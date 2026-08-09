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अगले 1 महीने के अंदर भारत में लॉन्च होने जा रही हैं ये 5 कारें, लॉन्च डेट कंफर्म; देखें पूरी लिस्ट

By Ashutosh Kumar
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आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए भारतीय कार मार्केट में जबर्दस्त हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय ग्राहकों को लुभाने के लिए मारुति सुजुकी से लेकर एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां कमर कस चुकी हैं।

these 5 impressive cars are set to launch in india within the next month
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आगामी फेस्टिव सीजन को देखते हुए भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में जबर्दस्त हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय ग्राहकों को लुभाने के लिए मारुति सुजुकी से लेकर एमजी और हुंडई जैसी दिग्गज कार निर्माता कंपनियां कमर कस चुकी हैं। कार मेकर्स आने वाले कुछ ही महीनों में मार्केट में अपने कई नए मॉडल्स और उनके फेसलिफ्ट अवतार उतारने की तैयारी में हैं। इस लिस्ट में कॉम्पैक्ट सेडान से लेकर दमदार 3-रो वाली प्रीमियम एसयूवी और हाइब्रिड गाड़ियां तक शामिल हैं। आइए जानते हैं जल्द लॉन्च होने जा रही ऐसी ही 5 नई कारों के बारे में विस्तार से।

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नई स्कोडा स्लाविया

स्कोडा अपनी पॉपुलर सेडान स्लाविया के मिड-साइकल फेसलिफ्ट अवतार को 18 अगस्त को लॉन्च करने जा रही है। लंबे समय से इस अपडेट का इंतजार किया जा रहा था। नई स्लाविया में ऑल-एलईडी हेडलाइट्स, रियर में डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स और 10.25-इंच का फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा, इसमें अपग्रेडेड एसी और रियर सीट मसाज फंक्शन भी देखने को मिल सकता है।

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Skoda Slavia

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एमजी हेक्टर हॉक

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर भारतीय मार्केट में अपनी नई 3-रो एसयूवी 'एमजी हेक्टर हॉक' को 26 अगस्त को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह कार मूल रूप से वुलिंग स्टारलाइट 560 (Wuling Starlight 560) का रीबैज्ड वर्जन होगी। कंपनी इसे एमजी हेक्टर प्लस के ऊपर पोजिशन करेगी, जो महिंद्रा की एक्सयूवी 7XO और XEV 9S जैसी लग्जरी गाड़ियों को सीधी टक्कर देगी। इस एसयूवी को प्लग-इन हाइब्रिड और प्योर इलेक्ट्रिक (EV) जैसे दो पावरफुल ऑप्शंस में पेश किया जाएगा।

किआ सोरेंटो

किआ अपनी मोस्ट-अवेटेड प्रीमियम एसयूवी सोरेंटो को 4 सितंबर को भारत में लॉन्च करेगी। यह एसयूवी हुंडई सांता फे वाले प्लेटफॉर्म पर ही बेस्ड है। भारतीय मार्केट में स्कोडा कोडियाक व फॉक्सवैगन टायरोन को चुनौती देगी। बड़ी फैमिली और लंबी दूरी के सफर के शौकीनों के लिए यह एक दमदार ऑप्श साबित हो सकती है।

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नई मारुति फ्रोंक्स

साल 2023 में मार्केट में आई मारुति फ्रोंक्स ने देश भर में 5 लाख से ज्यादा यूनिट्स बेचकर जबर्दस्त सफलता हासिल की है। अब कंपनी 5 सितंबर को इसका नया फेसलिफ्ट वर्जन पेश करने जा रही है। इस नए मॉडल में नई डिजाइन के बंपर, ट्वीक्ड हेडलाइट्स और नया केबिन ट्रिम व अपहोल्स्ट्री मिलेगी। खबर है कि कंपनी इसमें सीरीज हाइब्रिड इंजन पर भी काम कर रही है। हालांकि, यह टेक्नोलॉजी अगले साल तक देखने को मिल सकती है।

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नेक्स्ट-जनरेशन हुंडई बेयोन

हुंडई भारत में अपनी दूसरी मिड-साइज एसयूवी के रूप में नेक्स्ट-जनरेशन बेयोन को पेश करने की तैयारी में है। इसे सितंबर में लॉन्च किया जा सकता है। पोर्टफोलियो में इसे पॉपुलर हुंडई क्रेटा के ठीक नीचे जगह दी जाएगी। यह मारुति विक्टोरिस को कड़ी टक्कर देगी। कंपनी इसे पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ऑप्शंस के साथ मार्केट में उतारेगी। इसमें 1.5-लीटर क्षमता वाला नेचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर इंजन मिलने की पूरी उम्मीद है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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