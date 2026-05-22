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बढ़ने वाली है क्रेटा की टेंशन! मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रहीं ये 5 धांसू मिड-साइज SUV; जानिए कब होगी लॉन्च

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में मिड-साइज एसयूवी का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का एकतरफा राज चल रहा है। हालांकि, क्रेटा को टक्कर देने जल्द कई नए मॉडलों की एंट्री होने जा रही है।

बढ़ने वाली है क्रेटा की टेंशन! मार्केट में जल्द एंट्री करने जा रहीं ये 5 धांसू मिड-साइज SUV; जानिए कब होगी लॉन्च

नई मिड-साइज एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, भारत में मिड-साइज एसयूवी गाड़ियों का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। फिलहाल इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा का एकतरफा राज चल रहा है। हालांकि, क्रेटा की इस बादशाहत को चुनौती देने के लिए इस साल कई बड़ी कार कंपनियां अपने नए और अपडेटेड मॉडल्स मार्केट में उतारने की तैयारी कर चुकी हैं। इनमें पेट्रोल-डीजल कारों से लेकर शानदार माइलेज देने वाली हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारें भी शामिल हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग मिड-साइज एसयूवी के बारे में विस्तार से।

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निसान टेक्टॉन

निसान आगामी 9 जुलाई, 2026 को मार्केट में अपनी नई एसयूवी 'टेक्टॉन' लॉन्च करने जा रही है। यह गाड़ी रेनॉल्ट की मशहूर डस्टर का ही निसान वर्जन होगी। हालांकि, इसका लुक और डिजाइन निसान की ग्लोबल एसयूवी जैसा बिल्कुल अलग और नया होगा। कार के अंदर का केबिन और फीचर्स काफी हद तक डस्टर से मिलते-जुलते होंगे। शुरुआत में यह एसयूवी 1.0 लीटर और 1.3 लीटर के दो दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ आएगी। कंपनी आने वाले समय में इसका एक 1.8 लीटर वाला जबरदस्त हाइब्रिड वैरिएंट भी मार्केट में उतारेगी।

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रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड

रेनॉल्ट ने इसी साल मार्च में अपनी नई तीसरी जनरेशन वाली डस्टर को भारत में उतारा है। अब कंपनी इस दिवाली के आसपास इस एसयूवी का एक नया 1.8 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल लाने जा रही है। यह नई टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी करीब 160bhp की पावर देगी। इसमें पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और एक छोटी बैटरी जोड़ी जाएगी। यह नया हाइब्रिड मॉडल मौजूदा मॉडल से थोड़ा महंगा हो सकता है।

होंडा एलिवेट फेसलिफ्ट

होंडा अपनी पॉपुलर एसयूवी 'एलिवेट' को इस साल के अंत तक एक नए और अपडेटेड अवतार में पेश करने वाली है। इस नई गाड़ी के आगे और पीछे के हिस्से में कुछ छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही, इसमें ग्राहकों की सुविधा के लिए 360-डिग्री कैमरा जैसे मॉडर्न फीचर्स भी जोड़े जाएंगे। कंपनी इसमें एक नया और ज्यादा माइलेज देने वाला स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन दे सकती है जो पहले से हल्की बैटरी और ज्यादा एडवांस मोटर के साथ आएगा।

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किआ सेल्टोस टॉप वैरिएंट्स

किआ मोटर्स ने इसी साल जनवरी में अपनी नई सेल्टोस को 10 अलग-अलग वैरिएंट्स के साथ लॉन्च किया था। अब कंपनी क्रेटा के महंगे वैरिएंट्स को सीधी टक्कर देने के लिए इसके दो नए सबसे टॉप मॉडल्स GTX+ और X-Line (O) लाने की तैयारी में है। इन नए वैरिएंट्स में डैशकैम और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) जैसे कई कमाल के नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही नए मॉडल्स टर्बो-पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शंस में ग्राहकों के लिए उपलब्ध होंगे।

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टाटा सिएरा ईवी

टाटा मोटर्स अपनी सबसे पसंदीदा और पुरानी गाड़ी 'सिएरा' को बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार में वापस ला रही है। इस शानदार इलेक्ट्रिक एसयूवी को साल 2026 की दूसरी छमाही (जुलाई से सितंबर के बीच) में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें ग्राहकों को 55 किलोवाट और 65 किलोवाट के दो बड़े बैटरी पैक के ऑप्शंस मिलने की उम्मीद है। गाड़ी के फीचर्स और अंदर की बनावट काफी हद तक इसके पेट्रोल-डीजल मॉडल जैसी ही होगी, जो इसे बेहद मॉडर्न बनाएगी।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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