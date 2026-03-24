Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अब कीमत की टेंशन खत्म! हाईवे पर 28.6 km तक माइलेज देती हैं ये 5 कारें, जान लीजिए खासियत

Mar 24, 2026 11:03 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

मार्केट में ऐसी धांसू पेट्रोल-हाइब्रिड कारें आ गई हैं जो माइलेज के मामले में डीजल को भी पीछे छोड़ रही हैं। इनमें पेट्रोल इंजन के साथ एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिससे तेल की भारी बचत करती है।

अब कीमत की टेंशन खत्म! हाईवे पर 28.6 km तक माइलेज देती हैं ये 5 कारें, जान लीजिए खासियत

आजकल पेट्रोल-डीजल के दाम सुनकर ही टेंशन होने लगती है। पहले माना जाता था कि अगर हाईवे पर लंबी ट्रिप मारनी है और पैसे बचाने हैं, तो 'डीजल गाड़ी' ही इकलौता रास्ता है। हालांकि, अब सीन पूरी तरह बदल चुका है। दरअसल, मार्केट में ऐसी धांसू पेट्रोल-हाइब्रिड कारें आ गई हैं जो माइलेज के मामले में डीजल को भी पीछे छोड़ रही हैं। इनमें पेट्रोल इंजन के साथ एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक मोटर होती है जिससे तेल की भारी बचत करती है। अगर आप भी ऐसी कार ढूंढ रहे हैं तो आइए जानते हैं ऐसी ही 5 हाइब्रिड कारें के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

मारुति सुजुकी विक्टोरिस

मारुति की यह नई कार माइलेज के मामले में सबको पीछे छोड़ रही है। कंपनी का कहना है कि यह एक लीटर पेट्रोल में 28.6 किमी तक चलती है, जो किसी भी डीजल कार की छुट्टी करने के लिए काफी है। इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ एक ताकतवर इलेक्ट्रिक मोटर लगी है। लंबी ट्रिप के लिए इसमें इको, नॉर्मल और पावर जैसे तीन मोड दिए गए हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Lexus UX 300e

Lexus UX 300e

₹ 75 - 85 लाख

मुझे सूचित करें
Kia EV3

Kia EV3

₹ 20 - 25 लाख

मुझे सूचित करें
Leapmotor C10

Leapmotor C10

₹ 13 - 18 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota bZ4X

Toyota bZ4X

₹ 70 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Volvo EX90

Volvo EX90

₹ 1.5 करोड़ से शुरू

मुझे सूचित करें
ये भी पढ़ें:अकेले नापनी है 3,000 KM की दूरी? ये 5 दमदार SUV हैं आपके लिए शानदार ऑप्शन

होंडा सिटी हाइब्रिड

अगर आप सेडान कारों के शौकीन हैं तो होंडा सिटी हाइब्रिड आपके लिए बेस्ट है। इसमें 1.5-लीटर इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई हैं, जो मिलकर 125bhp की पावर जेनरेट करती हैं। यह कार 26.5 किमी प्रति लीटर का माइलेज देती है जो शहर और हाईवे दोनों के लिए शानदार है। सुरक्षा के लिए इसमें लेन वॉच असिस्ट जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं, जो ड्राइविंग को आसान और सेफ बनाते हैं।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस

बड़ी फैमिली के साथ घूमने के लिए टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस से बेहतर कुछ नहीं है। सात-आठ लोगों की जगह होने के बावजूद इसका हाइब्रिड सिस्टम 23.24 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है। इसका 2.0-लीटर इंजन पूरी फैमिली और सामान के लोड के साथ भी हाईवे पर सरपट दौड़ता है। इसमें जेबीएल साउंड सिस्टम और बड़ी सनरूफ जैसी लग्जरी सुविधाएं मिलती हैं, जो इसे लंबी दूरी के सफर का राजा बनाती हैं।

ये भी पढ़ें:1 अप्रैल से महंगी होंगी ये लोहालाट कारें, लिस्ट में पंच और नेक्सन भी शामिल

टोयोटा कैमरी

टोयोटा कैमरी उन लोगों के लिए है जिन्हें लग्जरी के साथ-साथ बचत भी चाहिए। इसमें 2.5-लीटर का बड़ा इंजन लगा है, फिर भी यह 25.49 किमी प्रति लीटर का माइलेज निकाल लेती है। अंदर से यह कार किसी आलीशान कमरे जैसी लगती है, जिसमें पीछे वाली सीटों को आप अपनी मर्जी से झुका (recline) सकते हैं। जो लोग हाईवे पर वीआईपी (VIP) वाली फीलिंग और शानदार माइलेज चाहते हैं, उनके लिए यह परफेक्ट चॉइस है।

ये भी पढ़ें:₹5.98 लाख की कार, 30 किमी. का माइलेज; घर लाई मारुति बलेनो तो कितनी बनेगी EMI?

वोल्वो XC90

अगर सेफ्टी और रुतबा आपकी पहली पसंद है तो वोल्वो XC90 एक बेहतरीन एसयूवी है। इसमें 2.0-लीटर का इंजन और एक खास 48V सिस्टम लगा है, जो तेल की खपत को कम करने में मदद करता है। हालांकि इसका माइलेज बाकी हाइब्रिड्स जितना ज्यादा नहीं है, लेकिन अपनी कैटेगरी में यह काफी किफायती है। लग्जरी लेदर सीट्स और शानदार सेफ्टी फीचर्स के साथ यह लंबी यात्रा को एकदम सुरक्षित और रॉयल बना देती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Maruti Suzuki Car Honda Toyota अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।