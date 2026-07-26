टाटा से लेकर हुंडई तक लाईं 'BaaS' मॉडल, ₹5 लाख तक सस्ती मिल रही हैं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें; जानें खासियत

भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इन दिनों 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल काफी पॉपुलर हो रहा है। हालांकि, बहुत से लोग अभी भी इसके बारे में सही से नहीं जानते हैं।

टाटा पंच ईवी बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल

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Maruti Suzuki e Vitara

भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इन दिनों 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल काफी पॉपुलर हो रहा है। हालांकि, बहुत से लोग अभी भी इसके बारे में सही से नहीं जानते हैं। इस मॉडल में ग्राहकों को गाड़ी खरीदते समय बैटरी की पूरी कीमत एक साथ नहीं देनी पड़ती। खरीदार केवल कार का फ्रेम खरीदते हैं और बैटरी के उपयोग के आधार पर प्रति किलोमीटर का किराया देते हैं। इससे कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है और EV खरीदना बेहद आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इस मॉडल के तहत देश में मिलने वाली ऐसी ही 5 प्रमुख इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

किआ साइरॉस EV किआ ने अपनी नई लॉन्च हुई साइरॉस EV को BaaS मॉडल के साथ पेश किया है। बिना BaaS के इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये से शुरू होती है। हालांकि, BaaS चुनने पर इसे मात्र 7.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके लिए बैटरी का रेंटल चार्ज 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। कंपनी इस पर 15 साल की बैटरी वारंटी और बायबैक का ऑफर भी दे रही है।

टाटा पंच EV टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट के बेस स्मार्ट वैरिएंट के लिए BaaS का ऑप्शन दिया है। सामान्य तौर पर इस वैरिएंट की कीमत 9.69 लाख रुपये है। जबकि BaaS प्रोग्राम चुनने पर ग्राहक इसे मात्र 6.49 लाख रुपये में खरीद सकते हैं। इसके लिए बैटरी का किराया 2.60 प्रति किलोमीटर रखा गया है। इससे कार की शुरुआती कीमत में सीधे 3.2 लाख रुपये की बचत होती है।

मारुति सुजुकी ई-विटारा मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा भी BaaS के साथ आती है। इसका स्टैंडर्ड डेल्टा वैरिएंट बिना BaaS के 15.99 लाख रुपये का है। लेकिन BaaS स्कीम में यह कार 10.99 लाख रुपये में मिल जाती है। इससे शुरुआती खर्च में 5 लाख रुपये तक की बड़ी राहत मिलती है। चुना गया वैरिएंट किस तरह का है, उसी हिसाब से बैटरी का किराया 3.99 से 4.39 रुपये प्रति किलोमीटर रहता है।

एमजी विंडसर EV एमजी विंडसर EV भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक है। यह अपनी पूरी लाइनअप में BaaS ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसका बेस एग्साइट वैरिएंट सामान्य रूप से 14 लाख रुपये का है। जबकि BaaS के तहत यह 9.99 लाख रुपये में मिलता है। इसका बैटरी रेंटल चार्ज 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है। इस स्कीम में खरीदार शुरुआती कीमत पर 5.11 लाख रुपये तक बचा सकते हैं।