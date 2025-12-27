बैंक जाकर निकाल लीजिए पैसा; अगले महीने भारत में होगी इन 5 धांसू SUV की एंट्री, जान लीजिए डिटेल्स

संक्षेप: जनवरी 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए काफी बड़ा महीना साबित होने वाला है। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश की कई दिग्गज कार कंपनियां अपने दमदार SUV मॉडल्स पेश करने जा रही हैं।

जनवरी 2026 भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट के लिए काफी बड़ा महीना साबित होने वाला है। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश की कई दिग्गज कार कंपनियां अपने दमदार SUV मॉडल्स पेश करने जा रही हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, रेनॉल्ट और किआ जैसी कंपनियां एक के बाद एक ऐसे मॉडल लॉन्च करने की तैयारी में हैं जो गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं जनवरी 2026 में लॉन्च या प्राइस रिवील होने वाली 5 बड़ी SUV के बारे में।

Kia Seltos जनवरी की शुरुआत नई जनरेशन किआ सेल्टोस के साथ होगी। कंपनी 2 जनवरी, 2026 को इसकी कीमतों का ऐलान करेगी। कुछ हफ्ते पहले पेश की गई नई सेल्टोस को अंदर और बाहर से पूरी तरह अपडेट किया गया है। यह SUV अब ग्लोबल K3 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें पहले की तरह 1.5 लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन ऑप्शंस मिलेंगे। केबिन में नए फीचर्स, ज्यादा टेक्नोलॉजी और बेहतर प्रीमियम फील देखने को मिलेगी।

Mahindra XUV 7XO महिंद्रा 5 जनवरी, 2026 को अपनी नई XUV 7XO से पर्दा उठाएगी। यह मौजूदा XUV700 का बड़ा और ज्यादा एडवांस अपडेट माना जा रहा है। इसका डिजाइन महिंद्रा की नई EV रेंज से इंस्पायर्ड होगा। इसमें 540-डिग्री कैमरा, ADAS विजुअलाइजेशन और कई नए सेफ्टी फीचर्स मिलने की उम्मीद है जिससे यह SUV टेक्नोलॉजी के मामले में एक कदम आगे होगी।

Renault Duster रेनॉल्ट डस्टर की धमाकेदार वापसी 26 जनवरी, 2026 को होने जा रही है। यह नई डस्टर CMF-B प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें भारत के हिसाब से कई बदलाव किए जाएंगे। शुरुआत में यह पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जबकि आगे चलकर इसमें हाइब्रिड वर्जन भी जोड़ा जा सकता है। इसी प्लेटफॉर्म पर निसान की एक नई SUV भी आएगी।

Tata Harrier और Safari Petrol टाटा मोटर्स ने हाल ही में हैरियर और सफारी पेट्रोल वेरिएंट पेश किए हैं। इनमें नया 1.5 लीटर Hyperion टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 170bhp की पावर देता है। इनमें 14.5-इंच OLED टचस्क्रीन, लेवल-2 ADAS और नए Ultra ट्रिम्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जनवरी में इनकी कीमतों का खुलासा होने की उम्मीद है।