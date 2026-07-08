Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भारतीय मार्केट में तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 हाइब्रिड कारें, माइलेज जानकर चौंक जाएंगे!

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

भारत के हाइब्रिड कार सेगमेंट में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का एकतरफा राज है। इसकी मार्केट हिस्सेदारी लगभग 80 पर्सेंट है। हालांकि, अब इस सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है।

भारतीय मार्केट में तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 हाइब्रिड कारें, माइलेज जानकर चौंक जाएंगे!
Honda ZR-V
EMI केवल52,301/ माह

भारतीय मार्केट में 'ग्रीन' गाड़ियों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड में भारी उछाल देखा गया है। फिलहाल, भारत के हाइब्रिड कार सेगमेंट में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का एकतरफा राज है। इसकी मार्केट हिस्सेदारी लगभग 80 पर्सेंट है। लेकिन अब इस सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। आने वाले दिनों में होंडा, रेनॉल्ट, किआ, मारुति और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय मार्केट में अपने नए हाइब्रिड मॉडल उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड हाइब्रिड कारों के बारे में विस्तार से।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
EMI केवल15,023/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
EMI केवल26,085/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 21.82 लाख
EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें

होंडा जेडआर-वी

होंडा कंपनी अपनी नई एसयूवी ZR-V को इसी महीने यानी जुलाई 2026 में भारत के मार्केट में उतारने जा रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्चिंग की तारीख का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है। इस दमदार गाड़ी में ग्राहकों को 2.0-लीटर का डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह इंजन होंडा की 'e strong' हाइब्रिड तकनीक के साथ आएगा। यह पूरा सिस्टम मिलकर 184bhp की शानदार पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह प्रीमियम एसयूवी 22.8 किमी/लीटर का बेहतरीन माइलेज देगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Honda ZR-V

Honda ZR-V

₹ 40 लाख से शुरू

EMI केवल52,301/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 10.77 - 19.72 लाख

EMI केवल14,082/ माह
पात्रता जांचें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 10.99 - 20.19 लाख

EMI केवल14,370/ माह
पात्रता जांचें
Maruti Suzuki e Vitara

Maruti Suzuki e Vitara

₹ 15.99 - 20.21 लाख

EMI केवल20,907/ माह
पात्रता जांचें
Renault Kwid EV

Renault Kwid EV

₹ 5 लाख से शुरू

EMI केवल6,538/ माह
पात्रता जांचें
Renault City K-ZE

Renault City K-ZE

₹ 6 - 10 लाख

EMI केवल7,845/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:नेक्सन-पंच की टेंशन बढ़ाने आ रही है मारुति की ये 3 SUV, 35 km का मिलेगा माइलेज!

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड

भारत की मशहूर एसयूवी रेनॉल्ट डस्टर एक बार फिर नए अवतार में वापसी करने के लिए तैयार है। कंपनी इसके हाइब्रिड मॉडल को इस साल 2026 में दिवाली के त्योहार के आसपास लॉन्च करेगी। इस नई गाड़ी में 1.8-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 1.4kWh के बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करेगा। इस गाड़ी को लेकर ग्राहकों में इतना क्रेज है कि कंपनी ने इसके लॉन्च से पहले ही कंफर्म कर दिया है कि साल 2026 के लिए डस्टर हाइब्रिड पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गई है।

किआ सोरेंटो

मशहूर कार निर्माता कंपनी किआ (Kia) भी भारतीय मार्केट में अपनी पहली हाइब्रिड गाड़ी उतारने जा रही है। कंपनी दिवाली के फेस्टिव सीजन के दौरान 'किया सोरेंटो' नाम की एक बड़ी एसयूवी लॉन्च करेगी। तीन लाइनों की सीटों वाली इस प्रीमियम एसयूवी को कंपनी के बिल्कुल नए 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट में यह गाड़ी और ज्यादा पावरफुल 1.6-लीटर टीजीडीआई (TGDi) पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ बेची जाती है।

ये भी पढ़ें:1200 km तक की रेंज वाली तीन धाकड़ प्लग-इन हाइब्रिड SUV, मिलेंगे तगड़े फीचर

मारुति 7-सीटर ग्रैंड विटारा

देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा का अब एक बड़ा और ज्यादा स्पेस वाला 7-सीटर वर्जन तैयार कर रही है। वर्तमान में कंपनी भारतीय सड़कों पर इस तीन-रो वाली गाड़ी की टेस्टिंग कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मॉडल साल 2026 के आखिरी महीनों में एंट्री कर सकता है। मौजूदा मॉडल की तरह ही इस नई और बड़ी ग्रैंड विटारा में भी ग्राहकों को 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन के बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:तहलका मचाने आ रही नई नेक्सॉन, इन तीन खूबियों के दम पर करेगी मार्केट पर राज

टोयोटा 7-सीटर हाइराइडर

मारुति की तरह ही उसकी पार्टनर कंपनी टोयोटा भी अपनी अर्बन क्रूजर हाइराइडर एसयूवी का तीन-रो (3-row) वाला बड़ा मॉडल टेस्ट कर रही है। इसे भी साल 2026 के अंत तक मार्केट में पेश किया जा सकता है। इस नई गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा, फीचर्स और डिजाइन काफी हद तक मौजूदा 5-सीटर मॉडल जैसा ही रहेगा। लेकिन, तीसरी रो की सीट जुड़ने की वजह से यह गाड़ी पहले से ज्यादा लंबी होगी और इसका केबिन काफी हवादार और बड़ा होगा। इसमें भी 1.5-लीटर का दमदार हाइब्रिड इंजन सेटअप देखने को मिलेगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।