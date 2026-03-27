बारिश के मौसम में 1000 KM की ट्रिप के लिए शानदार हैं ये 5 गाड़ियां, सेफ्टी में भी 5-स्टार; जानिए खासियत

Mar 27, 2026 11:26 am IST

सफर तब चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब आपको 1000 किलोमीटर जैसी लंबी दूरी तय करनी हो। भीगी हुई सड़कें, फिसलन, और अचानक होने वाली तेज बारिश के बीच कार की ग्रिप और सेफ्टी फीचर्स ही आपके काम आते हैं।

बारिश के मौसम में रोड ट्रिप पर जाना किसे पसंद नहीं होता। हालांकि, यह सफर तब चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब आपको 1000 किलोमीटर जैसी लंबी दूरी तय करनी हो। भीगी हुई सड़कें, फिसलन, और अचानक होने वाली तेज बारिश के बीच कार की ग्रिप और सेफ्टी फीचर्स ही आपके काम आते हैं। खासकर जब साथ में फैमिली हो, तो समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता। एचटी ऑटो की एक रिपोर्ट के अनुसार, आइए जानते हैं ऐसी ही 5 दमदार गाड़ियां के बारे में जो आपको इस सफर में इस तरह की सभी दिक्कतों से बचाकर रखे।

स्कोडा कुशाक स्कोडा कुशाक अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। इसे ग्लोबल NCAP से 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इस कार में अब 6-एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर आते हैं। बारिश में फिसलन भरी सड़कों पर इसकी पकड़ बनाए रखने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। अगर आप लंबी दूरी तय कर रहे हैं, तो इसका 1.0L या 1.5L टर्बो इंजन आपको पावर और सेफ्टी का बेहतरीन कॉम्बो देता है।

मारुति सुजुकी इनविक्टो अगर आपकी फैमिली बड़ी है, तो मारुति की यह प्रीमियम MPV एक शानदार चॉइस है। इसे भारत NCAP से 5-स्टार रेटिंग मिली है, जो इसकी मजबूती का सबूत है। इसमें 360-डिग्री कैमरा दिया गया है, जो भारी बारिश में कम विजिबिलिटी के दौरान पार्किंग और ड्राइविंग में बहुत मदद करता है। साथ ही, इसके ऑल-डिस्क ब्रेक्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) आपको गीली सड़कों पर भी कंट्रोल में रखते हैं।

टाटा सिएरा नई टाटा सिएरा 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है और इसमें लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। बारिश में जब सड़कें ठीक से दिखाई नहीं देतीं, तब इसका ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन और लेन कीप असिस्ट ड्राइवर के लिए सुरक्षा की एक एडिशनल परत जोड़ देता है। यह कार उबड़-खाबड़ और भीगे रास्तों पर भी बेहद स्थिर रहती है, जिससे लंबी ट्रिप थकाऊ नहीं लगती।

महिंद्रा थार रॉक्स महिंद्रा की थार रॉक्स सिर्फ ऑफ-रोडिंग के लिए नहीं, बल्कि फैमिली सेफ्टी के मामले में भी अब एक मिसाल बन चुकी है। इसे भी 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। इसमें 6-एयरबैग्स के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। भारी बारिश के कारण अगर सड़कों पर पानी भरा हो, तो इसकी ऊंची 'वॉटर वेडिंग' क्षमता और बेहतरीन टायर ग्रिप आपको बिना डरे आगे बढ़ने का हौसला देती है।