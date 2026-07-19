थोड़ा कर लीजिए इंतजार! मार्केट में जल्द तहलका मचाने आ रही हैं ये 5 कारें; लॉन्च डेट भी कंफर्म
भारतीय मार्केट के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बेहद हलचल भरे रहने वाले हैं। बता दें कि जुलाई-अगस्त 2026 के दौरान देश में एक के बाद एक 5 नई गाड़ियां दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
भारतीय मार्केट के लिए आने वाले कुछ हफ्ते बेहद हलचल भरे रहने वाले हैं। देश में एक के बाद एक 5 नई गाड़ियां दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार हर तरह के खरीदार के लिए मार्केट में कुछ न कुछ नया आ रहा है। इन अपकमिंग मॉडलों में कॉम्पैक्ट एसयूवी, एक बड़ी एसयूवी, एक लाइफस्टाइल ट्रक, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ऑप्शन शामिल हैं। आइए जानते हैं अगले कुछ हफ्तों में लॉन्च होने वाली इन शानदार गाड़ियों के बारे में।
2026 मारुति सुजुकी ब्रेजा
इस महीने का सबसे पहला और बड़ा लॉन्च मारुति सुजुकी ब्रेजाु का अपडेटेड मॉडल होगा। इस कॉम्पैक्ट एसयूवी में नए लुक और बड़ी टचस्क्रीन के साथ सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिल सकता है। इसमें 109bhp पावर वाला बूस्टरजेट टर्बो-पेट्रोल इंजन जोड़ा जा सकता है। यह नया इंजन कार की परफॉर्मेंस को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही टैक्स में भी फायदा दिलाएगा। इसके अलावा, पुराने 1.5-लीटर पेट्रोल और सीएनजी वैरिएंट भी पहले की तरह बिकते रहेंगे।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Scorpio N Facelift
₹ 13.8 - 24.8 लाख
Maruti Suzuki Brezza
₹ 8.26 - 13.01 लाख
Toyota Hilux
₹ 28.52 - 36 लाख
Maruti Suzuki Swift Hybrid
₹ 10 लाख से शुरू
Maruti Suzuki New Brezza
₹ 8.9 - 14 लाख
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
न्यू टोयोटा हिल्क्स
टोयोटा आगामी 28 जुलाई को अपनी दमदार पिकअप गाड़ी हिल्क्स के नए अपडेटेड वर्जन से पर्दा उठाने जा रही है। इस नए लाइफस्टाइल ट्रक का डिजाइन पहले से ज्यादा शार्प होगा और इसका केबिन काफी मॉडर्न बनाया जाएगा। इसके 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ अब 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल सकता है, जो फॉर्च्यूनर में भी आता है। यह गाड़ी अपने मजबूत ऑफ-रोड कैरेक्टर को बरकरार रखेगी।
किआ साइरोस ईवी
किआ मोटर्स ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी साइरोस ईवी को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। इसकी ऑफिशियल बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। यह कार भारतीय मार्केट में किआ कैरेंस क्लेविस ईवी से नीचे के सेगमेंट में जगह बनाएगी। इसे एक प्रैक्टिकल और बजट-फ्रेंडली इलेक्ट्रिक कार के रूप में पेश किया जा रहा है। मार्केट में आते ही इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन ईवी और विंडसर ईवी जैसी पॉपुलर कारों से होगा।
महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट
महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी स्कॉर्पियो एन भी आने वाले हफ्तों में एक नए फेसलिफ्ट अवतार में नजर आने वाली है। कंपनी इसके कामयाब और दमदार एक्सटीरियर डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं करेगी, बल्कि इसके केबिन को अपग्रेड करने पर ध्यान देगी। इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले जैसे नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। कार के मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजनों को बिना किसी बदलाव के आगे भी जारी रखा जाएगा।
एमजी हेक्टर हॉक हाइब्रिड
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर भी भारतीय मार्केट में अपनी नई हेक्टर हॉक को पेश करने की तैयारी में जुटी हुई है। यह नई कार मौजूदा हेक्टर के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी लुक और एडवांस फीचर्स के साथ आएगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह भारत में एमजी की पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या प्लग-इन हाइब्रिड कार हो सकती है। इसमें इतनी बड़ी बैटरी मिल सकती है जो इसे बिना पेट्रोल के सिर्फ ईवी मोड पर 40 से 50 किमी तक चला सके।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।