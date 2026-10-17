बलेनो को सितंबर में 25392 लोगों ने खरीदा, इन 5 फीचर्स की दम पर ये कार बनी नं-1; माइलेज 33Km+

लंबे समय के बाद इसकी डिमांड के सामने टाटा नेक्सन, टाटा पंच, मारुति वैगनआर, मारुति अर्टिगा जैसी नंबर-1 बनने वाली कार पीछे छूट गईं। बलेनो की सितंबर 2026 में 25,392 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 93% की ग्रोथ मिली। यानी सालभर के अंदर में इसकी बिक्री दोगुना हो गई।

इन 5 फीचर्स ने बलेनो को बनाया नंबर-1

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Maruti Suzuki Baleno

मारुति बलेनो एक बार फिर देश की नंबर-1 कार बन चुकी है। लंबे समय के बाद इसकी डिमांड के सामने टाटा नेक्सन, टाटा पंच, मारुति वैगनआर, मारुति अर्टिगा जैसी नंबर-1 बनने वाली कार पीछे छूट गईं। बलेनो की सितंबर 2026 में 25,392 यूनिट बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 93% की ग्रोथ मिली। यानी सालभर के अंदर में इसकी बिक्री दोगुना हो गई। इसका क्रेडिट बलेनो फेसलिफ्ट के नए मॉडल के साथ न्यू इंजन और कमाल के फीचर्स को जाता है। हम यहां इसके ऐसे ही 5 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी दम पर ये नंबर-1 कार बनी।

1. लेवल 2 ADAS

न्यू बलेनो फेसलिफ्ट में अब सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) मिलता है। इसमें ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB), एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC), लेन कीप असिस्ट (LKA), फॉरवर्ड कोलिजन वॉर्निंग (FCW), हाई बीम असिस्ट (HBA) और लेन डिपार्चर वॉर्निंग (LDW) जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये बलेनो को सड़क पर सेफ बनाने में मदद करते हैं।

2. वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

बलेनो फेसलिफ्ट अब नाम की प्रीमियम हैचबैक नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स शामिल की गई हैं। ये गर्म मौसम में ड्राइवर और फ्रंट पैसेंदर की थाई और पीठ को ठंडा रखती हैं। खास बात ये है कि बलेनो फेसलिफ्ट यह फीचर वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक भी है। ये आपके सफर को ज्यादा कम्फर्टेबल बना देती है।

3. वायरलेस फोन चार्जर

नई बलेनो फेसलिफ्ट में एक और कम्फर्टेबल फीचर वायरलेस फोन चार्जर का मिलता है। आजकल ज्यादातर फोन में वायरलेस चार्जिंग का फीचर मिलने लगा है, जो इस्तेमाल करने में ज्यादा आसान होता है। साथ ही, कार को ड्राइव करते-करते ध्यान भटकाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में इस हैचबैक में इसका मिलना कमाल का है। मारुति ने इसमें एक एक्टिव कूलिंग वेंट भी है, जो आपके स्मार्टफोन का टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है।

4. टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम

बलेनो फेसलिफ्ट में अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम फीचर भी मिलता है। कंपनी इस फीचर का इस्तेमाल अब अपनी ज्यादातर कारों में करने लगी है। ये आपको कार के अंदर ही टायर में हवा की रियल पोजीशन बता देता है, जिससे मौके पर हवा डलवा सकते हैं। टायर में हवा सही रहने से कार का माइलेज और सड़क पर पोजीशन दोनों बेहतर रहती हैं। यह MID (मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले) से जुड़ा है और हर टायर की पूरी जानकारी दिखाता है। हवा कम होने पर ये अलर्ट भी करता है।