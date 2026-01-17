Kawasaki की ये 5 सुपर हाई-स्पीड बाइक्स उड़ा देंगी होश, टॉप स्पीड 330 km/h तक
निकट भविष्य में एक पावरफुल और हाई-स्पीड बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं तो Kawasaki की रेंज एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। कावासाकी अपने बेहतरीन इंजीनियरिंग और सुपरचार्ज्ड/ट्रैक-फोकस्ड मशीनों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन बाइकों में टॉप स्पीड, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रीमियम फीचर्स का शानदार कांबिनेशन मिलता है। यहां जानिए 2026 में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध कावासाकी की 5 शानदार बाइक्स के बारे में विस्तार से।
Kawasaki Ninja H2 SX SE
कावासाकी निंजा H2 SX SE भारत में उपलब्ध कंपनी की सबसे तेज बाइक है। सुपरचार्ज्ड 998cc inline-four इंजन से लैस यह मशीन 200bhp की पावर और 137.3Nm का टार्क देती है। इस बाइक का दावा किया गया टॉप स्पीड 330 किमी/घंटा है। हाई-टेक एड्स जैसे एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन और 6.5-इंच TFT डिस्प्ले इसे हाई-स्पीड राइड के साथ लॉन्ग-टूरिंग के लिए भी उपयुक्त बनाते हैं। इसका सॉफिस्टिकेटेड सेमी-एक्टिव सस्पेंशन और क्विकशिफ्टर राइड को और भी स्मूद बनाते हैं।
Kawasaki Ninja ZX-10R
कावासाकी निंजा ZX-10R एक ट्रैक-होंड सुपरस्पोर्ट मशीन है। इसका 998cc इंजन 204bhpकी पावर और 114.9 Nm टॉर्क देता है। इसकी टॉप स्पीड 299 किमी/घंटा तक पहुंचती है। यह बाइक वर्ल्डSBK-डेराइव्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, एडजस्टेबल सस्पेंशन और Brembo ब्रेक के साथ आती है।
Kawasaki Z H2 SE
कावासाकी Z H2 SE सुपरचार्ज्ड इंजन को एक हाइपरनेकेड पैकेज में पेश करती है। यह 998cc सुपरचार्ज्ड मोटर 200 PS पावर बनाती है और 280 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंचती है। इसकी सुगोमी स्टाइलिंग, IMU-बेस्ड कॉर्नरिंग मैनेजमेंट और पावरफुल ब्रेकिंग इसे शहरी और हाई-वे दोनों राइडिंग के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं।
Kawasaki Ninja ZX-6R
दूसरी ओर मिड-वेट स्पोर्ट्स बाइक कावासाकी निंजा ZX-6R 636cc इंजन के साथ आती है जो 124bhp की पावर और 69Nm टॉर्क देती है। यह बाइक 250 किमी/घंटा की रफ्तार तक जा सकती है। बता दें कि IMU-बेस्ड ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स इसकी स्पोर्टी पहचान को और मजबूत करते हैं।
Kawasaki Ninja 1100SX
कावासाकी निंजा 1100SX एक स्पोर्ट-टूरर बाइक है जिसमें 1,043cc इंजन दिया गया है। यह 136bhp की पावर और 113Nm टॉर्क देता है। यह बाइक 249 किमी/घंटा की टॉप स्पीड तक पहुंच सकती है और इसे ट्रैक-टू-टूरिंग राइडर्स दोनों के लिए डिजाइन किया गया है।
