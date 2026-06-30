बैंक से निकाल लीजिए पैसा! जुलाई में एंट्री करने जा रही हैं ये 5 धांसू कारें, लॉन्च डेट भी है कंफर्म

अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, अगले महीने यानी जुलाई, 2026 में कई बेहतरीन कारें लॉन्च और डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

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अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि जून का महीना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी हलचल भरा रहा। इस दौरान टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से लेकर मर्सिडीज-बेंज S-क्लास जैसे कई धांसू मॉडल देखने को मिले। अब जुलाई के साथ साल 2026 की दूसरी छमाही की शुरुआत हो रही है। इस महीने भी कई बेहतरीन कारें लॉन्च और डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस लिस्ट में बजट हैचबैक से लेकर दमदार हाइब्रिड एसयूवी और लग्जरी गाड़ियां तक शामिल हैं। ऐसे में आइए जुलाई में आने वाले इन 7 मॉडलों पर एक नजर जरूर डालें।

रेनॉ क्विड फेसिलिफ्ट 2026 रेनॉ अपनी सबसे सस्ती कार क्विड का नया फेसिलिफ्ट मॉडल 3 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। मारुति ऑल्टो K10 को टक्कर देने वाली इस बजट कार को करीब सात साल बाद दूसरा बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसमें नए बंपर, Y-शेप वाली LED लाइटें और अंदर की तरफ बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा। ग्राहकों की सेफ्टी के लिए अब इसमें 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जाएंगे।

निसान टेक्टॉन निसान कंपनी 9 जुलाई को अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन को पेश करने वाली है। यह डस्टर का ही एक स्टाइलिश रूप है। इस गाड़ी में C-शेप टेल-लाइट्स, शानदार अलॉय व्हील्स और 1-लीटर व 1.3-लीटर के दो टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। मार्केट में उतरते ही इस गाड़ी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा जैसी मुकाबला करने वाली एसयूवी से होने वाला है।

JSW-MG नई एसयूवी JSW-MG मोटर इंडिया 16 जुलाई को अपनी एक नई 7-सीटर एसयूवी से पर्दा उठाने जा रही है। यह चीन में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। इस बड़ी गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन और शानदार डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में यह कार प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और प्योर इलेक्ट्रिक (EV) दोनों ऑप्शन में आती है।

मारुति ब्रेजा फेसिलिफ्ट मारुति सुजुकी 23 जुलाई को ब्रेजा का नया फेसिलिफ्ट मॉडल पेश करने जा रही है। इस नए मॉडल में बड़े बदलाव के तौर पर 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा। साथ ही बूट स्पेस (डिक्की की जगह) बढ़ाने के लिए विक्टोरिस जैसा अंडरबॉडी CNG टैंक सेटअप दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहली बार फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है।