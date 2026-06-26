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ऑल्टो से ब्रेजा तक, मारुति ने इन 5 कारों की कीमतों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया; इसमें नंबर-1 डिजायर भी शामिल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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मारुति के इस प्राइस हाइक में सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी एंट्री लेवल कारों की कीमतें पहले की तरह ही रहेंगी। जैसे, एस-प्रेसो जो देश की सबसे सस्ती कार भी है, उसकी कीमत पहले की तरह 3,49,900 रुपए ही रहेगी। इसी तरह, ऑल्टो K10 की कीमत भी पहले की तरह 3,69,900 रुपए ही रहेगी।

ऑल्टो से ब्रेजा तक, मारुति ने इन 5 कारों की कीमतों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया; इसमें नंबर-1 डिजायर भी शामिल
Maruti Suzuki Celerio
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मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (MSIL) ने फाइनली अपनी कारों की कीमतों इजाफा कर दिया है। कंपनी ने मई में ही प्राइस हाइक के संकेत दे दिए थे। इस प्राइस हाइक का असर एरिना और नेक्सा दोनों डीलरशिप पर बिकने वाली कारों पर हुआ है। हालांकि, इस बीच कंपनी ने कुछ मॉडल का प्राइस कट किया है। वहीं, कुछ कारों की कीमतों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। जिन कारों की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया उसमें कंपनी की एंट्री लेवल मॉडल के साथ उसकी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार जैसे, एस-प्रेसो, ऑल्टो K10, सेलेरियो, डिजायर और ब्रेजा शामिल हैं। चलिए इनकी मौजूदा कीमतों के बारे में जानते हैं।

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मारुति ने इन कारों की कीमतें नहीं बढ़ाईं
मॉडलमौजूदा कीमतेंनई कीमतें
मारुति एस-प्रेसो₹3,49,900₹3,49,900
मारुति ऑल्टो K10₹3,69,900₹3,69,900
मारुति सेलेरियो₹4,69,900₹4,69,900
मारुति डिजायर₹6,25,600₹6,25,600
मारुति ब्रेजा₹8,25,900₹8,25,900

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सस्ती कार अभी भी सस्ती ही रहेंगी
मारुति के इस प्राइस हाइक में सबसे अच्छी बात ये है कि उसकी एंट्री लेवल कारों की कीमतें पहले की तरह ही रहेंगी। जैसे, एस-प्रेसो जो देश की सबसे सस्ती कार भी है, उसकी कीमत पहले की तरह 3,49,900 रुपए ही रहेगी। इसी तरह, ऑल्टो K10 की कीमत भी पहले की तरह 3,69,900 रुपए ही रहेगी। जबकि, सेलेरियो को भी 4,69,900 रुपए में खरीद पाएंगे। जबकि, कंपनी के साथ देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार डिजायर की कीमत में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। कंपनी जल्द ही नई ब्रेजा लाने वाली है इस वजह से मौजूदा मॉडल की कीमत में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं।

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मारुति एस-प्रेसो के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
एस-प्रेसो में 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। यह इंजन 68PS की पावर और 89NM का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ इसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड भी है, जबकि 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स का ऑप्शन भी है। इस इंजन के साथ सीएनजी किट का ऑप्शन भी मिलता है। सीएनजी मोड में यह इंजन 56.69PS की पावर और 82.1NM का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ केवल 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। माइलेज की बात करें तो इसके पेट्रोल MT वैरिएंट का माइलेज 24kmpl, पेट्रोल MT का माइलेज 24.76kmpl और CNG वैरिएंट का माइलेज 32.73km/kg है।

मारुति एस प्रेसो के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी वाला 7-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, फ्रंट पावर विंडो और की-लेस एंट्री स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM और केबिन में एयर फिल्टर जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं। हालांकि, सेफ्टी के लिए अभी इसमें डुअल एयरबैग ही मिलते हैं। कंपनी जल्द ही इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर अपडेट करेगी। बता दें कि अप्रैल में इसे साल-दस-साल के आधार पर 617% की ग्रोथ मिली।

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मारुति ऑल्टो K10 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
ऑल्टो K10 कार कंपनी के अपडेटेड प्लेटफॉर्म Heartect पर बेस्ड है। इस हैचबैक में न्यू-जेन K-सीरीज 1.0-लीटर डुअल जेट, डुअल VVT इंजन दिया है। ये इंजन 49kW (66.62PS) @ 5500rpm का पावर और 89Nm @ 3500rpm पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि इसका ऑटोमैटिक वैरिएंट 24.90 km/l और मैनुअल वैरिएंट 24.39 km/l का माइलेज देता है। वहीं, इसके CNG वैरिएंट का माइलेज 33.85 kmpl है।

ऑल्टो K10 में 7 इंच फ्लोटिंग टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम पहले ही एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगन-आर में कंपनी दे चुकी है। यह इंफोटेनमेंट सिस्टम एपल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो के अलावा यूएसबी, ब्लूटूथ और ऑक्स केबल को भी सपोर्ट कता है। इसमें स्टियरिंग व्हील को भी नया डिजाइन दिया है। इसमें स्टीयरिंग पर ही इंफोटेनमेंट सिस्टम का माउंटेड कंट्रोल दिया गया है। बता दें कि कंपनी ने अब इसमें 6 एयरबैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं।

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इस हैचबैक में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) के साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्यूशन (EBD), रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेगा। इसके साथ ऑल्टो K10 में प्री-टेंशनर एंड फोर्स लिमिट फ्रंट सीट बेल्ट मिलेगा। सुरक्षित पार्किंग के लिए इसमें रिवर्स पार्किंग सेंसर भी मिलेंगे। कार में स्पीड सेंसनिंग ऑटो डोर लॉक और हाई स्पीड अलर्ट के साथ कई अन्य सेफ्टी फीचर्स भी दिए हैं। इसे 6 कलर ऑप्शन स्पीडी ब्लू, अर्थ गोल्ड, सिजलिंग रेड, सिल्की व्हाइट, सॉलिड व्हाइट और ग्रेनाइट ग्रे में खरीद पाएंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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