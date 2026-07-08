भारतीय मार्केट में तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 हाइब्रिड कारें, माइलेज जानकर चौंक जाएंगे!

भारत के हाइब्रिड कार सेगमेंट में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का एकतरफा राज है। इसकी मार्केट हिस्सेदारी लगभग 80 पर्सेंट है। हालांकि, अब इस सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है।

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भारतीय मार्केट में 'ग्रीन' गाड़ियों की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की डिमांड में भारी उछाल देखा गया है। फिलहाल, भारत के हाइब्रिड कार सेगमेंट में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर का एकतरफा राज है। इसकी मार्केट हिस्सेदारी लगभग 80 पर्सेंट है। लेकिन अब इस सेगमेंट में मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। आने वाले दिनों में होंडा, रेनॉल्ट, किआ, मारुति और टोयोटा जैसी बड़ी कंपनियां भारतीय मार्केट में अपने नए हाइब्रिड मॉडल उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड हाइब्रिड कारों के बारे में विस्तार से।

होंडा जेडआर-वी होंडा कंपनी अपनी नई एसयूवी ZR-V को इसी महीने यानी जुलाई 2026 में भारत के मार्केट में उतारने जा रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्चिंग की तारीख का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया है। इस दमदार गाड़ी में ग्राहकों को 2.0-लीटर का डायरेक्ट-इंजेक्शन पेट्रोल इंजन मिलेगा। यह इंजन होंडा की 'e strong' हाइब्रिड तकनीक के साथ आएगा। यह पूरा सिस्टम मिलकर 184bhp की शानदार पावर और 315Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह प्रीमियम एसयूवी 22.8 किमी/लीटर का बेहतरीन माइलेज देगी।

रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड भारत की मशहूर एसयूवी रेनॉल्ट डस्टर एक बार फिर नए अवतार में वापसी करने के लिए तैयार है। कंपनी इसके हाइब्रिड मॉडल को इस साल 2026 में दिवाली के त्योहार के आसपास लॉन्च करेगी। इस नई गाड़ी में 1.8-लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 1.4kWh के बैटरी पैक के साथ मिलकर काम करेगा। इस गाड़ी को लेकर ग्राहकों में इतना क्रेज है कि कंपनी ने इसके लॉन्च से पहले ही कंफर्म कर दिया है कि साल 2026 के लिए डस्टर हाइब्रिड पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गई है।

किआ सोरेंटो मशहूर कार निर्माता कंपनी किआ (Kia) भी भारतीय मार्केट में अपनी पहली हाइब्रिड गाड़ी उतारने जा रही है। कंपनी दिवाली के फेस्टिव सीजन के दौरान 'किया सोरेंटो' नाम की एक बड़ी एसयूवी लॉन्च करेगी। तीन लाइनों की सीटों वाली इस प्रीमियम एसयूवी को कंपनी के बिल्कुल नए 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि ग्लोबल मार्केट में यह गाड़ी और ज्यादा पावरफुल 1.6-लीटर टीजीडीआई (TGDi) पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के साथ बेची जाती है।

मारुति 7-सीटर ग्रैंड विटारा देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर एसयूवी ग्रैंड विटारा का अब एक बड़ा और ज्यादा स्पेस वाला 7-सीटर वर्जन तैयार कर रही है। वर्तमान में कंपनी भारतीय सड़कों पर इस तीन-रो वाली गाड़ी की टेस्टिंग कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह मॉडल साल 2026 के आखिरी महीनों में एंट्री कर सकता है। मौजूदा मॉडल की तरह ही इस नई और बड़ी ग्रैंड विटारा में भी ग्राहकों को 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन के बेहतरीन ऑप्शन मिलेंगे।