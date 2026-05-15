ऑफिस आने-जाने के लिए शानदार हैं ये 5 हाइब्रिड कारें, 28 km तक मिलेगा माइलेज; जानिए खासियत

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और EV की चार्जिंग वाली झंझट के बीच हाइब्रिड कारें शानदार ऑप्शन हैं। साल 2026 में ऑफिस जाने के लिए ये कारें ईवी (EV) से कहीं बेहतर साबित हो रही हैं।

पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और EV की चार्जिंग वाली झंझट के बीच हाइब्रिड कारें शानदार ऑप्शन हैं। साल 2026 में ऑफिस जाने के लिए ये कारें ईवी (EV) से कहीं बेहतर साबित हो रही हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी जबरदस्त माइलेज और बेफिक्र ड्राइविंग है। इनमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर मिलकर काम करते हैं। इससे रेंज खत्म होने का डर नहीं रहता। अगर आप भी अपने डेली ऑफिस रूट के लिए एक 'पैसा वसूल' गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो ये 5 हाइब्रिड मॉडल्स आपके लिए परफेक्ट हैं। आइए जानते हैं इन 5 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा मारुति की यह स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एसयूवी ऑफिस जाने वालों के लिए पहली पसंद बनी हुई है। इसमें 1.5-लीटर का पेट्रोल इंजन और एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो मिलकर 27.97 किमी प्रति लीटर का माइलेज देते हैं। शहर के भारी ट्रैफिक में यह अक्सर इलेक्ट्रिक मोड पर चलती है, जिससे पेट्रोल की भारी बचत होती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 16.63 लाख रुपये से शुरू होती है।

टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर मारुति और टोयोटा की साझेदारी का यह बेहतरीन नमूना उन लोगों के लिए है जो टोयोटा के भरोसे के साथ माइलेज चाहते हैं। हायराइडर में भी वही 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन मिलता है जो 27.97 किमी प्रति लीटर का माइलेज निकाल कर देता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी और स्टाइलिश लुक इसे ऑफिस की पार्किंग में सबसे अलग खड़ा करता है। इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वैरिएंट की कीमत लगभग 16.77 लाख रुपये से शुरू होती है।

होंडा सिटी e:HEV अगर आप एसयूवी के बजाय एक आरामदायक सेडान पसंद करते हैं, तो होंडा सिटी हाइब्रिड आपके लिए बेस्ट है। यह कार 27.1 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है और इसमें सेफ्टी के लिए होंडा सेंसिंग (ADAS) जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं। ऑफिस की थकान के बाद इसका साइलेंट हाइब्रिड सिस्टम आपको एक सुकून भरा सफर देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपये से शुरू होती है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस बड़ी फैमिली और आरामदायक सफर के लिए इनोवा हाइक्रॉस से बेहतर कुछ नहीं है। इसका 2.0-लीटर हाइब्रिड इंजन इस बड़ी गाड़ी को भी 23.24 किमी प्रति लीटर का माइलेज देने के काबिल बनाता है। ऑफिस जाने के अलावा यह लंबी दूरी की ट्रिप्स के लिए भी राजा मानी जाती है। इसमें बड़ी सनरूफ और प्रीमियम केबिन मिलता है, जिसकी कीमत 26.76 लाख रुपये से शुरू होती है।