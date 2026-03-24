अब कीमत की टेंशन खत्म! हाईवे पर 28.6 km तक माइलेज देती हैं ये 5 कारें, जान लीजिए खासियत

मार्केट में ऐसी धांसू पेट्रोल-हाइब्रिड कारें आ गई हैं जो माइलेज के मामले में डीजल को भी पीछे छोड़ रही हैं। इनमें पेट्रोल इंजन के साथ एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिससे तेल की भारी बचत करती है।

आजकल पेट्रोल-डीजल के दाम सुनकर ही टेंशन होने लगती है। पहले माना जाता था कि अगर हाईवे पर लंबी ट्रिप मारनी है और पैसे बचाने हैं, तो 'डीजल गाड़ी' ही इकलौता रास्ता है। हालांकि, अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। दरअसल, मार्केट में ऐसी धांसू पेट्रोल-हाइब्रिड कारें आ गई हैं जो माइलेज के मामले में डीजल को भी पीछे छोड़ रही हैं। इनमें पेट्रोल इंजन के साथ एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिससे तेल की भारी बचत करती है। अगर आप भी ऐसी कार ढूंढ रहे हैं तो आइए जानते हैं ऐसी ही 5 हाइब्रिड कारें के बारे में विस्तार से।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस मारुति की यह नई कार माइलेज के मामले में सबको पीछे छोड़ रही है। कंपनी का कहना है कि यह एक लीटर पेट्रोल में 28.6 किमी तक चलती है, जो किसी भी डीजल कार की छुट्टी करने के लिए काफी है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। लंबी ट्रिप के लिए इसमें इको, नॉर्मल और पावर जैसे तीन मोड दिए गए हैं।

होंडा सिटी हाइब्रिड अगर आप सेडान कारों के शौकीन हैं तो होंडा सिटी हाइब्रिड आपके लिए बेस्ट है। इसमें 1.5-लीटर इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं, जो मिलकर 125bhp की पावर जेनरेट करती हैं। यह कार 26.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है जो शहर और हाईवे दोनों के लिए शानदार है। सुरक्षा के लिए इसमें लेन वॉच असिस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को आसान और सेफ बनाते हैं।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस बड़ी फैमिली के साथ घूमने के लिए टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस से बेहतर कुछ नहीं है। सात-आठ लोगों की जगह होने के बावजूद इसका हाइब्रिड सिस्टम 23.24 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। इसका 2.0-लीटर इंजन पूरी फैमिली और सामान के लोड के साथ भी हाईवे पर सरपट दौड़ता है। इसमें जेबीएल साउंड सिस्टम और बड़ी सनरूफ जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं, जो इसे लंबी दूरी के सफर का राजा बनाती हैं।

टोयोटा कैमरी टोयोटा कैमरी उन लोगों के लिए है जिन्हें लग्जरी के साथ-साथ बचत भी चाहिए। इसमें 2.5-लीटर का बड़ा इंजन लगा है, फिर भी यह 25.49 किमी प्रति लीटर का माइलेज निकाल लेती है। अंदर से यह कार किसी आलीशान कमरे जैसी लगती है, जिसमें पीछे वाली सीटों को आप अपनी मर्जी से झुका (recline) सकते हैं। जो लोग हाईवे पर वीआईपी (VIP) वाली फीलिंग और शानदार माइलेज चाहते हैं, उनके लिए यह परफेक्ट चॉइस है।