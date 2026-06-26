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महंगे पेट्रोल-डीजल से मिलेगा छुटकारा! जल्द लॉन्च होंगी ये 5 इलेक्ट्रिक कारें, रेंज 600 km से भी ज्यादा

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय मार्केट में अगले कुछ ही महीनों के अंदर 5 नई और बेहद किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी एंट्री करने वाली हैं। इनमें छोटे बजट की कारों से लेकर बड़े परिवारों के लिए शानदार 7-सीटर गाड़ियां भी शामिल हैं।

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पेट्रोल-डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। इससे आम आदमी की जेब पर भारी बोझ पड़ रहा है। यही वजह है कि अब लोग तेजी से इलेक्ट्रिक कारों (EVs) को अपना रहे हैं। अगर आप भी ईंधन के इस भारी खर्च से हमेशा के लिए बचना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। अगले कुछ ही महीनों के भीतर भारतीय मार्केट में 5 नई और बेहद किफायती इलेक्ट्रिक एसयूवी एंट्री करने वाली हैं। इनमें छोटे बजट की कारों से लेकर बड़े परिवारों के लिए शानदार 7-सीटर गाड़ियां भी शामिल हैं। ये सभी कारें लंबी रेंज और मॉडर्न फीचर्स से लैस होंगी। आइए जानते हैं इन आने वाली दमदार गाड़ियों की पूरी डिटेल्स के बारे में।

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टाटा सिएरा ईवी

टाटा की यह सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली SUV इसी महीने 30 जून को लॉन्च होने वाली है। इसका लुक काफी हद तक रेगुलर मॉडल जैसा ही अट्रैक्टिव होगा। हालांकि, इसमें बंद ग्रिल और नए बंपर जैसे कुछ खास बदलाव देखने को मिलेंगे। कार के अंदर 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरमिक सनरूफ मिलेगी। इसमें 65 kWh और 75 kWh के दो बड़े बैटरी पैक मिलेंगे। इसकी सिंगल चार्ज रेंज 627 किमी से भी ज्यादा होने की उम्मीद है। मार्केट में इसकी संभावित कीमत 18 से 25 लाख रुपये के बीच रखी जा सकती है।

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किआ साइरोस ईवी

किआ मोटर्स इस साल अगस्त के महीने में अपनी सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार मार्केट में ला सकती है। यह कार सीधे तौर पर टाटा नेक्सन ईवी को कड़ी टक्कर देगी। इसका डिजाइन काफी बोल्ड, बॉक्सी और ऊंचा होने वाला है। इस कार में सबसे खास फीचर व्हीकल-टू-लोड (V2L) मिलेगा, जिससे आप दूसरी चीजें भी चार्ज कर सकेंगे। यह कार 42 kWh और 49 kWh बैटरी ऑप्शन के साथ आ सकती है। इसकी कीमत भारतीय मार्केट में 15 से 20 लाख रुपये के बीच होने की पूरी उम्मीद है।

एमजी स्टारलाइट ईवी

एमजी मोटर भारत में बड़े परिवारों के सफर को आसान बनाने के लिए एक 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV ला रही है। यह कार महिंद्रा की आने वाली गाड़ियों को कड़ी टक्कर देगी। इस कार में 56.7 kWh का दमदार लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी पैक मिल सकता है। कंपनी का दावा है कि यह कार सिंगल चार्ज में 500 किमी तक की रेंज आसानी से देगी। इस बड़ी फैमिली कार की कीमत 22 से 25 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

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हुंडई HE1i

हुंडई कंपनी एक बेहद छोटी और किफायती माइक्रो इलेक्ट्रिक SUV पर काम कर रही है। इसका कोडनेम 'HE1i' रखा गया है। यह टाटा पंच ईवी से मुकाबला करेगी। इसका लुक काफी स्टाइलिश और बॉक्सी होगा। छोटे साइज के बाद भी इसके अंदर दो बड़ी स्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स और 360-डिग्री कैमरा मिलेगा। इसमें 42 kWh और 49 kWh की बैटरी आ सकती है। यह कार एक बार चार्ज करने पर 350 किमी की रेंज देगी और इसकी कीमत 10 से 14 लाख रुपये होगी।

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टाटा सफारी ईवी

टाटा मोटर्स इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान अपनी सबसे बड़ी और फ्लैगशिप सफारी का इलेक्ट्रिक वर्जन पेश करेगी। इस प्रीमियम गाड़ी में ऑटो पार्क असिस्ट, 540-डिग्री कैमरा और ओटीए अपडेट्स जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलेंगे। इसमें भी हैरियर ईवी की तरह ही 65 kWh और 75 kWh के बड़े बैटरी पैक दिए जाएंगे। इसमें ग्राहकों को ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलेगा। इस सबसे आलीशान 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV की कीमत मार्केट में 26 से 30 लाख रुपये के बीच रहने की उम्मीद है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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