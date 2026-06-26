ऑल्टो से ब्रेजा तक, मारुति ने इन 5 कारों की कीमतों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया; इसमें नंबर-1 डिजायर भी शामिल

मारुति के इस प्राइस हाइक में सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी एंट्री लेवल कारों की कीमतें पहले की तरह ही रहेंगी। जैसे, एस-प्रेसो जो देश की सबसे सस्ती कार भी है, उसकी कीमत पहले की तरह 3,49,900 रुपए ही रहेगी। इसी तरह, ऑल्टो K10 की कीमत भी पहले की तरह 3,69,900 रुपए ही रहेगी।

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मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने फाइनली अपनी कारों की कीमतों इजाफा कर दिया है। कंपनी ने मई में ही प्राइस हाइक के संकेत दे दिए थे। इस प्राइस हाइक का असर एरिना और नेक्सा दोनों डीलरशिप पर बिकने वाली कारों पर हुआ है। हालांकि, इस बीच कंपनी ने कुछ मॉडल का प्राइस कट किया है। वहीं, कुछ कारों की कीमतों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। जिन कारों की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया उसमें कंपनी की एंट्री लेवल मॉडल के साथ उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार जैसे, एस-प्रेसो, ऑल्टो K10, सेलेरियो, डिजायर और ब्रेजा शामिल हैं। चलिए इनकी मौजूदा कीमतों के बारे में जानते हैं।

मारुति ने इन कारों की कीमतें नहीं बढ़ाईं मॉडल मौजूदा कीमतें नई कीमतें मारुति एस-प्रेसो ₹3,49,900 ₹3,49,900 मारुति ऑल्टो K10 ₹3,69,900 ₹3,69,900 मारुति सेलेरियो ₹4,69,900 ₹4,69,900 मारुति डिजायर ₹6,25,600 ₹6,25,600 मारुति ब्रेजा ₹8,25,900 ₹8,25,900

सस्ती कार अभी भी सस्ती ही रहेंगी

मारुति के इस प्राइस हाइक में सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी एंट्री लेवल कारों की कीमतें पहले की तरह ही रहेंगी। जैसे, एस-प्रेसो जो देश की सबसे सस्ती कार भी है, उसकी कीमत पहले की तरह 3,49,900 रुपए ही रहेगी। इसी तरह, ऑल्टो K10 की कीमत भी पहले की तरह 3,69,900 रुपए ही रहेगी। जबकि, सेलेरियो को भी 4,69,900 रुपए में खरीद पाएंगे। जबकि, कंपनी के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार डिजायर की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी जल्द ही नई ब्रेजा लाने वाली है इस वजह से मौजूदा मॉडल की कीमत में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं।

मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

एस-प्रेसो में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी। बता दें कि अप्रैल में इसे साल-दस-साल के आधार पर 617% की ग्रोथ मिली।

मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-सीरीज 1.0-लीटर डुअल जेट, डुअल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW (66.62PS) @ 5500rpm का पावर और 89Nm @ 3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

ऑल्टो K10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।