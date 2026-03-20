Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पहली बार ड्राइविंग करने वालों के लिए कौन सी कार है बेस्ट? देखें टॉप-5 की लिस्ट; सबकी कीमत ₹6 लाख से कम

Mar 20, 2026 10:51 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

नए ड्राइवरों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है कि कहीं गाड़ी ठुक न जाए या बीच सड़क पर बंद न हो जाए। हालांकि, अगर आपकी पहली कार हल्की, छोटी और चलाने में एकदम स्मूद हो तो ये सारा डर गायब हो जाता है।

पहली बार ड्राइविंग करने वालों के लिए कौन सी कार है बेस्ट? देखें टॉप-5 की लिस्ट; सबकी कीमत ₹6 लाख से कम

पहली बार कार की ड्राइविंग सीट पर बैठते और सामने से आती भारी ट्रैफिक को देखते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इंडिया की सड़कों पर गाड़ी निकालना किसी सिरदर्द से कम नहीं है। ऐसे में नए ड्राइवरों को सबसे ज्यादा डर इसी बात का लगता है कि कहीं गाड़ी ठुक न जाए या बीच सड़क पर बंद न हो जाए। हालांकि, अगर आपकी पहली कार हल्की, छोटी और चलाने में एकदम स्मूद हो तो ये सारा डर गायब हो जाता है। अगर आप भी पहली बार ड्राइविंग सीट संभालने वाले हैं तो 10 लाख रुपये के अंदर आने वाली ये 5 कारें आपके लिए एकदम 'परफेक्ट' हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

रेनो क्विड

रेनो क्विड पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक शानदार एंट्री-लेवल हैचबैक है। इसका एसयूवी जैसा बोल्ड डिजाइन और बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस इसे ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए परफेक्ट बनाता है। इसमें 1.0-लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो शहर के ट्रैफिक में 'स्टॉप-एंड-गो' कंडीशन के लिए बहुत आसान है। इसके अलावा, इसमें 8-इंच का टचस्क्रीन और डिजिटल क्लस्टर जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 4.29 लाख रुपये है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai New Exter

Hyundai New Exter

₹ 5.5 - 9.8 लाख

मुझे सूचित करें
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.74 - 9.61 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Swift Hybrid

Maruti Suzuki Swift Hybrid

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 5.99 - 10.57 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20 N Line

Hyundai i20 N Line

₹ 9.14 - 11.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इन 5 CNG कारों की डिग्गी में मिलेगी सामान रखने की भरपूर जहग, देखें पूरी लिस्ट

टाटा पंच

टाटा पंच उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में एक सेफ और मजबूत गाड़ी चाहते हैं। इसकी हाई-सिटिंग पोजीशन ड्राइवर को सड़क का क्लियर विजिबिलिटी देती है। इससे भीड़ में गाड़ी चलाना आसान हो जाता है। इसमें 1.2-लीटर का इंजन मिलता है और यह ऑटोमैटिक (AMT) ऑप्शन के साथ भी आती है। टाटा पंच की शुरुआती कीमत 5.59 लाख रुपये से शुरू होती है।

हुंडई एक्सटर

हुंडई एक्सटर एक मॉडर्न 'टॉल बॉय' डिजाइन वाली कार है, जिसका बॉक्सी लुक इसे चलाने और पार्क करने में बहुत आसान बनाता है। इसका 1.2-लीटर इंजन बेहद स्मूथ है और इसमें पैडल शिफ्टर्स के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है। कार के अंदर वॉइस-इनेबल्ड सनरूफ और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं जो लंबी यात्राओं को आरामदायक बनाते हैं। इसकी शुरुआती कीमत करीब 5.73 लाख रुपये है।

ये भी पढ़ें:3 इडियट्स में वायरस का किरदार निभाने वाले बोमन ईरानी ने ली महिंद्रा की ये ई-कार

मारुति सुजुकी स्विफ्ट

मारुति स्विफ्ट भारत की सबसे भरोसेमंद कारों में से एक है। यह नए ड्राइवरों की पहली पसंद बनी हुई है। इसका हल्का स्टीयरिंग और फुर्तीला इंजन (80bhp) शहर की तंग गलियों में मोड़ने के लिए सबसे आसान है। स्विफ्ट की रिसेल वैल्यू और कम मेंटेनेंस इसे पहली बार कार खरीदने वालों के लिए एक सुरक्षित निवेश बनाता है। इसमें रियर एसी वेंट्स और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसकी कीमत 5.78 लाख रुपये से शुरू होती है।

ये भी पढ़ें:ये हैं भारत की टॉप-5 सबसे सुरक्षित कारें, BNCAP क्रैश टेस्ट में मिले 5-स्टार

हुंडई i20

अगर आप थोड़ा प्रीमियम अनुभव चाहते हैं तो हुंडई i20 एक बेहतरीन स्पोर्टी हैचबैक है। इसका रिफाइंड 1.2-लीटर इंजन और स्टेबल ड्राइविंग डायनेमिक्स तेज रफ्तार पर भी ड्राइवर को कॉन्फिडेंस देते हैं। इसमें 10.25-इंच का बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम और सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं। हुंडई i20 का केबिन काफी प्रीमियम है। इसकी शुरुआती कीमत 5.99 लाख रुपये है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Tata Punch Hyundai Exter Maruti Swift अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।