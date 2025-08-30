लपक लो डील! हुंडई की इन 5 कारों पर मिल रहा है ₹60000 से ज्यादा का डिस्काउंट; देखें डिटेल्स

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई (Hyundai) की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी हुंडई की कारों को सस्ती कीमत पर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अभी भी मौका है।

भारतीय ग्राहकों के बीच हुंडई (Hyundai) की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर आप भी हुंडई की कारों को सस्ती कीमत पर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अभी भी मौका है। बता दें कि अगस्त महीने को खत्म होने में अब 1 दिन बचा हुआ है। हुंडई अगस्त महीने के दौरान अपने अलग-अलग मॉडलों पर 1,00,000 रुपये तक की छूट दे रही है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं हुंडई की ऐसी 5 कारों के बारे में जिस पर कंपनी अगस्त महीने के दौरान 60,000 रुपये से ज्यादा की छूट दे रही है।

हुंडई टक्सन पर 100000 तक का डिस्काउंट हुंडई की पॉपुलर सेडान वरना खरीदने पर ग्राहकों को अगस्त महीने के दौरान 65,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। जबकि हुंडई अल्काजार पर ग्राहक इस दौरान अधिकतम 70,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा, कंपनी हुंडई वेन्यू पर भी अधिकतम 85,000 रुपये तक की छूट दे रही है। इसके अलावा, हुंडई ग्रैंड i10 एनआईओएस पर कंपनी 70,000 रुपये तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। जबकि कंपनी हुंडई टक्सन पर सबसे ज्यादा 1,00,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है।

दूसरे मॉडलों पर भी मिल रहा बंपर डिस्काउंट दूसरी ओर कंपनी अपने दूसरे मॉडलों पर भी अच्छा खासा डिस्काउंट दे रही है। बता दें कि कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी हुंडई क्रेटा पर ग्राहक इस दौरान 5,000 रुपये तक की बेनिफिट्स का लाभ उठा सकते हैं। जबकि हुंडई एक्सटर पर इस दौरान 60,000 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है इसके अलावा, हुंडई i20 भी ग्राहक 65,000 रुपये तक की बचत के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, हुंडई ऑरा पर कंपनी इस दौरान अधिकतम 55,000 रुपये तक की छूट दे रही है।