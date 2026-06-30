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बैंक से निकाल लीजिए पैसा! जुलाई में एंट्री करने जा रही हैं ये 5 धांसू कारें, लॉन्च डेट भी है कंफर्म

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। दरअसल, अगले महीने यानी जुलाई, 2026 में कई बेहतरीन कारें लॉन्च और डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

बैंक से निकाल लीजिए पैसा! जुलाई में एंट्री करने जा रही हैं ये 5 धांसू कारें, लॉन्च डेट भी है कंफर्म
Renault Kwid Facelift
EMI केवल6,276/ माह

अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि जून का महीना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए काफी हलचल भरा रहा। इस दौरान टोयोटा इनोवा क्रिस्टा से लेकर मर्सिडीज-बेंज S-क्लास जैसे कई धांसू मॉडल देखने को मिले। अब जुलाई के साथ साल 2026 की दूसरी छमाही की शुरुआत हो रही है। इस महीने भी कई बेहतरीन कारें लॉन्च और डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस लिस्ट में बजट हैचबैक से लेकर दमदार हाइब्रिड एसयूवी और लग्जरी गाड़ियां तक शामिल हैं। ऐसे में आइए जुलाई में आने वाले इन 7 मॉडलों पर एक नजर जरूर डालें।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
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Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
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Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
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Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
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Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
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Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
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रेनॉ क्विड फेसिलिफ्ट 2026

रेनॉ अपनी सबसे सस्ती कार क्विड का नया फेसिलिफ्ट मॉडल 3 जुलाई को लॉन्च करने जा रही है। मारुति ऑल्टो K10 को टक्कर देने वाली इस बजट कार को करीब सात साल बाद दूसरा बड़ा अपडेट मिल रहा है। इसमें नए बंपर, Y-शेप वाली LED लाइटें और अंदर की तरफ बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा। ग्राहकों की सेफ्टी के लिए अब इसमें 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए जाएंगे।

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Skoda Kodiaq RS

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₹ 45 - 55 लाख

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Renault Kwid EV

Renault Kwid EV

₹ 5 लाख से शुरू

EMI केवल6,538/ माह
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Renault Kwid

Renault Kwid

₹ 4.3 - 5.99 लाख

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Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 36.99 - 46.99 लाख

EMI केवल48,365/ माह
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Maruti Suzuki Brezza

Maruti Suzuki Brezza

₹ 8.26 - 13.01 लाख

EMI केवल10,800/ माह
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निसान टेक्टॉन

निसान कंपनी 9 जुलाई को अपनी नई एसयूवी टेक्टॉन को पेश करने वाली है। यह डस्टर का ही एक स्टाइलिश रूप है। इस गाड़ी में C-शेप टेल-लाइट्स, शानदार अलॉय व्हील्स और 1-लीटर व 1.3-लीटर के दो टर्बो-पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलेंगे। मार्केट में उतरते ही इस गाड़ी का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और टाटा सिएरा जैसी मुकाबला करने वाली एसयूवी से होने वाला है।

JSW-MG नई एसयूवी

JSW-MG मोटर इंडिया 16 जुलाई को अपनी एक नई 7-सीटर एसयूवी से पर्दा उठाने जा रही है। यह चीन में बिकने वाली वुलिंग स्टारलाइट 560 पर बेस्ड होगी। इस बड़ी गाड़ी के अंदर पैनोरामिक सनरूफ, बड़ा टचस्क्रीन और शानदार डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में यह कार प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) और प्योर इलेक्ट्रिक (EV) दोनों ऑप्शन में आती है।

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मारुति ब्रेजा फेसिलिफ्ट

मारुति सुजुकी 23 जुलाई को ब्रेजा का नया फेसिलिफ्ट मॉडल पेश करने जा रही है। इस नए मॉडल में बड़े बदलाव के तौर पर 10.1 इंच का बड़ा टचस्क्रीन मिलेगा। साथ ही बूट स्पेस (डिक्की की जगह) बढ़ाने के लिए विक्टोरिस जैसा अंडरबॉडी CNG टैंक सेटअप दिया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पहली बार फ्रोंक्स वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिल सकता है।

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स्कोडा कोडिएक RS

स्कोडा कंपनी जल्द ही भारत में अपनी सबसे तेज कार स्कोडा कोडिएक RS लॉन्च करने वाली है। इसकी कीमत की घोषणा से पहले ही शुरुआती 50 यूनिट्स बुक हो चुके हैं। इस स्पोर्टी एसयूवी में 265 हॉर्सपावर का बेहद दमदार 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह महज 6.3 सेकंड में 0 से 100 की रफ्तार पकड़ सकता है। लुक के मामले में इसमें 20-इंच के बड़े अलॉय व्हील्स और डुअल एग्जॉस्ट दिए गए हैं।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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