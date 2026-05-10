बजट का कर लें इंतजाम! मार्केट में एंट्री को तैयार हैं महिंद्रा की ये 5 धांसू SUV; जानिए कब होंगी लॉन्च

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय मार्केट में अपनी धाक जमाने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह मार्च, 2031 तक कुल 16 नई SUV लॉन्च करने वाले हैं।

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भारतीय मार्केट में अपनी धाक जमाने के लिए एक बहुत बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह मार्च, 2031 तक कुल 16 नई SUV लॉन्च करने वाले हैं। यह खबर उन लोगों के लिए बेहद रोमांचक है जो महिंद्रा की मजबूती और स्टाइल के दीवाने हैं। इस बड़े मिशन की शुरुआत काफी धमाकेदार होने वाली है। दरअसल, इन 16 मॉडल्स में से 5 दमदार गाड़ियां अगले साल तक ही भारतीय सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसमें मौजूदा गाड़ियों के अपडेटेड वर्जन से लेकर बिल्कुल नए इलेक्ट्रिक अवतार तक शामिल हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड

नई स्कॉर्पियो-एन महिंद्रा की 'बिग डैडी' कही जाने वाली स्कॉर्पियो-एन को मार्केट में आए लगभग चार साल हो रहे हैं। अब इसे एक नया लुक दिया जा रहा है। नई स्कॉर्पियो-एन में आपको नई ग्रिल, अपडेटेड हेडलाइट्स और शानदार 18-इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। अंदर की तरफ 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर इसे और भी प्रीमियम बना देंगे। हालांकि, इंजन में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम ही है।

नई थार ऑफ-रोडिंग के शौकीनों की पहली पसंद थार को भी इस साल के अंत तक नया अवतार मिलने वाला है। इसका चेहरा काफी हद तक 'थार रॉक्स' जैसा दिखेगा। इसमें सी-शेप की डीआरएल और नई ग्रिल दी जाएगी। अब थार में आपको वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जिंग जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलेंगे। पावर के मामले में यह पुरानी थार जैसी ही दमदार बनी रहेगी।

महिंद्रा विजन.एस अगले साल की शुरुआत में महिंद्रा अपनी 'विजन.एस' कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन ला सकती है। यह 4 मीटर से छोटी एसयूवी होगी, जो देखने में तो रफ-एंड-टफ होगी। हालांकि, इसे नए 'NU_IQ' प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। यह गाड़ी एक्सयूवी 3XO और थार के बीच की जगह भरेगी। इसमें ग्राहकों को 1.2-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के ऑप्शन मिलने की संभावना है।

महिंद्रा BE.07 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रेस में महिंद्रा 'BE.07' के साथ बड़ा दांव खेलने वाली है। यह सीधे टाटा हैरियर ईवी को टक्कर देगी। करीब 4.6 मीटर लंबी यह इलेक्ट्रिक एसयूवी दिखने में काफी फ्यूचरिस्टिक होगी। इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं होगी। सबसे खास बात इसकी रेंज है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 650 किलोमीटर तक जा सकती है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन होगी जो लंबी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक कार चाहते हैं।