क्या आपकी SUV में जगह कम पड़ जाती है? बजट में फिट और स्पेस में हिट हैं ये 5 कार, देखें पूरी लिस्ट

Mar 14, 2026 08:03 pm IST

अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों का प्लान हमेशा रोमांचक होता है। लेकिन, सफर तभी सुखद होता है जब कार में पूरी जगह हो। इसके अलावा, ढेर सारा सामान भी बिना किसी परेशानी के आ जाए।

अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों का प्लान हमेशा रोमांचक होता है। लेकिन, सफर तभी सुखद होता है जब कार में पूरी जगह हो। इसके अलावा, ढेर सारा सामान भी बिना किसी परेशानी के आ जाए। आज भारतीय बाजार में SUV का क्रेज जोरों पर है। फिर भी, बजट के अंदर एक स्पेशियस SUV चुनना काफी चुनौतीपूर्ण है। अगर आपका बजट 12 लाख रुपये तक है, तो परेशान न हों। आज हम आपको 5 ऐसी शानदार SUV के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपकी हर जरूरत पर खरी उतरेंगी।

टाटा कर्व टाटा कर्व अपनी शानदार SUV कूपे डिजाइन के साथ मार्केट में धूम मचा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका लगभग 500 लीटर का बड़ा बूट स्पेस है। इसका इंटीरियर काफी हवादार है जिसमें पांच लोग आसानी से बैठ सकते हैं। यह पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती है। इससे ग्राहकों को अपनी जरूरत के अनुसार चुनाव करने की आजादी मिलती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.65 लाख रुपये है।

सिट्रोएन बसाल्ट फ्रांसीसी ऑटोमेकर सिट्रोएन की बासाल्ट भी कूपे स्टाइल में एक दमदार SUV है। इसमें आपको करीब 470 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो परिवार के सामान को रखने के लिए पर्याप्त है। इसके केबिन में चार से पांच लोग बिना किसी परेशानी के सफर कर सकते हैं। यह कार 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और टर्बो पेट्रोल इंजन विकल्पों में उपलब्ध है। बता दें कि 8.55 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह एक शानदार ऑप्शन है।

टाटा सिएरा हाल ही में लॉन्च हुई टाटा सिएरा अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस देने वाली कारों में से एक है। इसमें आपको 600 लीटर का विशाल बूट स्पेस मिलता है जो इसे लंबी ट्रिप के लिए परफेक्ट बनाता है। इसके केबिन में पांच लोग आराम से बैठ सकते हैं। यह कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजनों के साथ आती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपये है।

होंडा एलिवेट होंडा एलिवेट भारत में कंपनी की ओर से एक भरोसेमंद SUV है। यह 1.5-लीटर i-VTEC पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो इसे शहर और हाईवे दोनों पर चलाने के लिए बेहतरीन बनाता है। इसके बूट में लगभग 458 लीटर की जगह है, जहां आप आसानी से अपना लगेज रख सकते हैं। इसका केबिन काफी स्पेशियस है और पांच लोग इसमें कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। बता दें कि 11.59 लाख रुपये की शुरुआती कीमत के साथ यह एक प्रीमियम फैमिली SUV है।