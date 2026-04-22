नई Kia Syros के ये 5 हाइलाइट्स जो इसे बनाते हैं खास, 20 km से ज्यादा माइलेज; सेफ्टी में भी 5-स्टार
किआ ने अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV 'किआ साइरोस' (Kia Syros) का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो देखने में मॉडर्न होने के साथ फीचर्स में भी दमदार हो तो नया अपडेट आपके लिए है।
किआ ने अपनी पॉपुलर सब-4 मीटर SUV 'किआ साइरोस' (Kia Syros) का 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है। अगर आप एक ऐसी कार की तलाश में हैं जो देखने में मॉडर्न होने के साथ फीचर्स में भी दमदार हो तो नया अपडेट आपके लिए है। किआ ने इस बार ग्राहकों की जेब और पसंद दोनों का ख्याल रखा है। कंपनी ने न सिर्फ इसके लुक को निखारा है बल्कि नए वैरिएंट्स जोड़कर इसे पहले से ज्यादा किफायती भी बना दिया है। इस नई अपडेटेड SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 8.40 लाख रुपये रखी गई है। आइए जानते हैं नई किआ साइरोस की 5 बड़ी हाइलाइट्स जो इसे ग्राहकों का खास बनाती हैं।
नया और शानदार लुक
बता दें कि 2026 किआ साइरोस के बाहरी डिजाइन में कई छोटे लेकिन असरदार बदलाव किए गए हैं। इसके फ्रंट बंपर को दोबारा डिजाइन किया गया है। इसमें अब बॉडी कलर वाले एरो-इन्सर्ट्स और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वाली स्किड प्लेट्स मिलती हैं। साथ ही, इसके ऊपरी वैरिएंट्स में 17-इंच के नए क्रिस्टल-कट अलॉय व्हील्स के साथ नियॉन कलर के ब्रेक कैलीपर्स दिए गए हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Kia Syros
₹ 8.4 - 15.8 लाख
Hyundai Venue
₹ 8 - 15.64 लाख
Hyundai Venue N Line
₹ 10.65 - 15.48 लाख
Kia Sonet
₹ 7.3 - 14.09 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
लग्जरी फीचर्स से लैस है केबिन
कार के अंदर कदम रखते ही आपको प्रीमियम अहसास होगा। इसमें अब 30-इंच का विशाल 'ट्रिनिटी पैनोरमिक डिस्प्ले' दिया गया है। इसमें 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और इतना ही बड़ा डिजिटल क्लस्टर शामिल है। इसके अलावा, सेगमेंट में पहली बार मिलने वाले रियर वेंटिलेटेड सीट्स और शानदार पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स सफर को बेहद आरामदायक और यादगार बना देते हैं।
अब बजट में मिलेगा ऑटोमैटिक का मजा
किआ ने इस बार ऑटोमैटिक कारों के शौकीनों को बड़ा तोहफा दिया है। अब डीजल ऑटोमैटिक का ऑप्शन बेस वैरिएंट्स के करीब यानी HTK+ ट्रिम से ही मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपको ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सेफ्टी में भी नंबर-1
सेफ्टी के मामले में किआ साइरोस ने पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है। इस नए मॉडल में भी 6-एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और हिल असिस्ट जैसे 20 से ज्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। टॉप वैरिएंट्स में लेवल-2 ADAS भी दिया गया है। बता दें कि इसे सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है।
दमदार इंजन और शानदार माइलेज
इंजन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन का ऑप्शन मिलता है। पेट्रोल वर्जन करीब 18.2 किमी प्रति लीटर और डीजल वर्जन 20.75 किमी प्रति लीटर तक का बेहतरीन माइलेज देता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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