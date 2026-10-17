बलेनो को सितंबर में 25392 लोगों ने खरीदा, इन 5 फीचर्स की दम पर ये कार बनी नं-1; माइलेज 33Km+
लंबे समय के बाद इसकी डिमांड के सामने टाटा नेक्सन, टाटा पंच, मारुति वैगनआर, मारुति अर्टिगा जैसी नंबर-1 बनने वाली कार पीछे छूट गईं। बलेनो की सितंबर 2026 में 25,392 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 93% की ग्रोथ मिली। यानी सालभर के अंदर में इसकी बिक्री दोगुना हो गई।
मारुति बलेनो एक बार फिर देश की नंबर-1 कार बन चुकी है। लंबे समय के बाद इसकी डिमांड के सामने टाटा नेक्सन, टाटा पंच, मारुति वैगनआर, मारुति अर्टिगा जैसी नंबर-1 बनने वाली कार पीछे छूट गईं। बलेनो की सितंबर 2026 में 25,392 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 93% की ग्रोथ मिली। यानी सालभर के अंदर में इसकी बिक्री दोगुना हो गई। इसका क्रेडिट बलेनो फेसलिफ्ट के नए मॉडल के साथ न्यू इंजन और कमाल के फीचर्स को जाता है। हम यहां इसके ऐसे ही 5 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी दम पर ये नंबर-1 कार बनी।
1. लेवल 2 ADAS
न्यू बलेनो फेसलिफ्ट में अब सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिलता है। इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC), लेन कीप असिस्ट (LKA), फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (FCW), हाई बीम असिस्ट (HBA) और लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW) जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये बलेनो को सड़क पर सेफ बनाने में मदद करते हैं।
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Maruti Suzuki Baleno
₹ 5.99 - 9.99 लाख
Hyundai i20
₹ 6 - 10.63 लाख
Maruti Suzuki Swift
₹ 5.84 - 8.89 लाख
Maruti Suzuki Wagon R Bioflex
₹ 7.24 लाख
Tata Altroz
₹ 6.3 - 10.8 लाख
Hyundai Grand i10 Nios
₹ 5.6 - 8.04 लाख
2. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
बलेनो फेसलिफ्ट अब नाम की प्रीमियम हैचबैक नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल की गई हैं। ये गर्म मौसम में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंदर की थाई और पीठ को ठंडा रखती हैं। खास बात ये है कि बलेनो फेसलिफ्ट यह फीचर वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक भी है। ये आपके सफर को ज्यादा कम्फर्टेबल बना देती है।
3. वायरलेस फोन चार्जर
नई बलेनो फेसलिफ्ट में एक और कम्फर्टेबल फीचर वायरलेस फोन चार्जर का मिलता है। आजकल ज्यादातर फोन में वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलने लगा है, जो इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान होता है। साथ ही, कार को ड्राइव करते-करते ध्यान भटकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में इस हैचबैक में इसका मिलना कमाल का है। मारुति ने इसमें एक एक्टिव कूलिंग वेंट भी है, जो आपके स्मार्टफोन का टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है।
4. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम
बलेनो फेसलिफ्ट में अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम फीचर भी मिलता है। कंपनी इस फीचर का इस्तेमाल अब अपनी ज्यादातर कारों में करने लगी है। ये आपको कार के अंदर ही टायर में हवा की रियल पोजीशन बता देता है, जिससे मौके पर हवा डलवा सकते हैं। टायर में हवा सही रहने से कार का माइलेज और सड़क पर पोजीशन दोनों बेहतर रहती हैं। यह MID (मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले) से जुड़ा है और हर टायर की पूरी जानकारी दिखाता है। हवा कम होने पर ये अलर्ट भी करता है।
5. नया इंजन और CNG में AMT ऑप्शन
2026 बलेनो में अब बिल्कुल नया Z-सीरीज 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। इस इंजन से कार का माइलेज भी बेहतर हो गया है। इतना ही नहीं, ये इंजन CNG वैरिएंट में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आता है। इसके पेट्रोल मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 23.80 kmpl है। वहीं, AMT ऑटोमैटिक वर्जन का माइलेज 24.77 kmpl है। इसके फैक्ट्री फिटेड CNG मैनुअल वेरिएंट का माइलेज 33.61 kmkg और CNG AMT का माइलेज 34.47 km/kg है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें