपनी इसमें एक नया और ज्यादा माइलेज देने वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दे सकती है जो पहले से हल्की बैटरी और ज्यादा एडवांस मोटर के साथ आएगा।

किआ सेल्टोस टॉप वैरिएंट्स किआ मोटर्स ने इसी साल जनवरी में अपनी नई सेल्टोस को 10 अलग-अलग वैरिएंट्स के साथ लॉन्च किया था। अब कंपनी क्रेटा के महंगे वैरिएंट्स को सीधी टक्कर देने के लिए इसके दो नए सबसे टॉप मॉडल्स GTX+ और X-Line (O) लाने की तैयारी में है। इन नए वैरिएंट्स में डैशकैम और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) जैसे कई कमाल के नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही नए मॉडल्स टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस में ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे।