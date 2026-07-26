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टाटा से लेकर हुंडई तक लाईं 'BaaS' मॉडल, ₹5 लाख तक सस्ती मिल रही हैं ये 5 इलेक्ट्रिक कारें; जानें खासियत

By Ashutosh Kumar
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भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इन दिनों 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल काफी पॉपुलर हो रहा है। हालांकि, बहुत से लोग अभी भी इसके बारे में सही से नहीं जानते हैं।

these 5 cars are available up to rs 5 lakh less under battery-as-a-service baas model
टाटा पंच ईवी बैटरी-एज-ए-सर्विस (BaaS) मॉडल
Maruti Suzuki e Vitara
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भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में इन दिनों 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) मॉडल काफी पॉपुलर हो रहा है। हालांकि, बहुत से लोग अभी भी इसके बारे में सही से नहीं जानते हैं। इस मॉडल में ग्राहकों को गाड़ी खरीदते समय बैटरी की पूरी कीमत एक साथ नहीं देनी पड़ती। खरीदार केवल कार का फ्रेम खरीदते हैं और बैटरी के उपयोग के आधार पर प्रति किलोमीटर का किराया देते हैं। इससे कार की शुरुआती कीमत काफी कम हो जाती है और EV खरीदना बेहद आसान हो जाता है। आइए जानते हैं इस मॉडल के तहत देश में मिलने वाली ऐसी ही 5 प्रमुख इलेक्ट्रिक कारों के बारे में विस्तार से।

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Mahindra XUV 3XO
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Mahindra XUV 7XO
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Mahindra BE 6
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किआ साइरॉस EV

किआ ने अपनी नई लॉन्च हुई साइरॉस EV को BaaS मॉडल के साथ पेश किया है। बिना BaaS के इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.49 लाख रुपये से शुरू होती है। हालांकि, BaaS चुनने पर इसे मात्र 7.99 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके लिए बैटरी का रेंटल चार्ज 3.30 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। कंपनी इस पर 15 साल की बैटरी वारंटी और बायबैक का ऑफर भी दे रही है।

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Maruti Suzuki Grand Vitara

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Maruti Suzuki YMC

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टाटा पंच EV

टाटा मोटर्स ने पंच EV फेसलिफ्ट के बेस स्मार्ट वैरिएंट के लिए BaaS का ऑप्शन दिया है। सामान्य तौर पर इस वैरिएंट की कीमत 9.69 लाख रुपये है। जबकि BaaS प्रोग्राम चुनने पर ग्राहक इसे मात्र 6.49 लाख रुपये में खरीद सकते हैं। इसके लिए बैटरी का किराया 2.60 प्रति किलोमीटर रखा गया है। इससे कार की शुरुआती कीमत में सीधे 3.2 लाख रुपये की बचत होती है।

मारुति सुजुकी ई-विटारा

मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV ई-विटारा भी BaaS के साथ आती है। इसका स्टैंडर्ड डेल्टा वैरिएंट बिना BaaS के 15.99 लाख रुपये का है। लेकिन BaaS स्कीम में यह कार 10.99 लाख रुपये में मिल जाती है। इससे शुरुआती खर्च में 5 लाख रुपये तक की बड़ी राहत मिलती है। चुना गया वैरिएंट किस तरह का है, उसी हिसाब से बैटरी का किराया 3.99 से 4.39 रुपये प्रति किलोमीटर रहता है।

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एमजी विंडसर EV

एमजी विंडसर EV भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से एक है। यह अपनी पूरी लाइनअप में BaaS ऑप्शन के साथ उपलब्ध है। इसका बेस एग्साइट वैरिएंट सामान्य रूप से 14 लाख रुपये का है। जबकि BaaS के तहत यह 9.99 लाख रुपये में मिलता है। इसका बैटरी रेंटल चार्ज 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर से शुरू होता है। इस स्कीम में खरीदार शुरुआती कीमत पर 5.11 लाख रुपये तक बचा सकते हैं।

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हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

हुंडई ने क्रेटा इलेक्ट्रिक को ज्यादा किफायती बनाने के लिए अपना BaaS प्रोग्राम पेश किया है। इसके बेस एग्जीक्यूटिव वैरिएंट की स्टैंडर्ड कीमत 18.03 लाख रुपये है। वहीं, BaaS के साथ यह मॉडल मात्र 10.99 लाख रुयपे की शुरुआती कीमत पर मिल जाता है। इसमें ग्राहकों को 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर का सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होता है। हुंडई बैटरी फाइनेंसिंग के लिए 96 महीने तक का समय भी देती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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