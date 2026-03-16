ज्यादातर लोगों को नहीं पता FASTag का ये 5 नियम, जान लीजिए वरना भारी जुर्माना लगेगा

Mar 16, 2026 11:07 pm IST

FASTag से जुड़े कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। आइए ऐसे ही 5 जरूरी फैक्ट्स जानते हैं, जो हर वाहन मालिक को पता होने चाहिए।

अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो FASTag आपके लिए बेहद जरूरी बन चुका है। यह एक RFID आधारित टैग होता है, जो गाड़ी के विंडस्क्रीन पर लगाया जाता है और टोल प्लाजा से गुजरते समय अपने आप आपके बैंक या वॉलेट से टोल राशि काट लेता है। इससे लंबी लाइनों से बचकर नॉन-स्टॉप और कैशलेस सफर करना आसान हो जाता है। लेकिन, FASTag से जुड़े कुछ ऐसे नियम भी हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। आइए ऐसे ही 5 जरूरी फैक्ट्स जानते हैं, जो हर वाहन मालिक को पता होने चाहिए।

1- FASTag एनुअल पास अब थोड़ा महंगा

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नेशनल हाईवे एथॉर्टी ऑफ इंडिया (National Highways Authority of India) ने 2026-27 के लिए FASTag एनुअल पास की कीमत बढ़ा दी है। अब इस पास की कीमत ₹3,075 हो गई है, जो पहले से ₹75 ज्यादा है। इस पास की मदद से वाहन मालिक एक साल या 200 टोल क्रॉसिंग तक बार-बार रिचार्ज किए बिना यात्रा कर सकते हैं। यह पास नॉन-कमर्शियल वाहनों के लिए लागू होता है और भुगतान करने के लगभग 2 घंटे के अंदर एक्टिव हो जाता है।

2- ढीला FASTag लगाने पर देना पड़ सकता है डबल टोल

अगर आपकी गाड़ी के विंडस्क्रीन पर FASTag ठीक से चिपका नहीं है या जानबूझकर नहीं लगाया गया है, तो आपको डबल टोल फीस देनी पड़ सकती है। NHAI (National Highways Authority of India) के अनुसार कई लोग FASTag को सही तरीके से नहीं लगाते, जिससे टोल प्लाजा पर स्कैनिंग में दिक्कत आती है और बाकी यात्रियों को परेशानी होती है।

3- सड़क निर्माण के दौरान आधा टोल

अगर किसी नेशनल हाईवे पर लेन विस्तार या मरम्मत का काम चल रहा है, तो वाहन चालकों को राहत मिलती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) के नियमों के अनुसार, ऐसे मामलों में निर्माण पूरा होने तक केवल 50% टोल ही देना होता है। उदाहरण के लिए, अगर सामान्य टोल ₹50 है, तो निर्माण के दौरान आपको सिर्फ ₹25 देना होगा।

4- FASTag न होने पर ज्यादा शुल्क

अगर कोई वाहन बिना FASTag के टोल प्लाजा में प्रवेश करता है, तो उसे ज्यादा शुल्क देना पड़ता है। कैश से भुगतान करने पर सामान्य टोल का दोगुना शुल्क लगता है। वहीं, UPI से भुगतान करने पर लगभग 1.25 गुना शुल्क लगता है। इस नियम का मकसद लोगों को FASTag अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

5- शिकायत के लिए खास हेल्पलाइन

अगर टोल कटने में कोई गलती हो जाए या FASTag से जुड़ी कोई समस्या आए, तो आप सीधे 1033 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmarg Yatra App) भी यात्रियों के लिए काफी मददगार है। इस ऐप के जरिए आपको हाईवे, टोल प्लाजा, पेट्रोल पंप, अस्पताल, EV चार्जिंग स्टेशन और मौसम की जानकारी भी मिल जाती है।