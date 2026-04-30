मई में होने वाली है इन 5 धाकड़ कारों की एंट्री, लिस्ट में होंडा और टोयोटा के साथ टाटा भी

मई 2026 में इंडियन मार्केट में पांच बेहतरीन कारों की एंट्री होने वाली हैं। इनमें होंडा, टोयोटा, टाटा के साथ एमजी के प्रोडक्ट शामिल हैं। इनमें मौजूदा कारों के फेसलिफ्ट और नए वर्जन के साथ कुछ नए मॉडल्स भी हैं।

नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मई का महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है। मई 2026 में इंडियन मार्केट में पांच बेहतरीन कारों की एंट्री होने वाली हैं। इनमें होंडा, टोयोटा, टाटा के साथ एमजी के प्रोडक्ट शामिल हैं। इनमें मौजूदा कारों के फेसलिफ्ट और नए वर्जन के साथ कुछ नए मॉडल्स भी हैं। तो आइए जानते हैं कि मई में लॉन्च होने वाली इन गाड़ियों के बारे में।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट होंडा अपनी पॉप्युलक सेडान यानी सिटी के फेसलिफ्ट पर काम कर रही है। यह 22 मई 2026 को इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। सेडान में अपडेटेड फ्रंट ग्रिल, रिवाइज्ड हेडलाइट्स, रिफ्रेश्ड बम्पर, नए डिजाइन के अलॉय वील्स और अपडेटेड टेललाइट्स के साथ नए कलर थीम, लेवल 2 ADAS, सीट वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट और सनरूफ जैसे नए फीचर देखने को मिल सकते हैं। इसे 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन के ऑप्शन्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट में मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स के ऑप्शन मिलेंगे। जबकि, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट केवल ई-सीवीटी गियरबॉक्स के साथ आएगा।

होंडा ZR-V होंडा इंडियन बायर्स के लिए ZR-V भी लाने की तैयारी कर रही है। यह एक प्रीमियम मिड-साइज एसयूवी है। यह एक CBU होगी और इसीलिए इसकी कीमत थोड़ी महंगी हो सकती है। ZR-V में कंपनी गूगल असिस्टेंट, 9 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, होंडा सेंसिंग (ADAS), 12 स्पीकर वाला बोस प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, मल्टी-जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे धाकड़ फीचर्स देने वाली है। यह केवल हाइब्रिड मॉडल में आएगी। इसमें 2.0 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड एटकिंसन-साइकिल पेट्रोल इंजन होगा, जो ई-सीवीटी गियरबॉक्स से जुड़ा होगा। ZR-V को 22 मई, 2026 को लॉन्च किया जा सकता है।

टोयोटा eBella टोयोटा भी भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी में है। इसका नाम ईबेला है। यह मारुति सुजुकी ईविटारा का ही रीबैज्ड वर्जन है। टोयोटा ने इसे एक अलग एक्सटीरियर डिजाइन दिया है। टोयोटा ईबेला में 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 10 वे पावर-एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ और 10 स्पीकर वाला जेबीएल ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स होंगे। टोयोटा ईबेला 49 kWh की बैटरी पैक के साथ उपलब्ध होगी, जो 144 पीएस की पावर और 189 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगा। इसकी रेंज 440 किमी की होगी। वहीं, इसकता 61 kWh की बैटरी पैक वाला वर्जन 174 पीएस की ताकत और 189 एनएम का टॉर्क ऑफर करेगा। इसकी रेंज 543 किमी की है। कंपनी इसे अगले महीने लॉन्च कर सकती है।

टाटा सिएरा ईवी टाटा ने कन्फर्म किया है कि वह 2026 के सेकेंड क्वॉर्टर में सिएरा ईवी को लॉन्च करेगा। सिएरा ईवी के प्रोडक्शन वर्जन को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसमें ईवी स्पेसिफिक बम्पर, क्लोज्ड ग्रिल, ईवी-स्पेसिफिक वील्स या अलॉय वील्स दिए जाएंगे। इसके अधिकतर फीचर रेग्युलर सिएरा यानी ICE वर्जन जैसे होंगे। इसमें ट्रिपल डिस्प्ले सेटअप, स्क्रीन के लिए EV-स्पेसिफिक यूआई और एक अलग इंटीरियर थीम हो सकती है, जो इसके EV लुक को बेहतर करेंगे। सिएरा EV को हैरियर EV की तरह 65 kWh और 75 kWh बैटरी पैक के साथ लॉन्च किया जाएगा।